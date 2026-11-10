De Francisco a León: el mismo mensaje, el mismo futuro

Mientras escribo estas líneas, es imposible no pensar en el Papa Francisco. Es el mismo mensaje, es el mismo Pueblo Argentino, y es el mismo futuro como horizonte y camino. Francisco nos enseñó a mirar a los descartados, nos habló de la casa común, de la cultura del encuentro, de una economía con rostro humano y de una verdad inquebrantable: nadie se salva solo. Hoy, León XIV —con la firmeza del Evangelio y la bondad del pastor, pero guiado por esa misma brújula espiritual— ha vuelto a poner al hombre en el centro, recordándonos que ese camino sigue vivo y que ahora nos toca a nosotros hacerlo realidad.
En el Palacio que hoy lleva el nombre de Libertad, el Santo Padre habló sin vueltas, desarmando cualquier justificación de la crueldad del ajuste: "La economía debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía". Y sobre las personas con discapacidad, nos sacudió con una verdad profunda al señalar que sus vidas no son un peso para la sociedad, sino una bendición.
Más tarde, al participar de la Santa misa en Palermo, nos habló a las familias como refugio frente a la precariedad, abrazó a los jubilados y a los trabajadores que no llegan a fin de mes, y defendió con firmeza a nuestras universidades. Todo esto es, de punta a punta, la Doctrina Social de la Iglesia. Los peronistas, con orgullo, la llamamos sencillamente Justicia Social.
Si Francisco nos dejó su voz profética, León XIV nos ha venido a convocar a la acción. Nos marca que la Argentina que viene debe ser sin odio, sin ajuste, sin persecución judicial y sin presos políticos.
Esa Argentina que viene nos grita una sola palabra: Unidad. Una unidad que no se decreta, sino que se fortalece en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra y en la búsqueda paciente de acuerdos.
Ante más de 2 millones de personas, León XIV defendió a las familias argentinas: “Hoy más que nunca representan un pilar”
El principal desafío hacia adelante nos llama a convocar a un nuevo Pacto Social bajo la premisa de producir para crecer, crecer para incluir, y así lograr incluir para ser una Nación justa y soberana en la determinación de nuestro propio destino.
El Papa ya hizo su parte: vino, nos abrazó y nos habló con el corazón en la mano. Ahora nos toca a nosotros tomar la posta, organizando la esperanza como un anticipo concreto del futuro.
TC