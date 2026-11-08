“Es un Papa que busca actualizar debates que están muy vigentes”

Hugo Rabbia, doctor en estudios sociales, profesor e investigador de la Universidad Católica y de la Nacional, en diálogo con Punto a Punto Radio, aseguró que el viaje debe interpretarse en el marco de una visita apostólica y pastoral, pero “en términos políticos, obviamente estamos hablando de una institución que vive hace más de 2.000 años, que desde hace casi un poco más de medio siglo ha tenido un discurso muy marcado en denunciar desigualdades sociales en términos de su doctrina social”.

—En ese sentido, da la impresión que este Papa también lo encarna de distintas maneras con un discurso muy adaptado al siglo 21…

—Sí. Empezó con Francisco, con el énfasis en el respeto a la casa común, en el medioambiente. Y ahora León XIV nos hace pensar en su última encíclica respecto a los riesgos que supone la inteligencia artificial, la desinformación, está buscando actualizar debates que están muy vigentes y que además cuentan con apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía. Está empezando a conectar con algunas de esas discusiones, que creo que son políticas.



—Hay quienes dicen que el Papa no le habla a los argentinos, ni a los uruguayos, ni a los peruanos, y están aquellos que hacen otra lectura y consideran que tal cosa es en alusión a Milei, por ejemplo, ¿qué va a pasar estos días?

—Es difícil decirlo a ciegas. Obviamente su mensaje, en primer lugar, está dirigido a la Iglesia católica, a la comunidad de fieles. Es un referente internacional en términos de opinión pública, así como nosotros hemos recibido información sobre sus claras posturas a favor de los migrantes y los refugiados en España, cuando ha estado en su visita pastoral, o su posicionamiento en contra de alguna de las expresiones de Trump y de la derecha católica estadounidense, entonces claramente en otros países va a haber información sobre esta visita pastoral y va a haber interpretaciones en relación a sus dichos. Hay que ponerlo en contexto de que son visitas muy significativas en términos históricos, pero yo no le pediría más peras al olmo, en el sentido de que, la homilía del Papa Juan Pablo II en Córdoba fue en contra del divorcio, y la ley se aprobó. Estas visitas son sumamente significativas para muchos fieles, pueden ser un antes y un después en su experiencia espiritual, pero en términos de mediana y larga duración histórica, los impactos a veces no son los que uno quiere anticipar, son otros.

—¿Por qué es muy significativa?

—Estaba la visita pendiente de Francisco, que nunca se concretó, entonces hay muchas expectativas puestas en la visita del Papa León XIV, casi como una especie de cumplidor de una promesa incumplida. Tiene mucha vinculación con América latina, hizo su trayectoria pastoral en Perú, en un contexto sumamente popular, o sea, que puede estar mucho más cerca de las demandas y necesidades, sobre todo de las populares. Es un Papa, además, que en el contexto global, donde han empezado a primar discursos de odio, fuertemente valorizadores de la crueldad, trae un mensaje de humanismo y de empatía. En ese contexto es una visita histórica.

Gonzalo Fiore Viani: “América latina es central para discutir pobreza, trabajo y migraciones”

El analista publicó recientemente “La cruz y el algoritmo”, escrito junto a Nelson Specchia, donde analizan la política vaticana en torno a los dos últimos Papas: Francisco y su sucesor, León XIV.

—¿Hay una lectura política en la elección de América latina como viaje papal? ¿Es terreno de Trump?

—América latina vuelve a tener una importancia geopolítica enorme. Estados Unidos busca reforzar su influencia sobre el hemisferio, mientras China amplía su presencia económica y comercial y otros actores, como Rusia, mantienen vínculos políticos con distintos países de la región. En ese contexto, la Iglesia Católica también tiene una voz propia y una capacidad de presencia que ningún otro actor internacional puede ignorar. León XIV tiene además una relación particularmente profunda con América latina. Perú fue parte central de su trayectoria pastoral y Argentina es el país de Francisco, su antecesor. Su elección de estos destinos tiene una dimensión religiosa evidente, pero también permite leer un mensaje político más amplio: América latina sigue siendo un espacio central para discutir pobreza, trabajo, migraciones, desigualdad, ambiente y desarrollo, pero también para disputar qué modelo de sociedad y qué lugar debe ocupar la región en el mundo. No diría que el Papa está viajando a América latina para enfrentarse con Trump. Sí que está mostrando que Washington no tiene el monopolio de la agenda continental. El Vaticano conserva una influencia cultural, diplomática y moral extraordinaria en una región donde el catolicismo sigue teniendo un peso enorme.

—¿Y qué lectura tienen los lugares elegidos en Buenos Aires?

—El recorrido por Buenos Aires es muy interesante porque parece construido para atravesar distintas dimensiones de la sociedad argentina. León XIV pasa por la Plaza San Martín, la Casa Rosada, el Palacio Libertad, una institución dedicada a personas con discapacidad en Claypole, el Monumento de los Españoles, la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín, la Catedral y finalmente una cárcel antes de llegar a Luján. Hay una secuencia simbólica bastante evidente. Primero aparece la República y el Estado, después la diplomacia, luego los sectores vulnerables, el mundo del trabajo, los jóvenes, la dimensión religiosa y, finalmente, las personas privadas de su libertad. Es decir, el Papa no parece querer limitar su interlocución al Gobierno de Javier Milei. Busca hablar con distintos sectores de la sociedad argentina. Y Luján tiene una importancia particular. Es probablemente el lugar de mayor densidad simbólica de todo el viaje argentino. Es el santuario nacional, la Virgen de Luján y también un lugar inevitablemente asociado a Francisco. Por eso, la visita puede leerse como una continuidad con algunas de las preocupaciones de Francisco, aunque León XIV tenga su propio estilo y su propia agenda.

César Murúa: “Los papas hablan a través de sus encíclicas y León XIV ya marcó su posición”

El analista político César Murúa asegura que la visita del Papa “Es una movida que importa mucho porque es un líder mundial que atrae la atención de multitudes. Son figuras que para la política son importantes para conocer de cerca, estudiar y aprender”.

Ante la consulta sobre si la elección de este viaje o los lugares que visitará tiene un trasfondo político, Murúa asegura que no, y agrega: “En Argentina estamos muy atentos a quién miraba más en tal foto, a quién le sonreía menos, pero figuras como la del Papa, sea León XIV o Francisco, están muy por encima de todo. La elección de lugares como el Cottolengo Don Orione o la cárcel de Devoto van en sintonía con su encíclica y con la línea de papado de Francisco y suya. A este Papa lo eligió un colegio cardenalicio que está formado mayoritariamente por cardenales nombrados por Francisco, por lo tanto, este Papa mantiene su línea. En la elección de esos lugares no hay un mensaje oculto”.