Córdoba: detuvieron a un hombre acusado de provocar quemaduras a su pareja

Un hombre fue detenido este jueves en la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita, acusado de haber provocado graves quemaduras a su pareja, una mujer de 33 años, quien fue hospitalizada con lesiones en el 36 por ciento de su cuerpo.

El sujeto, de 27 años, fue arrestado durante un procedimiento que se llevó a cabo hoy en una vivienda del barrio Villa Santarelli de esa localidad, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, y está imputado como autor del delito de 'lesiones graves calificadas por el vínculo', según confirmaron las autoridades judiciales a NA .

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Violencia de género

La agresión se produjo el martes pasado, cuando el joven atacó a su pareja, por causas que se desconocen, la roció con alcohol y luego la prendió fuego , provocándole quemaduras en el rostro, cuello, tórax, espalda y brazos, que pusieron en riesgo su vida.

Unos vecinos avisaron a la policía local y lograron trasladar a la mujer al Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita , donde quedó internada, aunque posteriormente fue derivada a otro nosocomio en la capital provincial.

La pareja de Roberto Carmona contó que él había hecho un boquete para fugarse de la cárcel de Chaco.

Detenido

En tanto, el detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Número 2 de Río Tercero, a cargo de Nicolás Torres .

Fuente: NA.