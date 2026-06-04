Universidades, embajadas y organismos públicos lanzaron una red académica contra el antisemitismo

Más de 20 universidades, organismos públicos, embajadas y organizaciones de la sociedad civil conformaron una red académica contra el antisemitismo y la discriminación durante un encuentro realizado en la delegación de la Unión Europea en la Argentina.

La iniciativa fue impulsada por el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en el marco del Centro de Excelencia Jean Monnet "René Cassin" y con el patrocinio de la sede diplomática de Bruselas en Buenos Aires. El objetivo es fortalecer la cooperación, la investigación, la formación y las acciones de sensibilización destinadas a prevenir el antisemitismo, los discursos de odio y toda forma de discriminación.

La presentación se realizó en la Sala Lisboa de la sede de la Unión Europea y reunió a autoridades universitarias, diplomáticos, funcionarios y representantes de asociaciones civiles, quienes compartieron experiencias, programas educativos e iniciativas vinculadas con la memoria, la convivencia democrática y los derechos humanos.

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Presentación de la red académica contra el antisemitismo y la discriminación en la embajada de la Unión Europea.

La apertura estuvo a cargo de Andreas Høj Fierro, primer secretario de la delegación de la Unión Europea en la Argentina. Durante su intervención, sostuvo que la lucha contra el antisemitismo está estrechamente vinculada con la defensa de la dignidad humana, la democracia y el Estado de derecho. Además, advirtió que el odio hacia los judíos no constituye una amenaza únicamente para esas comunidades, sino para las sociedades democráticas en su conjunto.

El principal expositor de la jornada fue el diplomático argentino Federico Villegas Beltrán, expresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. "Un individuo tiene derechos por ser persona, más allá de su nacionalidad, cultura o religión, y la comunidad internacional en su conjunto tiene que proteger el derecho de esa persona", afirmó.

Según indicaron los organizadores, la creación de la red adquiere relevancia en el contexto de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) durante 2026, organismo intergubernamental dedicado a promover la educación, la memoria y la investigación sobre el Holocausto judío (conocido como la Shoá).

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En ese marco, el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, Ariel Stofenmacher, destacó el papel de la educación superior frente a los desafíos actuales. Según señaló, la memoria del Holocausto no debe quedar reducida a un hecho histórico aislado, sino servir como herramienta para comprender y prevenir las manifestaciones contemporáneas del antisemitismo.

Por su parte, la vicerrectora de la institución, la rabina Silvina Chemen, resaltó el carácter federal de la convocatoria y la importancia de "construir redes, conocimiento y humanidad compartida" frente a las distintas formas de intolerancia.

A su vez, Agustín Ulanovsky, director del Centro Jean Monnet "René Cassin", definió el lanzamiento de la iniciativa como "un paso fundamental" para fortalecer el compromiso de la comunidad académica con la memoria y la construcción de sociedades más inclusivas.

Del encuentro participaron, entre otros, los rectores de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, y de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez; la presidenta del Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Marcela de Langhe; y autoridades de las universidades de Buenos Aires, Tucumán, José C. Paz, San Andrés, Cuyo, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad del Salvador, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de La Plata, además de representantes de instituciones nacionales e internacionales.

La nueva red buscará impulsar investigaciones interdisciplinarias sobre antisemitismo contemporáneo, violencia digital, radicalización y desinformación; promover la capacitación de docentes y estudiantes; y elaborar informes y recomendaciones orientadas al diseño de políticas públicas en la materia.