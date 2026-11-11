Según la NASA, el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida es el más grande registrado en una década

Un informe elaborado de forma conjunta entre la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) reveló que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida es el más grande registrado en una década. Según las últimas mediciones satelitales, alcanzó una extensión máxima anual de 27,1 millones de kilómetros cuadrados.

Lejos de obedecer a un incremento repentino de agentes contaminantes, los expertos señalan que el factor determinante de esta expansión estacional fue la meteorología estratosférica.

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Los principales investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio hicieron hincapié entre los eventos meteorológicos anuales y las tendencias climáticas de fondo.

El agujero en la capa de ozono de la Tierra es oficialmente el más grande | Crédito: Magnific

Capa de ozono y la influencia del vórtice polar en la Antártida

El investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Paul Newman, explicó que “el agujero anual de ozono ha estado formándose más tarde en la temporada en los últimos años, lo que nos indica que la capa de ozono se está sanando".

Agregó que sin embargo "un vórtice polar inusualmente potente ha extendido la degradación del ozono en la Antártida esta temporada, permitiendo que el agujero crezca a proporciones que no veíamos en una década”.

En esta línea, la científica investigadora del Laboratorio de Ciencias Químicas de la NOAA, Amy Butler, señaló que “el vórtice polar fue inusualmente grande este año, en parte porque los sistemas meteorológicos a escala planetaria que normalmente surgen desde la baja atmósfera y debilitan el vórtice fueron especialmente débiles en agosto y septiembre”.

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Asimismo, Butler sostuvo que “esa débil acción de las ondas mantuvo los vientos más fuertes del vórtice polar más alejados del Polo Sur por varios grados de latitud, creando un área más amplia con condiciones ideales para que ocurra la destrucción del ozono”.

El agujero en la capa de ozono de la Tierra es oficialmente el más grande | Crédito: Magnific

Si bien las dimensiones del evento preocuparon a los analistas, los datos científicos confirman que las políticas globales de control ambiental siguen dando frutos sólidos a largo plazo. Sin la reducción histórica de las sustancias destructoras de ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC), estipulada por el histórico Protocolo de Montreal de 1987, las consecuencias habrían sido drásticas.

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Monitoreo satelital de vanguardia

La medición de este evento sin precedentes en diez años no sería posible sin la conjunción de misiones espaciales y trabajo en terreno. Satélites de observación de la NASA, como el veterano Aura, en colaboración con las plataformas NOAA-20, NOAA-21 y el satélite conjunto de la Asociación Nacional de Satélites en Órbita Polar, rastrean de manera minuciosa la evolución de la estratosfera.

En paralelo, equipos en la Base del Polo Sur utilizan globos meteorológicos y espectrofotómetros Dobson para contrastar la información y medir las concentraciones de ozono in situ.

Los modelos climáticos actuales de la NASA y la NOAA reafirman que, a pesar de las fluctuaciones interanuales propiciadas por la variabilidad meteorológica y eventos como el vórtice polar extremo, la capa de ozono mantiene su rumbo hacia una recuperación total estimada para la década de 2070.

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