A18 llega al Parque Centenario con un recorrido por la obra musical del "Flaco" Spinetta

El legado de Luis Alberto Spinetta volverá a sonar en vivo este domingo 8 de noviembre en el Anfiteatro del Parque Centenario. Desde las 19, A18 ofrecerá un concierto dedicado a recorrer distintas etapas de la obra del músico argentino, con un repertorio que combinará sus canciones más reconocidas con otras menos difundidas. La presentación contará, además, con la participación especial de Claudia Puyó.

La propuesta reúne a cinco músicos que tuvieron un vínculo directo con el recorrido artístico del Flaco y que compartieron con él escenarios y grabaciones. La formación está integrada por Luis Alberto Ceravolo, en batería y voz; Guillermo Arrom, en guitarra y coros; Álvaro Torres, en teclados y voz; César Franov, en bajo eléctrico; y Dhany Ferrón, en guitarra y voz.

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El espectáculo también recuperará el universo musical de A18´ del sol, el disco que Spinetta publicó en 1977 y que representó una etapa de búsqueda y experimentación sonora, marcada por la influencia del jazz-rock. Se trata de uno de los trabajos más particulares de su discografía, reconocido por haber ampliado los límites musicales del rock argentino.

Parque Centenario

En los últimos años, A18 se dedicó a reinterpretar y regrabar integralmente ese álbum, con una propuesta que busca recuperar sus composiciones y sonoridades desde una perspectiva propia, sin perder de vista la sensibilidad y la libertad creativa que caracterizaron la obra original.

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De esta manera, el proyecto propone algo más que un homenaje: un reencuentro con una parte fundamental de la historia del rock nacional, a través de músicos que conocieron de cerca el universo artístico de Spinetta y que mantienen vigente su legado entre nuevas generaciones.

La actividad será con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad del anfiteatro. En caso de lluvia, el concierto quedará suspendido.

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