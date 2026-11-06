Córdoba acordó compensar deudas con Nación por casi $143 mil millones y pagará el saldo hasta diciembre 2027

Córdoba y el Estado nacional acordaron compensar deudas recíprocas por casi $143 mil millones, correspondientes principalmente a fondos de ANSES y ajustes del Consenso Fiscal. Tras aplicar esos créditos a las obligaciones provinciales, quedó un saldo de $295.746 millones a favor de Nación, que la Provincia cancelará mediante un cronograma de pagos hasta diciembre de 2027.

El convenio contempla la firma del gobernador Martín Llaryora y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Además de establecer cómo se saldará la deuda, el documento preserva los reclamos de Córdoba por el financiamiento de su sistema previsional y dos causas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El documento reconoce acreencias de Córdoba por $142.959.650.596,66. El componente principal corresponde a $110.000 millones de ANSES, en concepto de anticipo para el ejercicio 2026, previsto en el convenio firmado el 23 de febrero de este año.

Los otros $32.959 millones corresponden a ajustes de la compensación establecida en el Consenso Fiscal, aprobado por la Ley 27.429. El monto se distribuye de la siguiente manera:

•$15.741.756.002,97 por el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024. •$11.002.597.716,54 por el ejercicio 2025. •$6.215.296.877,15 por el primer y segundo trimestre de 2026.

Por su parte, la Provincia reconoce obligaciones con el Estado nacional por un total de $438.705.982.565,99. Allí se incluyen un anticipo financiero de $400.000 millones, otorgado mediante el Decreto 584/2026; $14.958 millones de intereses calculados al 29 de octubre de 2026; y un pago a cuenta de la deuda con el Club de París por $23.747 millones, equivalente a US$15.222.486,19.

Este último concepto corresponde a pagos realizados por el Estado nacional a países acreedores del Club de París y se incorpora en el marco del régimen que permite compensar créditos y obligaciones entre Nación y las provincias.

Cómo será el cronograma de pagos

Una vez descontadas las acreencias provinciales, Córdoba deberá afrontar un saldo de $295.746.331.969,33. El convenio establece tres tramos de cancelación:

•Noviembre de 2026: $60.000 millones, con vencimiento el último día hábil del mes. •Diciembre de 2026: $44.958.904.109,59, con vencimiento el último día hábil del mes. •De mayo a diciembre de 2027: los $190.787.427.859,74 restantes se pagarán en ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

El acuerdo fija una tasa de interés nominal anual del 15%. Los intereses correspondientes al período entre la firma y el 31 de diciembre de 2026 se abonarán en un único pago, mientras que desde enero de 2027 se calcularán mensualmente sobre el capital pendiente y se pagarán junto con cada vencimiento. La cancelación se realizará mediante retenciones sobre los recursos de la coparticipación federal. El mecanismo comenzará a aplicarse desde el decimoquinto día hábil anterior a cada vencimiento.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es que la Provincia no renuncia a todos sus reclamos contra el Estado nacional. El desistimiento alcanza exclusivamente a los derechos y acciones vinculados con los conceptos y montos de las deudas nacionales incorporados en la compensación.

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En cambio, el convenio resguarda expresamente las diferencias que puedan surgir de la determinación definitiva de los déficits de la Caja de Jubilaciones de Córdoba correspondientes a 2025 y 2026, cuya cobertura reclama la Provincia a través de ANSES.

También quedan fuera de la renuncia dos causas contra el Estado nacional por el cobro de sumas de dinero que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia, identificadas como los expedientes CSJ 526/2023 y CSJ 968/2023.

El documento aclara que los $110.000 millones reconocidos por ANSES constituyen un pago parcial y a cuenta del resultado definitivo del ejercicio 2026. Por lo tanto, ese desembolso no implica cancelar la totalidad de las obligaciones previsionales de ese período ni el objeto completo de los litigios que Córdoba mantiene ante el máximo tribunal.

Qué información deberá enviar la Provincia a Nación

El acuerdo también establece obligaciones de información fiscal para Córdoba. Desde su entrada en vigencia, la administración provincial deberá comunicar periódicamente la evolución de sus finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

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La información tendrá distintas frecuencias. Anualmente, deberá presentar el presupuesto del sector público no financiero y datos sobre la normativa tributaria provincial y las nuevas inversiones. Cada seis meses, informará los cargos, horas cátedra y módulos por escalafón.

Además, deberá remitir reportes trimestrales sobre gastos y tarifas de servicios públicos, y entregar información mensual sobre ejecución presupuestaria, deuda, gasto en personal, situación del Tesoro, saldos bancarios, ingresos tributarios y financiamiento a municipios, entre otros indicadores. El convenio no impide que ambas jurisdicciones incorporen otras deudas y créditos en futuros acuerdos. Su entrada en vigencia, de todos modos, quedará sujeta a la aprobación o ratificación de la Provincia mediante la norma correspondiente.