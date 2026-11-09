Llaryora, Prunotto y la dirigencia cordobesa valoraron el primer mensaje de León XIV en la Argentina

El papa León XIV pronunció este domingo su primer mensaje en la Argentina, con un llamado a defender la democracia, «convivir en las diferencias» y fortalecer la educación, además de poner el foco en el cuidado de los adultos mayores y las personas con discapacidad. En su discurso, también advirtió sobre los límites y las responsabilidades de quienes ejercen el poder.

El primer pronunciamiento del Sumo Pontífice en el país se dio en el marco de un encuentro institucional en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, que congregó al presidente Javier Milei, integrantes de su gabinete, senadores, diputados nacionales, gobernadores y dirigentes de distintas extracciones políticas, entre otros actores sociales invitados.

Las palabras del líder de la Iglesia Católica interpeló a la política cordobesa. El gobernador Martín Llaryora, la vice Myrian Prunotto, y distintas voces de la política provincial recogieron los principales conceptos del mensaje papal. La economía al servicio de las personas, la necesidad de superar las divisiones y la responsabilidad de quienes gobiernan fueron algunos de los ejes que concentraron las repercusiones.

El mandatario cordobés participó de la recepción oficial en el Palacio Libertad y destacó el carácter histórico de la primera intervención del Pontífice en el país. «En nombre de todos los cordobeses, participé en la recepción que el Estado nacional organizó en el Palacio Libertad para darle oficialmente la bienvenida al Papa León XIV», expresó.

Asimismo, consideró que el mensaje papal dejó una convocatoria a «superar las divisiones, recuperar aquello que nos une y poner siempre en el centro la dignidad de las personas, la solidaridad, la búsqueda del bien común».

Sin embargo, entre las definiciones de Llaryora sobresalió una referencia con evidente contenido económico y político: «La economía debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía». El titular del Ejecutivo provincial definió el discurso como «un mensaje de paz y esperanza» que, sostuvo, «nos interpela a todos y que adquiere un significado especial en este momento de nuestra historia».

Frente a Milei, León XIV marcó límites al modelo económico y reclamó que “la economía debe estar al servicio de la persona”

En tanto, Prunotto hizo foco en la educación y las oportunidades para las nuevas generaciones. «Una sociedad se mide por las oportunidades que genera para que sus jóvenes puedan estudiar, trabajar y proyectar su vida en su propia tierra», destacó.

En ese plano, remarcó que la educación ocupa un lugar central, pero también la capacidad de diálogo y de construir acuerdos para que esas oportunidades alcancen a cada comunidad. «En tiempos de tantas diferencias, volver a encontrarnos alrededor de la dignidad de las personas y del bien común es también una forma de cuidar el futuro», planteó.

Justicia social y economía

Entre los legisladores del oficialismo, Leonardo Limia celebró el contenido del discurso y destacó su «profundo mensaje evangélico de justicia social y desarrollo económico al servicio de la dignidad humana».

El dirigente peronista consideró que las palabras de León XIV recuperan el legado de Francisco y que "nos invita a reflexionar sobre la Argentina de hoy, poniendo siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones»

El socialista Matías Chamorro, integrante del bloque oficialista, hizo una lectura más amplia de las definiciones papales. Además de subrayar que «la economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía» fue uno de los conceptos centrales, destacó la necesidad de fortalecer «la educación, la universidad y la investigación».

Chamorro también rescató las referencias a una «ecología humana», al aprovechamiento de los recursos naturales con garantías para las generaciones futuras y a una tecnología guiada por una ética humana. No obstante, cerró su mensaje con una advertencia dirigida al poder libertario: «Ojalá que quienes tienen que escuchar, escuchen. Ojalá sea el inicio de un rumbo distinto para nuestra Patria».

“Es un Papa que busca actualizar debates que están muy vigentes”

Desde la oposición radical, el legislador Miguel Nicolás eligió destacar diez frases del primer mensaje de León XIV en la Argentina. La primera, y la que colocó en el centro de su publicación, fue precisamente la definición económica que también había resaltado Llaryora. El pensamiento del Papa sobre la economía al servicio de las personas se convirtió en una máxima que caló hondo.

El parlamentario recuperó las referencias del Papa a la convivencia democrática y a la responsabilidad institucional de quienes ejercen autoridad. Entre ellas, subrayó: «Hay que aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento».

Pero, sobre todo, puso el foco en una reflexión que adquiere particular relevancia en el escenario político: «Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad».

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

El integrante de la bancada UCR también destacó la definición sobre la corrupción y su impacto en las instituciones: «La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones». A esa frase sumó otras dos referencias vinculadas con la responsabilidad histórica de la dirigencia: «Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe» y «la patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros».

De igual forma, se pronunció su par de bloque y titular del radicalismo cordobés Matías Gvozdenovich. El halcón opositor celebró públicamente el discurso del Pontífice al destacar el pensamiento de la humanización de la economía, y enfatizó la necesidad de que las gestiones estatales mantengan la austeridad para brindar mejores herramientas a los ciudadanos.

En ese marco, el dirigente radical no dejó pasar la oportunidad para darle un sesgo político a las palabras del Santo Padre y lanzó un directo dardo hacia el oficialismo provincial. "Y sí, es un mensaje para el peronismo cordobés... no se hagan los distraídos", remató Gvozdenovich a través de sus redes sociales, buscando interpelar a la gestión del Ejecutivo provincial a partir de las recomendaciones vertidas en el primer mensaje papal.

Ángel Rossi: “El Papa nos dejará deberes en la línea de la unidad y de cuidar a los más frágiles”

Córdoba espera al Pontífice

Las repercusiones del primer mensaje se combinaron con la gran expectativa por la visita apostólica que León XIV realizará a Córdoba el próximo martes. «Lo esperamos con los brazos abiertos y el corazón lleno de júbilo, para vivir juntos un acontecimiento que quedará en la historia de nuestra provincia y de la Argentina», manifestó el gobernador. Y agregó: «En el interior del país, Córdoba te espera».

En la misma línea, el Comité Capital de la UCR encabezado por Nicolás expresó su satisfacción por la llegada del Papa a la ciudad de Córdoba. «Como radicales, creemos en la libertad de conciencia, en el respeto por todas las creencias, en la convivencia democrática y en la dignidad de cada persona», sostuvo el comunicado partidario.

Asimismo, convocó a los vecinos a participar de la jornada más allá de sus convicciones religiosas: «Invitamos a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, crean o no crean, a vivir esta jornada con respeto, con solidaridad y con el orgullo de ser cordobeses».

El mensaje radical concluyó con una apelación al encuentro y la construcción comunitaria: «Que esta visita nos ayude a reencontrarnos, a tender puentes y a renovar nuestro compromiso con una ciudad más justa, más humana y más unida».

De este modo, el primer discurso de León XIV en suelo argentino encontró recepción en dirigentes cordobeses de distintas pertenencias políticas. Con matices, oficialistas y opositores coincidieron en rescatar la convivencia, la dignidad humana y el bien común. Sin embargo, las referencias a la economía, la corrupción y los límites del poder también dejaron conceptos que exceden el marco religioso y se proyectan sobre la discusión política argentina.