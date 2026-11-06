Del sol a las lluvias: así cambiará el clima en Córdoba durante el fin de semana

El tiempo acompañará este viernes en Córdoba con condiciones ideales para actividades al aire libre. La jornada se presentará con cielo mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones y una temperatura que oscilará entre los 15° de mínima y los 28° de máxima.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, mientras que por la tarde el ascenso térmico permitirá disfrutar de un clima templado a cálido. Además, la humedad se ubicará en valores moderados y la visibilidad será óptima.

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Cómo está el tiempo este viernes en Córdoba

En las primeras horas del día, la ciudad registra 18°, con cielo despejado, sensación térmica de 18° y viento leve proveniente del sector norte. Las condiciones se mantienen estables y no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia.

La ausencia de lluvias y el predominio del sol favorecerán una jornada sin sobresaltos desde el punto de vista meteorológico.

El fin de semana comenzará con algunas lluvias

El panorama cambiará levemente el sábado. Se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 13° y una máxima de 23°, además de la posibilidad de lluvias ligeras en distintos momentos del día.

Para el domingo volverán las condiciones estables, con cielo despejado y marcas térmicas que irán de 12° a 26°.