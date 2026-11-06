El dólar en Córdoba: a cuánto a cotiza este viernes 6 de noviembre

Este viernes 6 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.520 pesos y cotiza a 1.570 pesos para la compra.
El Gobierno nacional lanzó bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
• - Compra: $1.570.
• - Venta: $1.520.
DólarBlue
• - Compra: $1.539
• - Venta: $1.571.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.577,34 para la compra, y $1.580,17 para la venta.
Este viernes 6 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera . Así están los valores:
Bancor
• - Compra: $1.520.
• - Venta: $1.575.
ICBC
• - Compra: $1.515.
• - Venta: $1.575.