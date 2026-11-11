Grupo SELSA: logística integral para ganar competitividad en el comercio exterior

En un contexto en el que la eficiencia operativa resulta determinante para la competitividad empresarial, la logística ocupa un lugar cada vez más estratégico. Ya no se trata solamente de almacenar y trasladar mercadería, sino de administrar recursos, reducir costos y garantizar previsibilidad en una cadena de suministro atravesada por las fluctuaciones del mercado.

Grupo SELSA nació para responder a las necesidades operativas y regulatorias de importadores y exportadores en Argentina. Con más de 25 años de trayectoria, la compañía evolucionó desde sus servicios iniciales de almacenamiento y gestión aduanera hacia un modelo de operación logística integral. Esta transformación se apoyó en la diversificación de sus actividades y en el desarrollo de tres unidades de negocio complementarias: Zona Franca, Depósito Fiscal y Depósito Nacional.

La integración de estas soluciones permite acompañar distintas etapas de una operación, desde el arribo de la mercadería hasta su incorporación al circuito comercial. El Depósito Fiscal facilita el retiro de contenedores, la desconsolidación y las verificaciones aduaneras en sus instalaciones, contribuyendo a reducir los costos asociados a las estadías portuarias. La Zona Franca ofrece alternativas para almacenar mercadería y diferir tributos de importación conforme al régimen vigente, mientras que el Depósito Nacional permite gestionar inventarios, preparar pedidos y organizar la distribución una vez nacionalizados los productos.

La flexibilidad también se refleja en los servicios de valor agregado que SELSA brinda dentro de sus instalaciones. El fraccionamiento, el etiquetado, el estampillado, el reembalaje, el armado de combos y la preparación de pedidos para el comercio electrónico permiten adaptar la mercadería a los requerimientos de cada cliente. A su vez, la posibilidad de realizar nacionalizaciones parciales, incluso desde una unidad cuando la operación y la normativa lo permiten, facilita administrar los ingresos según la demanda y la disponibilidad de capital de trabajo.

En este esquema, la tecnología cumple un papel central. A través del Portal SELSA 2.0, los clientes pueden consultar el estado de sus operaciones, la disponibilidad de stock y el historial documental en tiempo real. Esta herramienta se complementa con la trazabilidad de la mercadería desde su ingreso hasta su despacho, infraestructura monitoreada las 24 horas, sistemas de videovigilancia y auditorías de los procesos internos y aduaneros. La combinación de tecnología, control y atención especializada busca brindar mayor seguridad y previsibilidad a lo largo de la cadena logística.

La compañía también cuenta con capacidades para gestionar cargas sujetas a requisitos específicos, incluidas aquellas alcanzadas por las regulaciones de mercancías peligrosas (IMO) y las exigencias de SENASA que correspondan. Estas prestaciones amplían las posibilidades de atención a empresas de distintos sectores y refuerzan una propuesta orientada a resolver necesidades operativas diversas desde una gestión coordinada. De este modo, las empresas pueden ajustar sus decisiones de abastecimiento, responder a cambios en los volúmenes de venta y planificar la distribución con mayor margen de maniobra.

De cara al futuro, Grupo SELSA busca profundizar la automatización de los procesos de recepción y despacho mediante inteligencia artificial e integración de sistemas de gestión de depósitos (WMS) y planificación de recursos empresariales (ERP). El objetivo es agilizar el flujo de pedidos, mejorar la coordinación entre procesos y reducir los tiempos operativos.

La compañía también proyecta ampliar su capacidad de almacenamiento y adaptar su infraestructura a las demandas de sectores como tecnología, insumos industriales y consumo masivo. En paralelo, apunta a desarrollar soluciones cada vez más flexibles para que sus clientes puedan administrar sus inventarios frente a las fluctuaciones del mercado local e internacional. La innovación y el fortalecimiento de su presencia institucional completan esta agenda de crecimiento, con la meta de consolidarse como un referente en servicios logísticos integrales para el comercio exterior.

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