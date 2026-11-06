Llegó el “operativo verano” y el auge de las inyecciones para adelgazar

Con la llegada de los primeros días de calor para mucho comienza el “operativo verano”: la prisa por alcanzar a marcha forzada una determinada imagen corporal para lucirse en la playa o la pileta.

En esa búsqueda de respuestas rápidas, la conversación pública sobre la pérdida de peso sumó este año un protagonista estelar: el auge de las inyecciones de agonistas GLP-1 y GLP-1/GIP (como la semaglutida y la tirzepatida).

Incluso, semanas atrás se dio un paso clave en el país con la aprobación regulatoria de dosis más elevadas destinadas específicamente al tratamiento de la obesidad.

Sin embargo, en paralelo a este avance científico, proliferan en redes sociales promesas mágicas, promociones de productos no autorizados e intentos de usar estas herramientas por cuenta propia para “llegar al verano”.

Ante este escenario, es imprescindible echar luz desde la evidencia científica: qué son exactamente, para quiénes están indicadas y cuáles son los límites innegociables de estas terapias.

Estas terapias no son "quemadores de grasa" ni productos cosméticos. Se trata de medicamentos que simulan la acción de enterohormonas que nuestro propio cuerpo produce en el intestino tras comer, actuando a nivel cerebral para estimular los centros de saciedad y reducir el apetito, al tiempo que enlentecen el vaciamiento gástrico y optimizan la respuesta pancreática a la glucosa.

Su indicación médica aprobada se enfoca en problemas metabólicos concretos, como la diabetes tipo 2 y la obesidad en pacientes con un índice de masa corporal elevado o con comorbilidades asociadas (hipertensión, dislipidemia o hígado graso), sumado a una sólida evidencia en la reducción del riesgo cardiovascular, la protección renal y la mejora de la apnea del sueño.

Por eso, y en ese marco es que existe una brecha abismal entre un tratamiento médico personalizado y la decisión individual de recurrir a una inyección para perder unos kilos antes de las vacaciones.

En esa dirección, la evaluación clínica debe contemplar antecedentes, perfil metabólico y riesgos individuales; pretender saltarse esa instancia es un grave error para la salud.

Por otro lado, es indispensable entender que la medicación no hace el trabajo sola. Estos fármacos son herramientas facilitadoras, pero el cambio de estilo de vida sigue siendo el pilar insustituible.

De hecho, pensar que la inyección reemplaza el esfuerzo diario conduce no solo al fracaso del tratamiento a mediano plazo, sino al temido "efecto rebote" al suspenderla.

Para asegurar que el peso perdido corresponda a tejido graso y no a masa magra (músculo), existen pautas nutricionales y de entrenamiento que deben respetarse de forma estricta:

•Entrenamiento de fuerza obligatorio: el ejercicio contra resistencia (pesas, bandas o autocarga) es indispensable. El ejercicio aeróbico por sí solo no alcanza; la estimulación muscular es la clave para mantener el metabolismo activo y no perder masa magra durante la baja acelerada de peso

•Aporte proteico adecuado: se requiere un consumo diario de entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso para proteger las fibras musculares.

•Alimentación rica en fibra y microbiota: incorporar verduras, frutas, legumbres y cereales integrales no solo mejora el tránsito intestinal —combatiendo el estreñimiento que a veces causan estos fármacos—, sino que nutre la microbiota y prolonga la sensación de saciedad.

•Crononutrición (sincronía hormonal): respetar los ritmos circadianos es central. Comer en horarios alineados con la luz natural optimiza la respuesta hormonal. En la práctica, cenar al menos tres horas antes de acostarse evita que el metabolismo almacene grasa innecesariamente durante el descanso.

La masificación de estos tratamientos trajo consigo, además, un fenómeno peligroso: la venta clandestina. Comprar estos productos fuera del circuito farmacéutico oficial —ya sea en redes sociales, gimnasios o comercios no autorizados— implica riesgos severos.

En ese sentido, cualquier propuesta que promueva estas sustancias sin receta, que utilice canales informales o que ofrezca preparados que no cuenten con el registro explícito de agencias sanitarias oficiales como la ANMAT o la FDA debe encender todas las alarmas. Además del riesgo de adquirir productos falsificados o contaminados, estas drogas requieren una estricta cadena de frío para no perder su eficacia ni volverse tóxicas.

En conclusión, los agonistas GLP-1 y GLP-1/GIP representan uno de los avances más importantes de la medicina metabólica moderna. Sin embargo, su valor depende de cómo se utilicen. Asimismo, y lejos de la urgencia del verano y de la ilusión de los atajos, la salud sostenible requiere responsabilidad, supervisión médica continua y un compromiso real con hábitos de vida saludables.