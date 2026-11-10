Clima en Ciudad de Buenos Aires hoy 10 de noviembre: nubosidad en aumento y probables lluvias hacia la noche

La jornada de este martes 10 de noviembre se presentará en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con condiciones de tiempo templado a agradable y una progresiva cobertura nubosa con el correr de las horas.

Las marcas térmicas registrarán un leve incremento en comparación con los días previos, manteniéndose en valores primaverales ideales para el desarrollo de actividades al aire libre durante gran parte del día.

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Sin embargo, el ingreso de humedad y el cambio paulatino en la circulación del viento favorecerán la inestabilidad hacia la noche, momento en el cual se espera la ocurrencia de las primeras precipitaciones aisladas en el área metropolitana.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se ubicará en los 18°C a 19°C, con viento soplando moderado desde el sector noreste y cielo parcialmente nublado. La humedad inicial rondará el 73%.

Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro continuará ascendiendo hasta alcanzar una temperatura máxima de 24°C. El cielo pasará a estar mayormente nublado, mientras que el viento reducirá su velocidad a marcas de entre 5 km/h y 12 km/h procedentes del este-noreste.

Para la noche, las condiciones se volverán más inestables en CABA y el GBA

Para la noche, las condiciones se volverán más inestables en CABA y el GBA. Se estima un incremento en la probabilidad de lluvias, alcanzando un 35% hacia las 23:00 con precipitaciones de carácter débil o lloviznas. La marca térmica nocturna descenderá hasta los 21°C.

La sensación térmica se mantendrá muy cercana a la temperatura real durante todo el periodo diurno, registrando valores máximos en torno a los 25°C.

Alertas y pronóstico extendido para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional no mantiene alertas meteorológicas activas para la región del AMBA durante la jornada. En el resto del territorio nacional predominará la estabilidad, sin fenómenos adversos de magnitud previstos para la jornada.

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Para el día miércoles 11 se espera que las precipitaciones den paso rápidamente a una jornada soleada y más calurosa, con valores de temperatura que ascenderán hasta los 26°C de máxima y 19°C de mínima.

El jueves 12 continuará la tendencia al ascenso térmico en la región central del país, alcanzando los 27°C de máxima bajo condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado.

Hacia el viernes 13 se aguarda un nuevo pasaje de inestabilidad con mayor probabilidad de lluvias, alcanzando un 75% hacia la noche. De cara al fin de semana, las condiciones mejorarán drásticamente: el sábado 14 y domingo 15 se prevén jornadas mayormente soleadas, con temperaturas máximas entre los 23°C y 26°C y sin precipitaciones.