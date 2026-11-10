Pablo Quirno: “El mensaje del Papa nos interpela y ante esa interpelación uno tiene que reaccionar y ver cómo somos mejores”

Javier Milei no quiso hablar sobre el discurso que el Papa León XIV dio el pasado domingo, pero quien sí se refirió a este tema fue el canciller Pablo Quirno, quien aseguró que el oficialismo tuvo en cuenta “todos los conceptos vertidos por el Papa”.

El funcionario habló en el programa de Eduardo Feinmann que se emite por A24 y sus declaraciones fueron recogidas por Clarín. El canciller comenzó diciendo que “durante todo este período de tiempo hemos tratado de anticipar qué era lo que iba a decir el Santo Padre”.

Papa León XIV

Luego afirmó que León XIV “trae un mensaje universal, y en función de ese mensaje universal cada lado puede llegar a decir 'esto me conviene a mí o esto le conviene al otro'”.

En ese punto, remarcó que ese “es un pensamiento un poco mezquino" porque "el mensaje del Papa nos interpela y ante esa interpelación uno tiene que reaccionar y ver cómo somos mejores cada día ante los ojos de Dios. Vamos a llevar nuestras acciones todos los días para generar una sociedad mejor desde el lugar en que estamos”.

Cuando Feinmann le preguntó si el oficialismo había “tomado nota” de lo dicho por el Papa, el funcionario reconoció que “tomamos nota de todos los conceptos vertidos por el Papa, de los cuales no somos ajenos y los reconocemos”.

Quirno advirtió que nuestro país “viene de décadas de muchas falencias”, explicando que La Libertad Avanza está “tratando de solucionar muchas de esas falencias”, pero “no se puede hacer todo del día a la noche, pero acá se ha intentado generar, y nosotros de evitar, esto de que el Papa le está hablando a uno o le está hablando al otro. Le está hablando a todos”.

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Luego aclaró que “hay una cuestión que durante meses hemos escuchado que va a venir el Papa a retarlo al presidente Milei, y acá vemos esta faceta del Presidente, en donde él tampoco especula".

Según el canciller, "teníamos la oportunidad de que el Santo Padre visite la Argentina y de alguna manera el presidente Milei, si hubiera pensado o especulado políticamente con lo que se vino diciendo todos estos meses, era mucho más fácil no cursar la invitación y nos quedábamos así como estábamos”.

Quirno explicó que Milei “entendió la necesidad de que la visita del Papa les dé un mensaje a los argentinos”, más allá de lo que el Papa “pueda llegar a decir o inferir” del Gobierno.

Papa León XIV Catedral Metropolitana | Crédito: AFP

Medios británicos remarcaron las “críticas” del Papa a Milei

La Agencia Noticias Argentinas (NA) informó que importantes medios de Inglaterra se centraron en los cuestionamientos que el Papa León XIV le habría dirigido a Javier Milei”.

Por ejemplo, The Telegraph indicó que el Sumo Pontífice “criticó” al presidente argentino en una “incómoda reunión durante su visita a Buenos Aires”.

La BBC, por su parte señaló que la prédica del Papa a favor de “beneficiar a todos, incluidos los pobres”, es una “crítica diplomática pero punzante a las medidas de austeridad del presidente Javier Milei”.

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De acuerdo a este medio, el máximo referente de la Iglesia Católica hizo “una referencia velada a los controvertidos recortes del gobierno a la asistencia por discapacidad".

Papa León XIV y Javier Milei

Y agregó que "En lo que pareció ser una reprimenda al estilo combativo y al lenguaje de Milei, el Papa dijo que fortalecer la democracia requería una ‘voluntad de escuchar’ y el ‘uso cuidadoso de las palabras'”.