Ciudad de Córdoba presentó el Presupuesto 2027: suba de inmobiliario y automotor por IPC y más recursos para inversión social

El Ejecutivo municipal proyecta un presupuesto equilibrado, con más fondos para asistencia social y servicios. Los ingresos propios, en cambio, quedan por debajo de todos los años desde 2019, salvo 2020.

El secretario de Administración Pública y Capital Humano de la Municipalidad de Córdoba, Sergio Lorenzatti, presentó el viernes ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2027. Junto a su equipo económico, detalló gastos e ingresos por $1,8 billones y, según el Ejecutivo, déficit cero.

La cifra representa un aumento nominal del 22% respecto del presupuesto 2026 y una suba real del 0,8%, una leve recuperación una vez descontada la inflación.

Sergio Lorenzetti en el Concejo Deliberante

Los ingresos corrientes caen de forma significativa en términos reales. Los ingresos propios presupuestados para 2027 son los más bajos desde 2019, con la única excepción de 2020, el año de la pandemia. Desde el municipio recordaron que en 2019 el déficit financiero era del 8,4% y atribuyeron la reducción posterior a un manejo ordenado de las cuentas.

Más gasto social

El gasto en personal se mantiene en línea con la inflación. Crecen las partidas de servicios, bienes de consumo y transferencias corrientes.

La inversión social aumenta 10,4% real frente a 2026, en un contexto que, según el Ejecutivo, incrementa la demanda de asistencia al municipio. Los servicios sociales concentran el 60% del gasto total, con áreas como higiene urbana, educación y atención médica.

Tributos

La ordenanza tarifaria no modifica las alícuotas de 2026. Solo se actualizan los montos mínimos y las tasas, según la inflación promedio estimada.

En la contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios se mantiene la reducción del 30% para el Régimen General y de Interés Fiscal, que alcanza al 85% de los contribuyentes. Siguen las reducciones para industrias manufactureras y desarrollistas urbanos, y se prorrogan por dos años los beneficios para las industrias adheridas a la Ley Provincial de Promoción Industrial y al Programa de Promoción de Actividades Productivas. También continúan el 20% de reducción para el contribuyente cumplidor y el 10% por pago único.

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La contribución sobre inmuebles no cambia: los importes solo se actualizan por IPC para quienes elijan el pago diferido, y se mantienen las alícuotas progresivas según la categoría de vivienda. En automotores siguen los descuentos por cumplidor y pago único, con valores de referencia de ACARA. El proyecto ratifica las exenciones para personas de bajos recursos, jubilados, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.

Deuda

En agosto, el municipio tomó un préstamo internacional por US$120 millones y con ese dinero canceló el bono emitido en 2016 durante la gestión de Ramón Javier Mestre. Según la Municipalidad, los intereses bajan 41% y pasan de representar el 5% al 2% del gasto corriente. Para 2027 se prevén amortizaciones de capital por $144.244 millones y pagos de intereses por $35.744 millones.

Según el Ejecutivo, la plataforma MiDocta redujo el tiempo promedio de los trámites de 35 a 7 días. Para 2027 se prevé incorporar inteligencia artificial y automatización a la gestión.