“Recen por mí”: el documental sobre el papa Francisco llega al cine luego de la visita de León XIV a la Argentina

Mientras León XIV realiza su primera visita oficial a la Argentina, el cine prepara el regreso de otra figura central de la Iglesia católica: el papa Francisco. El próximo 19 de noviembre se estrenará en salas argentinas Recen por mí: la historia de Francisco, un documental dirigido por Facundo Bartucci que reconstruye la vida de Jorge Bergoglio, desde su desarrollo en Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano.

Con una duración de 110 minutos, la película propone un recorrido por la trayectoria de Francisco a partir de material de archivo y de su propio testimonio. El relato pone el foco en el compromiso social y humanitario que atravesó su vida pública, con especial atención a su vínculo con los sectores más vulnerables: los pobres, los marginados y aquellas personas que suelen quedar fuera de las prioridades del sistema.

Recen por mí

El filme elige comenzar con las palabras de Francisco en la jornada de la juventud en Río de Janeiro en Brasil en 2013, cuando le pidió a la juventud que hiciera “lío”. “Espero lío, que la Iglesia salga a la calle”, pedía Bergoglio.

En la pantalla se verán momentos clave en la vida del Papa argentino, sus palabras durante la crisis del 2001, su trabajo en las villas, lo que significó la renuncia de Benedicto XVI y el diálogo que mantuvieron, su elección como Papa y su viaje a Palestina y a Hiroshima.

La propuesta recupera los ideales que Bergoglio sostuvo desde mucho antes de convertirse en pontífice y que luego marcaron buena parte de su discurso al frente de la Iglesia. La mirada del documental se concentra en esa dimensión de su figura, con la intención de mostrar al hombre detrás del cargo y reconstruir las convicciones que guiaron su recorrido. “La realidad es superior a la idea y la unidad es superior al conflicto”, advertía el entonces papa Francisco.

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“Me interesaba especialmente su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, algo que marcó su vida desde mucho antes de ser elegido Papa”, explicó Bartucci sobre el origen del proyecto. El director también señaló que buscó retratar a Francisco como alguien que eligió acompañar y dar voz a quienes habitualmente no son escuchados.

La llegada de León XIV y los ecos de Francisco

El estreno adquiere una resonancia particular por su cercanía con la visita de León XIV, que llegó este domingo 8 de noviembre al país y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda incluye encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades con distintos sectores de la sociedad.

En ese contexto, Recen por mí: la historia de Francisco propone volver sobre el legado de un pontífice argentino cuya figura tuvo proyección internacional y cuyo mensaje estuvo atravesado por la preocupación por las desigualdades y las crisis humanitarias. La película llegará a los cines el 19 de noviembre.

cp