Porquíssimo: especialización porcina e inversión para escalar el negocio

Porquíssimo nació a partir de una oportunidad de mercado. Después de trabajar en un proyecto avícola en Córdoba, y ver la evolución de la carne de cerdo, Esteban Radics elaboró un plan de negocios que le presento a la familia. La empresa comenzó en 2010, en una pequeña planta de chacinados de Salto, provincia de Buenos Aires, junto con otros socios: cuatro cuñados y un amigo de la familia.

La primera sucursal abrió en Salto el 10 de mayo de ese año; en diciembre llegó la segunda, en Pergamino. El crecimiento avanzó paso a paso y pronto incorporó producción propia: en 2011 comenzó la construcción de un criadero, cuyos primeros lechones nacieron en febrero de 2012. En junio de ese año la empresa realizó la primera faena de capones propios. La expansión comercial continuó por San Pedro, Chacabuco, Campana y Zárate.

La trayectoria, sin embargo, no fue lineal. Tras atravesar distintas dificultades y una etapa crítica en 2018, la empresa reinició sus operaciones en 2019 con un modelo más enfocado: carnicerías y fábrica, abastecidas por criaderos con genética seleccionada. El criadero dejó de formar parte de la estructura. La decisión implicó redefinir el negocio y concentrarse en aquello que la compañía había construido como especialidad: la carne porcina y sus elaborados.

Hoy Porquíssimo funciona como retailer de carne de cerdo, fiambrería y productos de almacén. Su red comercial se extiende por Salto, Pergamino, Pilar, El Talar, General Pacheco, Benavídez, Escobar, Campana y Zárate. La empresa sostiene que su diferencial está en la especialización y en la frescura: organiza tres abastecimientos para evitar que la mercadería de los mostradores supere los dos días de exhibición.

La experiencia acumulada durante 16 años también se refleja en la elaboración propia. A los cortes frescos suma chorizos de puro cerdo y ahumados, salchichas parrilleras, hamburguesas y tiernissimas, medallones rebozados. La oferta incluye además productos cocidos, como queso de cerdo y morcillas saladas y dulces. Esta variedad amplía las ocasiones de consumo y permite agregar valor a la materia prima mediante procesos de elaboración.

Un hito reciente fue la inauguración, el 10 de mayo de 2025, de la nueva fábrica de Arrecifes, instalada en un terreno adjudicado en 2023. La inversión industrial forma parte de una estrategia de reinversión: según la empresa, destina casi toda su ganancia a desarrollar el propio negocio, mediante aperturas, ampliaciones y mejoras operativas.

La siguiente etapa contempla ampliar la fábrica un 50%. El plan incluye una máquina termoformadora para mejorar el envasado, la presentación y la vida útil de los productos; duplicar la capacidad del secadero de fiambres; ampliar el área de milanesas y rebozados; sumar un sector de recepción de insumos, duplicar el lavadero de canastos e incorporar dos cámaras. La ampliación busca aumentar la capacidad y preparar a la compañía para llegar a nuevos canales.

Porquíssimo se fijó como objetivo duplicar la escala de diciembre de 2025 para diciembre de 2027. Para monitorear el avance, compara mensualmente su evolución con la del año anterior y estableció metas para el equipo gerencial, con incentivos trimestrales vinculados al crecimiento previsto.

El desafío excede la apertura de sucursales: requiere que abastecimiento, procesos, logística y sistemas crezcan de manera coordinada. En paralelo, la empresa apunta a ingresar al consumo masivo con productos envasados y, a más largo plazo, llegar al consumidor final con entregas a domicilio y a través del delivery.

De una pequeña planta en Salto a una estructura que combina elaboración, locales propios y expansión industrial, Porquíssimo busca convertir su especialización en una plataforma de crecimiento. La apuesta es sostener la frescura como atributo central mientras aumenta la escala y amplía las formas de llevar sus productos al mercado.

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