En la previa de la visita del Papa, Bancor abre su museo para homenajear al único cordobés que ganó un Oscar

El Museo Tamburini de Bancor abrirá sus puertas el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, de 10 a 17:30 y con entrada libre y gratuita. Los visitantes podrán recorrer la muestra “Eugenio Zanetti: El hombre que habita muchos mundos”.

La apertura forma parte de las actividades culturales organizadas por la visita del Papa León XIV a Córdoba. Según informó la entidad, la propuesta apunta a los turistas y feligreses que lleguen a la ciudad.

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El museo está en San Jerónimo 166, a metros de la Catedral y de la plaza central. Funciona en la Casa Matriz del Banco de la Provincia de Córdoba, diseñada por el italiano Francisco Tamburini. El edificio tiene ornamentaciones, vitrales y frescos, que los visitantes también podrán conocer durante la apertura.

La muestra y las visitas guiadas quedan así disponibles para quienes recorran el centro de Córdoba durante el fin de semana previo a la llegada del Papa.

Horarios de las visitas guiadas: Habrá recorridos con especialistas por la muestra de Zanetti en estos horarios:

Sábado: 12 y 14. Domingo: 11 y 13: El sábado se suma una actividad de avistaje del cielo con telescopios, a las 13 y a las 16.

Quién fue Zanetti

Eugenio Zanetti fue pintor, escenógrafo, diseñador de producción, dramaturgo y director. Tuvo proyección internacional y ganó el Oscar a la Mejor Dirección de Arte por la película “Restauración”.

Ese premio lo convirtió en el único cordobés en obtener el galardón.

Zanetti murió a los 79 años, pocos días después de la inauguración de la muestra, a la que asistió, y del estreno de la ópera “Los cuentos de Hoffmann”, que preparaba en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Bancor destacó su presencia y su acompañamiento en el desarrollo de la propuesta, en el montaje y en la apertura de la exposición.

Qué se exhibe

La muestra plantea un diálogo entre las disciplinas que marcaron la trayectoria del artista y la arquitectura del edificio.

Las salas incluyen un ambiente que evoca su atelier, con pinturas, bocetos originales, objetos de utilería y archivos fotográficos del detrás de escena de sus producciones.

El cine tiene su espacio, con fragmentos de películas en las que trabajó y una sección dedicada al Oscar.

El recorrido termina en el universo de la ópera con “Don Carlo”, presentada en el Teatro Colón en 2015 con su diseño escénico y vestuario. Las máscaras y los trajes de terciopelo, con bordados, galones e intervenciones pictóricas, se muestran por primera vez en Córdoba.



