El mercado inmobiliario argentino atravesó profundas transformaciones durante las últimas décadas. Los cambios económicos, financieros, impositivos y regulatorios hacen que llevar adelante un proyecto de largo plazo requiera analizar múltiples variables y contar con una estructura profesional que pueda acompañar cada etapa.

La relación de Estudio Lugones con el sector inmobiliario es anterior a la creación del propio estudio. Antes de fundarlo, Pablo Lugones trabajó en una desarrolladora inmobiliaria que llevó adelante, entre otros proyectos, la urbanización La Herradura, en Pinamar. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro la dinámica y los desafíos de un desarrollo inmobiliario.

Con el crecimiento del estudio y el asesoramiento a desarrolladores, esa experiencia fue tomando una nueva dimensión. En 2017 nació Melupa SRL, una unidad de negocio enfocada en proyectos inmobiliarios que comenzó participando como fiduciaria en distintos emprendimientos.

La iniciativa respondió a una necesidad concreta. Además del asesoramiento contable e impositivo, muchos proyectos requerían apoyo para definir su estructura jurídica, planificar los aspectos tributarios y llevar adelante la administración y el seguimiento económico y financiero.

Con el tiempo, la firma amplió sus servicios e incorporó la administración de obras, la comercialización inmobiliaria y la gestión de propiedades de veraneo. Actualmente, su actividad incluye emprendimientos en Mar Azul y Costa Esmeralda.

En 2021, la empresa estructuró un fideicomiso bajo el sistema de fractional ownership para un complejo de propiedades de veraneo en Mar Azul. Según la firma, fue el primer fideicomiso con esta modalidad en el país.

Actualmente, Melupa administra cuatro emprendimientos de edificios residenciales en la Ciudad de Buenos Aires y un proyecto hotelero en la selva misionera, además de propiedades de veraneo.

La firma funciona como una unidad de negocio independiente y comparte la dirección profesional con Estudio Lugones. Su trabajo continúa una especialización que comenzó antes de su creación y que abarca el asesoramiento a desarrolladores y el acompañamiento de los proyectos desde su estructuración hasta su administración y desarrollo.

Estudio Lugones SRL

www.estudiolugones.com.ar

www.melupa.com.ar

Teléfono 011 3985-8898

Carlos Pellegrini 651, 6.º piso (1009), CABA

CPCECABA, tomo 1, folio 175