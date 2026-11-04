El estímulo permanente termina reemplazando la experiencia real

*Médica cirujana especializada en pediatría, psiquiatría infantil y neurodesarrollo (Universidad Nacional de Córdoba). Autora de “No todo es autismo: 100 razones para mirar más allá” y “Niños bajo presión: El estrés infantil disfrazado de trastorno”

Se escucha cada vez con más frecuencia la misma preocupación: “No presta atención”, “se aburre enseguida”, “se enoja cuando tiene que esperar”, “solo quiere el teléfono”. Y entonces aparece rápidamente la pregunta por un diagnóstico. ¿Será TDAH? ¿Será autismo? ¿Será ansiedad? La primera reacción médica no es negar esas posibilidades, sino ampliar la mirada.

Antes de convertir una conducta en un trastorno, también se debe reconstruir cómo transcurre el día de ese niño y qué lugar ocupan las pantallas en su vida.

Hablar de pantallas suele llevarnos a dos extremos: considerarlas responsables de casi todos los problemas infantiles o minimizar cualquier impacto porque forman parte del mundo actual. Ninguna de las dos posiciones alcanza. Una pantalla no produce por sí sola un diagnóstico del neurodesarrollo, pero tampoco es neutra cuando desplaza sueño, conversación, movimiento, juego, aburrimiento o interacción cara a cara.

El cerebro infantil aprende en la experiencia real: esperando un turno, mirando un gesto, equivocándose, corriendo, tocando, preguntando, negociando con otros chicos y soportando pequeñas frustraciones.

Cuando cada espera se llena con un video, cada comida necesita un dispositivo y el aburrimiento desaparece porque siempre existe un estímulo inmediato, algunas oportunidades de aprendizaje cotidiano empiezan a reducirse.

Por eso no preocupa solamente la cantidad de horas, sino el patrón. No es lo mismo usar una pantalla durante un tiempo acotado que necesitarla para comer, dormirse, viajar, calmarse o tolerar cinco minutos sin actividad. En ese punto la pregunta deja de ser tecnológica y pasa a ser funcional: ¿qué capacidad está dejando de practicar ese niño porque otro estímulo resuelve inmediatamente la incomodidad?

Estamos construyendo infancias con muy pocos espacios vacíos. Colegio, terapias, idiomas, actividades y, entre una cosa y otra, pantallas. Incluso el supuesto descanso puede seguir cargado de estímulos. Después nos sorprende que a algunos chicos les cueste sostener una actividad lenta, esperar, concentrarse en algo que no cambia cada pocos segundos o simplemente quedarse jugando solos.

El sueño merece una atención especial. Las pantallas nocturnas pueden retrasar horarios y prolongar el tiempo despierto. Al día siguiente podemos ver irritabilidad, desatención, impulsividad, menor tolerancia a la frustración y dificultades de aprendizaje.

Si observamos solamente la conducta diurna y no preguntamos qué pasa cada noche, podemos empezar una evaluación desde el lugar equivocado.

También importa el lenguaje. Un video puede mostrar palabras, canciones, colores y números, pero no reemplaza la reciprocidad de una conversación. El lenguaje es mirar al otro, esperar una respuesta, modificar lo que decimos según una reacción, compartir atención y construir significado.

Por eso la historia digital debería formar parte de la evaluación de un niño pequeño con dificultades de lenguaje o interacción, igual que preguntamos por el sueño, la alimentación y el desarrollo. Un niño que responde poco, juega poco o se irrita frente a cambios necesita una evaluación seria.

A veces los padres preguntan cuántos minutos exactos deberían permitir. Pero clínicamente también importan la edad, el contenido, si la pantalla reemplaza juego o conversación, si se usa para regular cada emoción y, especialmente, si altera el sueño. Dos niños con la misma cantidad de minutos pueden vivir experiencias muy distintas.

El objetivo no es criar chicos aislados de la tecnología. Van a crecer en un mundo digital. Pero aprender a usar tecnología no significa entregar el desarrollo a la tecnología.

Los adultos seguimos teniendo la responsabilidad de poner límites, ofrecer alternativas y tolerar que un niño se aburra o tenga que esperar.