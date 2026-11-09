Ramiro Tosi analizó las licitaciones del Tesoro y del FGS: “Va a ser una licitación marcada por títulos de muy corto plazo”

Las próximas licitaciones de deuda, el financiamiento para la compra de autos y las perspectivas de acumulación de reservas fueron algunos de los temas que analizó Ramiro Tosi, de Sudamericana Visión, en diálogo con Mariano Gorodisch por Canal E. El especialista puso el foco en las decisiones del Tesoro y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), además de los movimientos que podrían influir en el mercado cambiario durante el cierre del año.

En ese escenario, Tosi consideró que la licitación del Tesoro tendrá especial relevancia por el perfil de los instrumentos ofrecidos y la necesidad de garantizar la renovación de los vencimientos. También se refirió al rol del Banco Nación para impulsar el crédito, la situación de la industria automotriz y las dificultades que enfrentan algunas empresas para colocar deuda en los mercados internacionales.

Licitación del Tesoro: títulos de corto plazo y prioridad en el rollover

Al comparar las próximas operaciones, Tosi sostuvo que la licitación del Tesoro será uno de los principales focos de atención del mercado. Según explicó, el menú de instrumentos fue acotado y estuvo orientado principalmente a asegurar la renovación de los vencimientos, antes que a extender los plazos de financiamiento.

"Va a ser una licitación marcada por títulos de muy corto plazo", señaló. De los seis títulos incluidos, solamente uno vence en 2028, mientras que los restantes tienen vencimientos anteriores a las próximas elecciones de octubre. La oferta contempla instrumentos tanto a tasa fija como a tasa TAMAR.

En paralelo, también se espera una nueva licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que busca colocar parte de su liquidez en depósitos ajustables por UVA. El objetivo de esa operatoria es potenciar eventualmente la demanda de créditos hipotecarios en la Argentina.

El Banco Nación busca impulsar el crédito y reactivar la venta de autos

Otro de los ejes de la entrevista fue la línea de financiamiento del Banco Nación para la compra de vehículos. La iniciativa apunta a ofrecer créditos a tasas competitivas y, al mismo tiempo, fomentar las ventas de autos cero kilómetro de producción nacional.

Para Tosi, el escenario muestra que el problema no pasa necesariamente por una falta de oferta crediticia. "No es tanto una falta de oferta de crédito", planteó, al recordar que varios bancos que participan de las licitaciones ya cuentan con sus propias líneas de financiamiento.

En ese sentido, explicó que estas operaciones permiten comparar las tasas de las líneas especiales con las opciones tradicionales de cada entidad. También interpretó la iniciativa del Banco Nación como un intento de asistir a un sector que viene mostrando dificultades: "En el segundo semestre del año empezó con caída de ventas y que en los últimos meses se nota un poco más, que es la industria automotriz".

El especialista vinculó parte de esa situación con el avance de los vehículos importados, especialmente los provenientes de China, tanto eléctricos como híbridos. Según detalló, la competencia repercutió en las ventas de las terminales argentinas y la línea del Banco Nación establece como requisito que los vehículos sean de producción nacional.

Los requisitos para acceder a los préstamos del Banco Nación

La propuesta también contempla condiciones para quienes soliciten el financiamiento. Entre ellas, se exige acreditar el sueldo en una cuenta del banco y contar con una tarjeta de crédito de la entidad. En caso de que el cliente todavía no tenga una, puede gestionarla junto con el préstamo.

Tosi explicó que esos requisitos responden a una estrategia comercial para atraer y fidelizar clientes. "De alguna manera el banco pierde margen financiero por la tasa propia del préstamo, bueno, lo recupera si este cliente migra a esta entidad y buena parte de sus transacciones cotidianas lo hace justamente en el Banco Nación", indicó.

Además, señaló que las condiciones de bonificación de los paquetes y servicios pueden variar según el segmento al que pertenezca cada cliente. Por eso, la eventual gratuidad de determinados productos bancarios depende de la categoría y de la política comercial de la entidad.

La iniciativa también busca responder a la estacionalidad del mercado automotor. Tosi recordó que las ventas suelen caer durante los últimos meses del año, incluso en períodos positivos, porque muchos compradores prefieren esperar al cambio de modelo y de año de patentamiento.

"Cuanto más cerca te acercás al fin del año, obviamente la gente tiene menos incentivos", explicó. En ese contexto, una tasa competitiva y las promociones de las terminales o concesionarias pueden funcionar como herramientas para incentivar las operaciones antes de que termine el año.

Reservas del Banco Central: el aporte del campo y las liquidaciones financieras

Al analizar las perspectivas para las reservas del Banco Central, Tosi destacó que las compras de divisas tuvieron un comportamiento intermitente después de la volatilidad que llevó al riesgo país a los 939 puntos. Sin embargo, recordó que el organismo terminó comprando 42 millones de dólares el jueves previo a la entrevista.

El especialista consideró que la oferta de divisas del sector agropecuario seguirá siendo un factor relevante. El mes anterior, las liquidaciones del campo alcanzaron casi 2.900 millones de dólares y noviembre podría registrar un volumen similar, mientras que en diciembre se espera un repunte por el inicio de las liquidaciones de la cosecha de trigo.

"Desde el lado del sector agropecuario, la oferta va a estar", afirmó. No obstante, advirtió que también será necesario seguir de cerca las liquidaciones vinculadas con los endeudamientos financieros, tanto de las obligaciones contraídas anteriormente como de las nuevas operaciones que puedan concretarse antes de diciembre.

En ese sentido, señaló que el cierre del año será un período importante para observar el ingreso de esos fondos al mercado cambiario. También recordó que enero y febrero suelen ser meses de menor actividad para la colocación de deuda en el mercado local.