De Francisco a León: el mismo mensaje, el mismo futuro

Mientras escribo estas líneas, es imposible no pensar en el Papa Francisco. Es el mismo mensaje, es el mismo Pueblo Argentino, y es el mismo futuro como horizonte y camino. Francisco nos enseñó a mirar a los descartados, nos habló de la casa común, de la cultura del encuentro, de una economía con rostro humano y de una verdad inquebrantable: nadie se salva solo. Hoy, León XIV —con la firmeza del Evangelio y la bondad del pastor, pero guiado por esa misma brújula espiritual— ha vuelto a poner al hombre en el centro, recordándonos que ese camino sigue vivo y que ahora nos toca a nosotros hacerlo realidad.

En el Palacio que hoy lleva el nombre de Libertad, el Santo Padre habló sin vueltas, desarmando cualquier justificación de la crueldad del ajuste: "La economía debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía". Y sobre las personas con discapacidad, nos sacudió con una verdad profunda al señalar que sus vidas no son un peso para la sociedad, sino una bendición.

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Más tarde, al participar de la Santa misa en Palermo, nos habló a las familias como refugio frente a la precariedad, abrazó a los jubilados y a los trabajadores que no llegan a fin de mes, y defendió con firmeza a nuestras universidades. Todo esto es, de punta a punta, la Doctrina Social de la Iglesia. Los peronistas, con orgullo, la llamamos sencillamente Justicia Social.

Si Francisco nos dejó su voz profética, León XIV nos ha venido a convocar a la acción. Nos marca que la Argentina que viene debe ser sin odio, sin ajuste, sin persecución judicial y sin presos políticos.

Esa Argentina que viene nos grita una sola palabra: Unidad. Una unidad que no se decreta, sino que se fortalece en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra y en la búsqueda paciente de acuerdos.

Ante más de 2 millones de personas, León XIV defendió a las familias argentinas: “Hoy más que nunca representan un pilar”



El principal desafío hacia adelante nos llama a convocar a un nuevo Pacto Social bajo la premisa de producir para crecer, crecer para incluir, y así lograr incluir para ser una Nación justa y soberana en la determinación de nuestro propio destino.

El Papa ya hizo su parte: vino, nos abrazó y nos habló con el corazón en la mano. Ahora nos toca a nosotros tomar la posta, organizando la esperanza como un anticipo concreto del futuro.

TC