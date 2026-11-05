“El Rey atendió a Kast y no a Milei por insultar a Pedro Sánchez”

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista y analista político Fernando González analizó la participación de Javier Milei en la Cumbre Iberoamericana y las fricciones diplomáticas en Madrid. El especialista detalló el fallido intento de acercamiento con la Corona auspiciado por Isabel Díaz Ayuso y las razones por las cuales el rey Felipe VI evitó una audiencia bilateral con el jefe de Estado argentino.

Fernando González es periodista, analista político y escritor con una extensa trayectoria en los principales medios de comunicación de la Argentina y Europa. Actualmente dirige El Observador España. En su carrera profesional, fue director periodístico del diario El Cronista Comercial entre 2008 y 2016 y prosecretario general de Redacción del diario Clarín. Fue galardonado con el Premio ADEPA a la Libertad de Expresión en 2010 y con el Premio Konex en 2017 en la categoría Gráfica.

Fernando, muy buenos días, muy buenas tardes para vos allí del otro lado del Atlántico y del hemisferio. Aquí todos vimos el frío saludo de Milei a Sánchez. ¿Cómo se puede interpretar esta nueva visita de Milei después de la anterior, tan frustrante y fracasada para él mismo? ¿Cómo lo interpretan allí en España?

¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, buenos días para ustedes. Bueno, la verdad es que este viaje de Milei y esta participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que es un evento anual y que convoca el rey de España, el rey Felipe VI en este caso. Te acordás, en el viaje anterior habíamos hablado de que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, le había pedido si podía venir porque es una invitación del Rey. El escenario que le planteaba es: bueno, Pedro Sánchez probablemente deje de ser presidente a fin de mes, a fin de noviembre; un gesto para el Rey para después recomponer las relaciones con un eventual gobierno de la derecha, el Partido Popular, eventualmente en coalición con Vox, que es la derecha más extrema. Por eso, básicamente, vino Milei, que confirmó a último momento este viaje. Y, bueno, digamos, lo que sucedió hoy en la cumbre está dentro más o menos del estilo Milei: ayer no participó de lo que es la cena de los presidentes, vino hoy al encuentro donde los presidentes hacen la foto de familia, como se llama, donde hablan. Habló Milei, hablaron todos los presidentes. Como dijiste, Jorge, el saludo frío con Pedro Sánchez, más efusivo con el Rey. Y en este viaje hubo un intento de parte del gobierno de tratar de ver si había posibilidad de un encuentro, aunque sea de esos cortos que se llaman de pasillo, con el rey Felipe. Y aunque han tenido un diálogo informal en el encuentro de hoy, ese encuentro no pudo ser. Básicamente, creo que la frase "dictador impresentable" del viaje anterior de Milei fue determinante para que eso no pudiera suceder, porque en el esquema institucional del gobierno español, que es una monarquía constitucional parlamentaria, cualquier contacto del Rey, cualquier bilateral, tiene que estar autorizada por el jefe de Gobierno, que es Pedro Sánchez. Y, obviamente, Pedro Sánchez no iba a permitir que el Rey se juntara con el presidente Milei. Así que, bueno, básicamente el gesto queda un poco a medias. Creo que si no hubiera estado aquel calificativo de dictador, quizás hubiera tenido esa posibilidad en este viaje de reunirse y tener una bilateral, como tuvo, por ejemplo, el presidente de Chile, José Antonio Kast, que es un dirigente de derecha, pero al que Pedro Sánchez le permitió al Rey tener esa bilateral.

Javier Milei y Pedro Sánchez se cruzaron en Madrid con un saludo frío y distante

¿Cómo afecta al futuro del socialismo y de los distintos partidos de derecha en España el fracaso electoral de Donald Trump?

Da una bocanada de aire. Lo primero que hizo a la mañana temprano del día siguiente, del miércoles pasado, Pedro Sánchez, es decir: "Bueno, ahora que ganaron los demócratas, tenemos una oportunidad y ahora vamos a ganar nosotros el 29 de noviembre". Lo mismo hicieron sus aliados de la izquierda más extrema. Así que están con una última esperanza. No te olvides, Jorge, de que la semana pasada hubo una tragedia ferroviaria en España muy, muy grande: 69 muertos. Debió renunciar el ministro de Transporte; es la segunda tragedia en diez meses y las encuestas en el fin de semana fueron lapidarias para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez en particular. Pero, bueno, le devolvió un poco el ánimo el triunfo de los demócratas, sobre todo la derrota de Donald Trump. Pedro Sánchez siempre buscó ubicarse en las antípodas de Donald Trump y lo va a intentar. Da la sensación de que es muy difícil hoy dar vuelta la elección, pero la política es la política y nunca se sabe hasta el último momento, hasta que las sociedades votan. Pero está bien complicado. Sí, obviamente, tanto Pedro Sánchez como el gobierno y sus aliados de izquierda están viendo si el triunfo del Partido Demócrata de Estados Unidos les puede dar un poco de aire acá en el mercado interno español.

Fernando, muchas gracias. Repetir lo de siempre: te extrañamos acá en Buenos Aires. Volveremos a llamarte de aquí a poco con el clima electoral. Muy gentil por tu predisposición de siempre.

Abrazo grande a ustedes. Y cuando esté en Buenos Aires te aviso, Jorge, así hacemos algo más presencial, como se dice ahora.

Te espero con enorme interés y mucho gusto. Un fuerte abrazo.

Igualmente.

LP