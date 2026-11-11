Gisela Jaime: bienestar integral y hábitos saludables para mejorar la calidad de vida

El recorrido de Gisela Jaime está marcado por una pasión que la acompaña desde joven: el entrenamiento y el cuidado de la salud. Aunque comenzó estudiando Educación Física, luego se recibió de abogada y actualmente trabaja en el Poder Judicial. Sin embargo, su interés por el bienestar la llevó a desarrollar una nueva faceta profesional.

Durante la pandemia atravesó un momento personal difícil y encontró en el ejercicio un refugio. Esa experiencia la impulsó a formarse como personal trainer y comenzar a dar clases, dando inicio a un camino que hoy integra actividad física, alimentación saludable y bienestar emocional.

Con el tiempo, distintas experiencias familiares reforzaron su convicción sobre la importancia de incorporar hábitos que favorezcan una mejor calidad de vida. Su mirada está puesta en envejecer con fuerza, independencia y autonomía, entendiendo que el objetivo no es solamente vivir más años, sino vivirlos mejor.

La experiencia personal como diferencial

A sus 57 años, Gisela considera que su propia experiencia de vida es uno de sus principales diferenciales. No solo comparte conocimientos adquiridos durante su formación, sino también los cambios que incorporó a lo largo de los años y los aprendizajes que continúa sumando.

Su filosofía se basa en que nunca es tarde para empezar a cuidarse y que los pequeños hábitos pueden generar grandes transformaciones. Desde una alimentación equilibrada hasta la actividad física regular, busca transmitir la importancia de adoptar prácticas sostenibles que contribuyan al bienestar.

También sostiene que la educación en alimentación y hábitos saludables debería comenzar desde la escuela, como una herramienta fundamental para promover la prevención y el cuidado de la salud.

Bienestar femenino más allá de la imagen corporal

Uno de los desafíos que encuentra en su trabajo es acompañar a mujeres que mantienen una percepción negativa de su cuerpo. Frente a esa realidad, su propuesta busca trascender los objetivos estéticos y poner el foco en la salud, la confianza y el bienestar personal.

Para Gisela, una de las mayores satisfacciones es observar cómo sus alumnas recuperan energía, fortalecen su autoestima y comienzan a sentirse mejor consigo mismas. Considera que los cambios más importantes no siempre se reflejan en el espejo, sino en la manera en que cada persona se percibe y vive su día a día.

Un proyecto de bienestar integral para mujeres mayores de 40 años

De cara al futuro, su objetivo es consolidar Gisela Jaime como una marca referente en bienestar integral, especialmente orientada a mujeres mayores de 40 años.

Su propuesta busca integrar el entrenamiento y la alimentación saludable con herramientas como la respiración consciente, la meditación y el manejo del estrés, prácticas que también forman parte de su experiencia personal.

Con una mirada centrada en la prevención, el autoconocimiento y la construcción de hábitos saludables, Gisela busca acompañar a más mujeres a sentirse fuertes, saludables y plenas, demostrando que a cualquier edad es posible mejorar la calidad de vida.

Celular: 3515576393

Instagram: @giselajaime