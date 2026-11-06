Otorgaron la prisión domiciliaria al exjuez Raúl Reynoso y la Fiscalía apelará el fallo

La Justicia Federal de Salta le concedió la prisión domiciliaria al exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien fuera condenado a cinco años de prisión por haber recibido coimas a cambio de otorgar beneficios judiciales a imputados por narcotráfico. La decisión fue firmada el 3 de noviembre por la jueza Gabriela Catalano, integrante del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta, a raíz de un pedido presentado por la defensa del exmagistrado.

Con 67 años de edad, Reynoso podrá cumplir el resto de su condena en una vivienda particular ubicada en el barrio Tres Cerritos, en la capital salteña. El beneficio se ejecutará bajo la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con intervención de Gendarmería Nacional para su traslado, y fijó para el condenado la obligación de presentar certificados médicos mensuales, la prohibición de salir del país y la restricción de reunirse con personas vinculadas al delito.

Raúl Reynoso Salta | Crédito: Noticias Argentinas

Para conceder la medida, la magistrada Catalano sostuvo que mantener al exjuez en un establecimiento carcelario implicaría un "agravamiento ilegítimo de la pena". En su análisis, valoró que el imputado padece diabetes tipo 2 con requerimiento diario de insulina e hipertensión arterial, al tiempo que rescató antecedentes y pericias del Cuerpo Médico Forense realizadas en 2022 y un episodio reciente de hiperglucemia registrado en octubre que derivó en su traslado hospitalario.

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La resolución judicial se conoció en forma paralela al rechazo por parte de la Cámara Federal de Casación Penal a un intento de la defensa por anular su detención, la cual se había concretado el 15 de octubre tras quedar firme el fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Reynoso había permanecido alojado primero en el Escuadrón 45 de Gendarmería y desde el 27 de octubre en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, acumulando menos de un mes de encierro efectivo.

En contraposición, el fiscal general Carlos Martín Amad confirmó que apelará la resolución ante Casación por considerarla arbitraria. El Ministerio Público Fiscal remarcó que Reynoso no alcanza el requisito de 70 años que fija la Ley de Ejecución Penal para la domiciliaria por edad y enfatizó que el informe médico propio de la cárcel de Güemes concluyó que el establecimiento cuenta con las condiciones para asistirlo y derivarlo ante cualquier emergencia.

La Fiscalía pidió unificar en 18 años de cárcel las penas contra el exjuez Raúl Reynoso

El panorama judicial del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso sumó un nuevo capítulo tras la solicitud del fiscal general Carlos Martín Amad para unificar sus condenas. El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Salta la suma de las dos sentencias firmes que pesan sobre el exmagistrado, lo que elevaría el cómputo total de la pena a 18 años de prisión.

La última sentencia contra Reynoso fue dictada en agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta, imponiéndole 5 años de prisión, inhabilitación absoluta y una multa por los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión. Ese fallo adquirió carácter de firmeza en octubre pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por la defensa. El vencimiento de esa pena en particular está previsto para el 9 de diciembre de 2028.

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Los hechos acreditados en este segundo expediente evidenciaron las maniobras de corrupción desplegadas en una jurisdicción estratégica por su cercanía con la frontera boliviana. Entre los episodios juzgados se destacó la falsificación de un acta de indagatoria en 2013 para simular la presencia del narcotraficante Delfín Reynaldo Castedo, quien en realidad se encontraba prófugo, con el fin de concederle la exención de prisión a cambio de dinero. Asimismo, la Justicia dio por probado el cobro de coimas a un comerciante a cambio de autorizar el ingreso de camiones con mercadería al país.

El pedido de unificación contempla además la condena previa a 13 años de prisión que se le había dictado en 2019 por otros hechos delictivos cometidos al frente del juzgado. Por aquella primera causa, el exmagistrado ya permaneció privado de la libertad durante más de ocho años entre el régimen carcelario y la prisión domiciliaria, habiendo alcanzado el beneficio de la libertad condicional en 2024. El TOF Nº 1 de Salta tiene pendiente la resolución sobre el monto final unificado.