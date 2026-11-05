Javier Milei y Pedro Sánchez se cruzaron en Madrid con un saludo frío y distante

El presidente argentino, Javier Milei, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, volvieron a quedar frente a frente este jueves en Madrid, pero el reencuentro estuvo lejos de ser cordial. En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, ambos protagonizaron un saludo frío, distante y de apenas unos segundos, en lo que fue su primer contacto personal después de una escalada de cruces y declaraciones polémicas.

La escena ocurrió en la Galería de las Colecciones Reales, donde Sánchez, acompañado por el rey Felipe VI y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, recibió a los jefes de las delegaciones participantes. Cuando llegó el turno de Milei, el mandatario argentino estrechó primero la mano del monarca entre sonrisas y luego saludó a Sánchez con un gesto mucho más seco y breve. La distancia entre ambos quedó reflejada en el contraste de sus expresiones y en la escasa cordialidad del intercambio.

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Argentina's President Javier Milei (C) greets Spain's Prime Minister Pedro Sanchez watched by Spain's King Felipe VI as he arrives to attend the 30th Ibero-American Summit at the Royal Collections Gallery in Madrid on November 5, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) | Crédito: AFP

Milei había llegado a Madrid el miércoles, aunque decidió no participar de la ceremonia inaugural de la cumbre, realizada en el Teatro Real, ni de la cena posterior organizada por los reyes en el Palacio Real. En cambio, mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, referente del partido ultraderechista Vox.

El cruce de este jueves se produjo apenas dos semanas después de la última visita del presidente argentino a España, cuando durante un desayuno informativo calificó a Sánchez de "impresentable dictador". En respuesta, el jefe del Gobierno español impulsó una campaña en redes sociales bajo el lema "Soy zurdo y a mucha honra", en alusión a los cuestionamientos de Milei hacia la izquierda política. Más tarde, también publicó una fotografía en la que aparecía escuchando "Fanático", la canción de la artista argentina Lali Espósito, compuesta contra el mandatario.

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Sin embargo, las diferencias entre ambos dirigentes vienen de antes y tuvieron uno de sus momentos más tensos en mayo de 2024. La disputa comenzó luego de que el entonces ministro español de Transportes, Óscar Puente, sugiriera que Milei había ingerido sustancias. La respuesta de la Oficina del Presidente argentino incluyó fuertes críticas a Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción contra su esposa, Begoña Gómez.

Días después, el 19 de mayo, durante un acto organizado por Vox en Madrid, Milei volvió a apuntar contra el mandatario español, a quien calificó indirectamente de "calaña", y tildó de "corrupta" a su esposa.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción del Gobierno español, que exigió una rectificación pública. Ante la falta de disculpas, decidió llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y posteriormente retirarla de manera definitiva.

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Sánchez sostuvo entonces que Milei no había estado a la altura de las circunstancias y defendió la respuesta diplomática de España al considerar que era proporcional a los agravios y a los ataques contra sus instituciones. Lejos de retroceder, el presidente argentino volvió a cargar contra su par español: lo llamó "cobarde", comparó su modelo de gobierno con el de Nicolás Maduro en Venezuela y aseguró que no tenía intenciones de disculparse.

En ese contexto, el breve y distante saludo en Madrid volvió a dejar en evidencia que la tensión entre los dos mandatarios continúa sin señales de acercamiento.

PC