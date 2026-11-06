CyberMonday 2026: Un informe reveló que el descuento fue del 9,7% en promedio, muy por debajo de lo prometido

El descuento real de los productos en oferta durante el CyberMonday 2026 fue de 9,7% en promedio por tienda, frente a un 26,1% anunciado, según un informe de la plataforma Turbodato publicado este 5 de noviembre, al finalizar las ofertas.

El relevamiento cubrió los tres días del evento, del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre. Para cada producto, la empresa tomó el precio más bajo que tuvo en esos días y lo comparó con la mediana de su precio entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre. La comparación es sobre el mismo producto, del mismo vendedor y en el mismo sitio.

Si se mide todo el catálogo, y no solo los productos en oferta, el precio estuvo 4,1% por debajo del de octubre.

Quién vende, cuánto baja

El informe muestra que el descuento depende de quién publica el producto. Estos son los resultados de los productos que mostraban un “% OFF”, promediando tienda por tienda:

•Supermercados (6 tiendas): anunciaron 31,9% y bajaron 16,2%. •Tiendas oficiales en Mercado Libre (28): anunciaron 26,8% y bajaron 10,6%. •Retailers que venden solo ellos (7): anunciaron 17,9% y bajaron 6,7%. •Retailers que venden con su cuenta en un marketplace (3): anunciaron 25,8% y bajaron 4,3%. •Otros vendedores en marketplaces (5): anunciaron 28,3% y bajaron 2%.

Supermercados, tiendas oficiales y retailers que venden con su cuenta suman 37 tiendas, y sus ofertas bajaron 11% en promedio. Los demás vendedores de los marketplaces anunciaron porcentajes similares, pero el precio casi no se movió.

Dos de cada tres productos quedaron igual

Aun tomando el mejor precio de los tres días, el 65,5% de los productos quedó igual que en octubre, con una variación de hasta 5% en más o en menos. Otro 12,1% subió más de 5%. Entre los que bajaron, el 4,5% lo hizo 30% o más.

Según Turbodato, uno de cada cinco productos bajó de verdad, y esos lo hicieron en promedio 18,6%.

Los precios tampoco cambiaron mucho durante el evento. De los 395.709 productos publicados los tres días, el 86,6% no modificó su precio más de 2% entre el lunes y el miércoles. El descuento real promedio fue de 8,8% el lunes, 8,8% el martes y 8,9% el miércoles.

Cuánto cambiaron los precios

El miércoles, en promedio, los productos estaban 0,7% más caros que el lunes. “Esperar al último día no sirvió: el que compró el lunes pagó lo mismo, o menos, que el que esperó”, concluye el informe.

El “% OFF” ya estaba

El 70,9% de los productos mostró durante el evento un precio anterior más alto y un porcentaje de descuento, de 25,4% en promedio. Entre los 184.266 que anunciaban 20% o más, la mediana del descuento anunciado fue de 31% y la del descuento real, de 0%. Solo el 16,7% bajó 20% o más, y la mitad estuvo igual o más cara que en octubre.

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Además, el 79,2% de esos productos ya mostraba un “% OFF” casi todos los días de octubre, con un descuento mediano de 30%. “El evento no trajo el descuento: lo trajo la etiqueta, que ya estaba ahí”, sostiene el informe.

Como ejemplo, el documento describe un sommier y colchón Queen 150x190 en uno de los marketplaces. Su precio anterior quedó fijo en $1.645.712 durante más de seis semanas, mientras el precio pasó de $759.999 a $1.035.999 entre el 19 de septiembre y el 3 de noviembre. El 4 de noviembre mostraba 40% de descuento y costaba $984.999, un 30% más que a principios de octubre.

Categorías: zapatillas y colchones, arriba; notebooks, abajo

Zapatillas y colchones y sommiers tuvieron la mayor baja promedio contra octubre, de 4,5%, seguidos por consolas (3,5%) y lavavajillas (2,6%). En esas dos primeras categorías, tres de cada diez productos bajaron 5% o más. Los colchones anunciaron en promedio 35,7% de descuento.

Así fueron los descuentos

Notebooks (1,7% más caras) y calefacción (1,4%) terminaron por encima de sus precios de octubre, aun tomando el mejor día. Ambas anunciaron alrededor de 20%.

Entre las bajas más grandes figuran las zapatillas Under Armour Project Rock 8 (de $287.499 a $114.999, 60%) y el monitor Samsung Odyssey G9 27" 4K (de $6.177.679 a $3.042.729, 50,7%).

Descuentos corroborados y casos contrarios

Turbodato definió como “corroborado” al descuento cuyo precio del evento estuvo al menos 5% debajo del más bajo de octubre. Lo cumplieron 40.991 productos, el 9,4% del total, con una baja real promedio de 19,9%.

Entre ellos aparece la cafetera Dolce Gusto Genio S de una tienda oficial en Mercado Libre, que pasó de $359.590 a $149.999 (58,3%). Varios de los mejores casos anunciaban menos de lo que bajaron. El parlante Sony SRS-XV500, de un supermercado, anunciaba 20% y bajó 37,8%.

En el otro extremo, hay 3.841 productos que anunciaban 20% o más y subieron 15% o más contra octubre. El informe señala que todos los casos de su tabla corresponden a vendedores de marketplace.

Turbodato aconseja mirar quién vende antes que el porcentaje y comparar el precio de hace un mes, no el de ayer. También sugiere cotejar el mismo modelo en dos o tres tiendas y separar el precio de las cuotas, los cupones y los reintegros, que la medición no incluye.

En una fórmula del propio documento, “un 20% o un 25% que es real vale más que un 60% de etiqueta”.