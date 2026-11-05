La IHRA concluyó su segundo plenario en Buenos Aires y destacó el papel de Argentina para fortalecer los vínculos con América Latina

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) concluyó este jueves su segundo plenario bajo la Presidencia argentina, en un encuentro que reunió a representantes de gobiernos y expertos para fortalecer la educación, el recuerdo y la investigación sobre el Holocausto, además de profundizar la cooperación con América Latina.

Universidades, embajadas y organismos públicos lanzaron una red académica contra el antisemitismo

Las jornadas se desarrollaron entre el 2 y el 5 de noviembre en Buenos Aires. Durante el plenario, los delegados analizaron cómo aplicar los conocimientos y recursos de la organización en aulas, museos, archivos e instituciones públicas. También abordaron el recuerdo del genocidio de los Roma y la lucha contra el antisemitismo.

Argentina es el primer país de América del Sur en ejercer la Presidencia de la IHRA. Bajo el lema "Expandiendo las fronteras de la memoria", la gestión se propuso fortalecer los vínculos entre la Alianza y América Latina, ampliar el acceso a los archivos vinculados con el Holocausto e incorporar a más países e instituciones de la región a los debates sobre la preservación de la memoria histórica.

El plenario había sido precedido por una conferencia y un diálogo de alto nivel el 1 de noviembre, con representantes de países latinoamericanos que no forman parte de la organización.

Marcelo Mindlin, presidente de la IHRA

"Cuando nos reunimos por primera vez en esta misma ciudad, trazamos una hoja de ruta guiada por la convicción de que la memoria de la Shoá no podía ni debía permanecer confinada a sus fronteras geográficas tradicionales. Argentina tiene la vocación y la responsabilidad de actuar como un puente estratégico entre la Alianza y nuestro continente. Nos enorgullece decir que cumplimos: América Latina está hoy más cerca de la Alianza y esperamos que esta alianza estratégica trascienda nuestra presidencia", declaró el presidente de la IHRA, Marcelo Mindlin.

En la apertura, la secretaria general de la organización, Michaela Küchler, advirtió sobre la velocidad con la que las afirmaciones falsas sobre el Holocausto pueden difundirse en internet y señaló que el conocimiento histórico riguroso no siempre llega a quienes lo necesitan. En ese sentido, destacó la responsabilidad de los países miembros y sus delegados en la preservación de la memoria para las próximas generaciones.

"Las personas asesinadas en el Holocausto tenían vidas cuyo significado iba mucho más allá de lo que les hicieron. Familias. Amistades. Creencias. Ambiciones. Días cotidianos. Futuros que esperaban tener. No podían conocernos. Pero nuestras decisiones ayudarán a determinar si las futuras generaciones podrán conocer algo sobre ellos", sostuvo.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno se refirió a la definición práctica de antisemitismo, adoptada hace diez años por la IHRA, y remarcó: "La lucha contra el antisemitismo comienza con la valentía de llamarlo por su nombre. Esa claridad debe dar forma a lo que enseñamos".

Inteligencia artificial y preservación de archivos

Uno de los ejes del encuentro fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el recuerdo del Holocausto. La sesión de apertura reunió a expertos externos y delegados de la IHRA para analizar los posibles usos de esta tecnología en la educación y los archivos históricos, así como los desafíos que plantea para museos y sitios de memoria.

En los distintos grupos de trabajo y comités, los representantes también analizaron cómo llevar a la práctica las recomendaciones de enseñanza de la organización, con especial atención a los enfoques para enseñar y representar el genocidio de los Roma. En ese marco, la Presidencia argentina y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación organizaron una visita al Sitio de Memoria ESMA - Museo de Sitio.

Durante la apertura de la sesión plenaria del jueves, Robert Williams, asesor de la IHRA, director ejecutivo y titular de la Cátedra Finci-Viterbi en la USC Shoah Foundation, destacó la importancia de proteger los hechos históricos para construir democracias sólidas.

"Un régimen que reescribe continuamente el pasado hace algo más que mentir sobre los hechos: destruye el terreno sobre el cual los ciudadanos se forman opiniones y exigen rendición de cuentas a sus funcionarios. Cuando las murallas entre el hecho y la ficción se derrumban, los ciudadanos se vuelven cínicos, y el cinismo engendra apatía y monstruos", afirmó.

Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

La sesión plenaria principal incluyó además presentaciones sobre dos proyectos impulsados por la Presidencia argentina: "Preservación y acceso a los archivos relacionados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial" y "América Latina y la Shoá: Memoria, presente y futuro".

El primer proyecto retoma los esfuerzos realizados por Argentina desde la década de 1990 para desclasificar documentos vinculados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, con un trabajo que comenzó en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El segundo estuvo precedido por una serie de seminarios web que convocaron a especialistas regionales e internacionales para analizar las experiencias latinoamericanas en materia de recuerdo, investigación y educación sobre el Holocausto.

Durante el plenario también se evaluaron los avances en la elaboración de la Estrategia de la IHRA para el período 2027-2032, que definirá las prioridades y alianzas futuras de la organización y cuya adopción definitiva está prevista para principios de 2027. Además, se confirmó que Austria ejercerá la Presidencia de la Alianza durante 2028.

La Presidencia argentina se extenderá hasta el 1 de marzo de 2027, cuando Francia asumirá el cargo. Antes, este viernes 6 de noviembre, la IHRA y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación realizarán un encuentro internacional sobre el genocidio de los Roma, con la participación de representantes de Europa y América. La jornada estará centrada en el fortalecimiento de la enseñanza, el recuerdo y la preservación de la historia de esa comunidad.