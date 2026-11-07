Manuel Antelo, el empresario con pasado en Córdoba que redobla su apuesta por la Argentina

Manuel Antelo volvió a poner el foco en la Argentina con una estrategia que combina industria automotriz, comercio y expansión de marcas internacionales. En una entrevista con Alex Milberg, publicada por Forbes Argentina el 29 de octubre, el empresario defendió la decisión de invertir en el país, planteó su confianza en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y anticipó nuevos proyectos para ampliar sus negocios. Aunque en la conversación no anunció una inversión específica en Córdoba, su recorrido empresarial y la presencia actual de Decathlon en la provincia permiten recuperar una relación con el mercado cordobés.

“Los argentinos somos los primeros que tenemos que invertir”, sostuvo Antelo durante su participación en el Forbes Reinventando Argentina Summit. La frase resume la lógica con la que explica su regreso al país después de dos décadas fuera del mercado local: aprovechar oportunidades que, según su lectura, aparecen a partir de una economía más abierta y de una mayor competencia. Su apuesta abarca tanto el negocio automotor como el comercio minorista, dos actividades en las que busca ampliar su presencia.

En el caso de Decathlon, la cadena francesa de indumentaria y equipamiento deportivo, el compromiso inicial es abrir 20 sucursales en la Argentina, aunque Antelo considera que el potencial del mercado permitiría alcanzar los 50 locales. El empresario también señaló que el crecimiento de sus operaciones está acompañado por una expansión del empleo: el objetivo que planteó es llegar a 2.000 trabajadores en dos años. Además, dejó abierta la posibilidad de ingresar al negocio de los shoppings, una alternativa que todavía aparece como una evaluación y no como un proyecto confirmado en una plaza determinada.

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El antecedente de Córdoba: Renault y la industria automotriz

La relación de Antelo con Córdoba se entiende, en buena medida, a partir de su historia en la industria automotriz. El empresario tomó el control de Renault Argentina a comienzos de la década de 1990, a través de CIADEA, y años después vendió la operación a la casa matriz francesa. Ese recorrido se conecta con una actividad que tiene en la provincia uno de sus principales polos productivos, con la histórica planta de Santa Isabel, instalada a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba.

La fábrica, que comenzó su actividad en 1955 y quedó vinculada a Renault a partir de 1959, es uno de los establecimientos emblemáticos de la industria automotriz argentina. A lo largo de más de siete décadas produjo millones de vehículos y consolidó una red industrial integrada por trabajadores, proveedores y servicios asociados. La trayectoria empresarial de Antelo, por su paso por Renault, forma parte de ese universo de negocios que tuvo un impacto decisivo en la economía cordobesa.

Otro hito de ese entramado industrial fue la llegada de Nissan a la producción nacional. La automotriz anunció en 2015 una inversión de 600 millones de dólares para fabricar la pickup Frontier y comenzó a producirla en Santa Isabel en agosto de 2018. En los años siguientes, la planta cordobesa se convirtió también en una plataforma exportadora para mercados latinoamericanos. Se trata de un antecedente central para dimensionar la importancia de Córdoba en la industria automotriz, aunque la entrevista reciente de Antelo no vincula sus nuevos planes comerciales con ese proyecto industrial.

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Decathlon y la oportunidad comercial en la provincia

La relación más directa entre la nueva etapa de Antelo y el mercado cordobés pasa por el desarrollo comercial de Decathlon. La marca ya cuenta con presencia en Córdoba como parte de su desembarco argentino, en el marco de una estrategia que busca extender la red de locales a distintas ciudades. La provincia representa una plaza relevante para una cadena que necesita combinar volumen de consumidores, espacios comerciales y capacidad de crecimiento para sostener su expansión.

En otra publicación de Forbes Argentina, del 24 de octubre, el grupo que opera Decathlon detalló que proyecta llegar a 20 tiendas en cinco años y que evalúa avanzar hacia la producción local y la incorporación de marcas nacionales a su catálogo. La apertura de nuevos establecimientos forma parte de una estrategia regional más amplia, que incluye operaciones en otros mercados de América Latina.

El empresario también se mostró optimista respecto del escenario político y económico. Consideró que Javier Milei tiene altas probabilidades de ser reelegido en 2027 y defendió una mayor apertura económica, con menos regulaciones y una reducción de la carga impositiva. A su juicio, la competencia puede beneficiar a los consumidores mediante mejores precios, productos y variedad, aunque obliga a las empresas a adaptarse y revisar sus estrategias.