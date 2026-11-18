Doctor, para comenzar, ¿cómo nació su vocación por la medicina y cómo fue su formación profesional?

Desde hace más de 20 años desarrollo mi profesión de médico urólogo. Soy graduado en Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, con título de posgrado en Urología del Instituto Universitario Italiano de Rosario. He crecido en un ambiente médico donde mi padre, tíos y tío abuelo fueron urólogos. Entiendo mi profesión como un servicio para los demás, por lo que trato de brindarme a los pacientes con mi mayor entrega. Es por eso que participo activamente en congresos, cursos de perfeccionamiento y trabajos de investigación para estar a la vanguardia en el tratamiento médico y quirúrgico de mis pacientes.

¿En qué áreas específicas de la urología se especializa y qué técnicas utiliza para tratar la litiasis y el crecimiento prostático?

Dentro de la urología me especializo en endourología y oncourología. La endourología abarca el tratamiento mínimamente invasivo de la litiasis urinaria (cálculos en la vía urinaria) y de la hiperplasia prostática benigna (crecimiento prostático). Para resolver los problemas de litiasis contamos con tecnología de última generación que nos permite realizar ureteroscopía flexible y cirugía renal minipercutánea, y utilizar láser de holmio. En cuanto a la hiperplasia prostática, podemos resolverla mediante resección transuretral bipolar, electrovaporización, enucleación con láser de holmio y fotovaporización con láser verde. Estoy entrenado y autorizado para realizar la terapia de ablación prostática con vapor de agua conocida como Rezūm.

Mencionó oncología. ¿Qué patologías aborda en esta especialidad y qué opciones quirúrgicas existen hoy?

La oncourología es la subespecialidad de la urología que se dedica al diagnóstico y tratamiento de los tumores urológicos. Entre los tumores malignos más frecuentes se encuentran el cáncer de próstata, de vejiga y de riñón. Para esto ofrecemos cirugía endoscópica, laparoscópica y robótica, que nos permite tratar estas complejas enfermedades de manera mínimamente invasiva, con mayor precisión y mejores resultados.

Más allá de la técnica y la tecnología, ¿cuál es su filosofía de trabajo frente al paciente y dónde desarrolla su actividad actualmente?

Estoy comprometido con la promoción de la salud masculina y en constante formación para seguir el avance de la tecnología y el desarrollo científico de mi especialidad y poder brindar una atención del más alto nivel profesional y humano. Además de curar, el médico debe acompañar al paciente en todo su proceso de salud-enfermedad.

Actualmente me desempeño como coordinador del Servicio de Urología del Hospital Italiano de Rosario y como jefe del Servicio de Urología en el Hospital Privado de Rosario (HPR).

Dr. Diego Degiovanni

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