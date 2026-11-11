Bariloche será sede del Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional

San Carlos de Bariloche albergará durante el 12 y 13 de noviembre el "Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional", un evento organizado de manera conjunta por la Fundación Embajada Abierta y la Fundación Konrad Adenauer en la sede de INVAP.

INVAP

La cumbre buscará analizar el avance del sector regional frente al paradigma del New Space, signado por la miniaturización tecnológica, la reducción de costos operacionales y el protagonismo emergente de nuevos actores.

La apertura institucional del encuentro estará encabezada por el Subgerente General de Estrategia de INVAP, Ignacio Grossi; el Presidente de la Fundación Embajada Abierta, Jorge Argüello; la Coordinadora Académica de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, Nadia Aguado Benítez; y la Directora Técnica y Ejecutiva de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Josefina Pérès.

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Tras el acto inicial, la primera jornada concentrará su debate en el nuevo rol de las casas de altos estudios latinoamericanas en la investigación, el desarrollo tecnológico y la operación de misiones de satélites pequeños o rovers. En este bloque participarán especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (UNI), la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (EMAVI FAC) y la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), con un cierre a cargo del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI - UNLP).

Durante la segunda jornada, la actividad se reactivará con paneles dedicados a las empresas y emprendimientos en los nuevos ecosistemas espaciales, que contarán con las intervenciones de representantes de Visiona Tecnologia Espacial de Brasil, el Clúster Aeroespacial de Costa Rica, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e INVAP. En paralelo, un módulo enfocado en las capacidades locales examinará el aporte de las universidades argentinas junto al programa liderado por la CONAE y la experiencia histórica de las misiones ARSAT, sumando las visiones de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la UNLP, el Instituto de Altos Estudios Espaciales "Mario Gulich" y la Universidad del Salvador (USAL).

El tramo final de la cumbre incluirá una conferencia magistral sobre redes de cooperación internacional a cargo de Kai-Uwe Schrogl, asesor político principal de la Agencia Espacial Europea (ESA), seguida por una mesa de diálogo sobre integración regional satelital de la que participará el fundador de INVAP y exdirector de la CONAE, Conrado Varotto, junto a delegados internacionales. El cierre del evento estará acompañado por la proyección del documental "Argentina y el sector satelital: Innovación, Desarrollo y Futuro", producido por las fundaciones organizadoras.

INVAP, una empresa de tecnología aeroespacial argentina.

INVAP S.A.U. (Investigación Aplicada Sociedad Anónima Unipersonal), es una empresa de alta tecnología creada en 1976 en San Carlos de Bariloche a partir de un convenio entre la Provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Se consolidó como un emblema del desarrollo científico argentino y un referente en el mercado global gracias a su capacidad para diseñar, construir y poner en marcha sistemas tecnológicos complejos llave en mano.

ARSAT 2, segunda parte de los satélites con produccion del INVAP

La compañía despliega su actividad a través de cuatro sectores estratégicos. En el área nuclear, diseña y construye reactores de investigación y producción de radioisótopos para medicina e industria, habiendo exportado tecnología a países como Australia, Argelia, Egipto, Perú y Países Bajos. En el sector espacial, actúa como el principal contratista tecnológico de la CONAE en el desarrollo de satélites de observación de la Tierra, como los SAOCOM y la serie SAC, y de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2. En el área de defensa y seguridad, produce radares primarios y secundarios para control de tránsito aéreo, radares meteorológicos y sistemas de comando y control. Finalmente, en el sector médico, desarrolla infraestructura y equipamiento de alta complejidad para centros de medicina nuclear y radioterapia.

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El funcionamiento de INVAP se destaca por un modelo de gestión autosustentable. La empresa no percibe subsidios estatales para su operatoria cotidiana, sino que financia sus proyectos y su estructura mediante los contratos de alta tecnología que gana compitiendo en licitaciones internacionales y del mercado interno, operando bajo exigentes normativas globales de calidad.

El rol estratégico de la industria aeroespacial argentina en la nueva economía global

Frente a la revolución global de la denominada New Space Economy, un mercado que actualmente ronda los US$ 600.000 millones anuales y proyecta casi triplicarse hacia 2035, la Argentina cuenta con una posición privilegiada e histórica para consolidarse como protagonista internacional. Lejos de ser un terreno exclusivo de las superpotencias, la democratización del acceso al espacio, impulsada por la reducción de costos y la irrupción del sector privado, encuentra al país con bases científicas y tecnológicas sumamente sólidas.

La trayectoria nacional en la materia se remonta a hitos pioneros, como el lanzamiento del primer cohete en Latinoamérica en 1961 y el envío del ratón Belisario al espacio en 1967. Este legado permitió consolidar un ecosistema de excelencia articulado en torno a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) como organismo planificador y a INVAP S.A.U. como brazo ejecutor de clase mundial. Gracias a ello, el país desarrolló hitos tangibles como la fabricación de los satélites geoestacionarios ARSAT-1 y ARSAT-2 para garantizar la soberanía en telecomunicaciones, y la avanzada constelación SAOCOM de observación con radar para la gestión agrícola y de emergencias.

En paralelo al desarrollo estatal, el ecosistema se nutrió del dinamismo de iniciativas privadas y emprendimientos tecnológicos surgidos localmente, tales como Satellogic, nacida en Bariloche y con proyección en el mercado internacional, junto a startups dedicadas al desarrollo de microsatélites y tecnología orbital. Sin embargo, el verdadero motor de crecimiento de esta industria se desplaza hacia el segmento downstream, enfocado en la "inteligencia geoespacial": la capacidad de procesar datos satelitales para optimizar la producción agropecuaria, gestionar recursos naturales y planificar ciudades inteligentes.

Para aprovechar esta ventana de oportunidad y evitar la fuga de empresas y talentos hacia el exterior, el principal desafío radica en garantizar condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad. Articulando de manera eficiente las capacidades del sector público y privado, la Argentina dispone de las instituciones, el capital humano y el prestigio internacional necesarios para sostener su liderazgo estratégico en la industria aeroespacial global.