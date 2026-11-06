Inteligencia artificial y educación: la Universidad Siglo 21 reunió a referentes para debatir el futuro del aprendizaje

La inteligencia artificial está transformando la manera de enseñar, aprender y acceder al conocimiento. Frente a ese escenario, el desafío de la educación ya no pasa solamente por incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino también por fortalecer aquellas capacidades que distinguen a las personas: el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la posibilidad de construir conocimiento junto a otros. Ese fue el eje del 9.° Congreso Internacional Innova Educa 21.

Organizado por la Universidad Siglo 21, el encuentro llevó como consigna “Expansión del Código Humano: Cerebro, Tecnología y Red” y convocó a educadores, especialistas, investigadores, referentes del sector productivo y organizaciones de la sociedad civil. La propuesta buscó abrir un espacio de reflexión sobre cómo integrar la tecnología en los procesos educativos sin perder de vista aquello que hace esencialmente humano al aprendizaje.

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La novena edición se apoyó en la experiencia acumulada durante ocho encuentros anteriores, que reunieron a más de 17.700 educadores y 220 disertantes. Además de Córdoba, la actividad tuvo instancias presenciales y transmisión en Buenos Aires, Rosario y Mendoza.

Cerebro, tecnología y red

La propuesta de esta edición se organizó alrededor de tres perspectivas que buscaron conectar los procesos de aprendizaje con los cambios tecnológicos y sociales.

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El eje Cerebro puso el foco en comprender cómo funciona la mente humana, qué factores intervienen en el aprendizaje y de qué manera la biología y el contexto pueden potenciar o condicionar las capacidades de cada persona. En ese marco, el científico y divulgador Diego Golombek abrió la agenda de conferencias con una exposición sobre las historias que explican el funcionamiento del cerebro y nuestra forma de aprender.

La segunda perspectiva, Tecnología, abordó el impacto de la inteligencia artificial y las transformaciones que genera en los modelos educativos. La especialista en educación, transformación digital y cultura en red Dolors Reig estuvo a cargo de una de las conferencias centrales, titulada “Aumentar la inteligencia humana en tiempos de IA”.

Por último, el eje Red planteó la importancia de construir conocimiento de manera colectiva, conectar experiencias y fortalecer las alianzas entre instituciones, docentes, empresas y organizaciones. En esta línea, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, participó con una exposición sobre prevención e innovación sanitaria.

Además de las conferencias, el congreso incluyó laboratorios de expansión y experiencias de aprendizaje organizadas en torno a los tres ejes temáticos. La intención fue que los participantes pudieran llevarse herramientas y prácticas para adaptar a sus propias instituciones y comunidades educativas.

“Tenemos que preservar el pensamiento”

Laura Rosso, Chief Academic & AI Learning de R'Evolution Education Group, explicó que el objetivo del congreso es “llegar a muchos educadores, pero no solo a ellos, sino también a distintos sectores de la sociedad, a los empresarios, al tercer sector, a la sociedad civil, porque creemos que juntos, cuando trabajamos en red, que es uno de los ejes del congreso, hablar de educación, plantearnos una agenda, es lo que necesitamos como país y como sociedad”, sostuvo.

Al explicar el concepto de “Expansión del Código Humano”, Rosso propuso pensar la relación entre las personas y la tecnología desde una perspectiva complementaria. “Nosotros creemos en este concepto del centauro, de empezar a pensarnos como algo mucho más híbrido, cómo los seres humanos conservamos eso que nos hace absolutamente humanos y tomamos la tecnología, sea de inteligencia artificial o cualquier otra, para potenciar nuestras capacidades”, señaló.

La decana de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Siglo 21, Eugenia Scocco, también destacó la necesidad de integrar la tecnología a los procesos educativos desde una perspectiva centrada en las personas. “Pensamos en la innovación a partir del tecnohumanismo, que es optimizar la tecnología en función de competencias esencialmente humanas, que es lo que nos hace diversos, diferentes y nos optimiza y sinergiza como seres humanos”, explicó.

Para Scocco, la inteligencia artificial representa una herramienta que puede enriquecer tanto el trabajo docente como las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, aunque su incorporación requiere desarrollar nuevas competencias. “Tenemos que aprender a enseñar con IA, tenemos que aprender a aprender con IA. La IA optimiza nuestros aprendizajes, pero en términos de conocimientos, de objetos de aprendizaje, de información, y ahí es fundamental el trabajo nuevamente en habilidades humanas que tienen que ver con poner esa información, analizarla”, sostuvo.

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Los desafíos de la educación en Córdoba

Uno de los espacios de la jornada estuvo dedicado a las políticas públicas para impulsar la innovación educativa. El conversatorio reunió al Ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, y a Laura Rosso, para analizar los avances y las dificultades que atraviesa el sistema educativo.

Durante su intervención, Ferreyra destacó la importancia de trabajar con evidencia y datos para orientar las decisiones educativas, revisar qué estrategias funcionan y avanzar en la transformación de las escuelas. También remarcó la necesidad de escuchar las realidades de cada territorio, en lugar de aplicar respuestas uniformes a contextos diferentes.

Entre los principales desafíos, el ministro hizo foco en "las brechas de aprendizaje y en las diferencias socioeconómicas" que condicionan las trayectorias escolares. En particular, señaló que es necesario fortalecer la enseñanza de Matemática y destinar mayores recursos a los sectores más vulnerables.

Sobre esa área, planteó que se trata de "uno de los nudos más difíciles de resolver", aunque destacó el trabajo que se viene desarrollando junto con los equipos docentes para revisar las estrategias de enseñanza y vincular los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.

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También se refirió a la incorporación de tecnología en las aulas y sostuvo que "no alcanza con facilitar el acceso a dispositivos o herramientas digitales, es necesario enseñar a utilizarlos". La escuela, señaló, no puede afrontar ese desafío de manera aislada.

Un reconocimiento a María Corina Machado

El cierre del Congreso tuvo como uno de sus momentos centrales la entrega del Doctorado Honoris Causa a María Corina Machado, la máxima distinción académica de la Universidad Siglo 21. La ceremonia contó con la participación de autoridades de la institución, entre ellas su presidente y fundador, Juan Carlos Rabbat, y su vicepresidenta, María Belén Mendé.

La distinción a la dirigente venezolana se enmarcó en el reconocimiento a su trayectoria, su liderazgo cívico y su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Machado participó de manera virtual desde Venezuela.

De esta manera, la novena edición del Congreso Innova Educa 21 cerró una jornada dedicada a pensar el futuro de la educación en un escenario atravesado por la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos. La propuesta dejó planteada una pregunta central: cómo aprovechar las nuevas herramientas para ampliar las posibilidades de aprendizaje sin perder de vista el pensamiento, la creatividad, la empatía y los vínculos que sostienen la experiencia humana.