Mora Bianchi pasó por Córdoba y habló de sus sueños: “Quiero ser una popstar, como Lali o Tini”

Tras agotar la función del 17 de diciembre y sumar una segunda el 18, Margarita, la serie de Cris Morena, se despide del Campo Argentino de Polo (Buenos Aires) el 19. Se trata de la “Gran Fiesta Real”, un show renovado, a cielo abierto y con una puesta en escena inédita, que corona el final del spin off de Floricienta, que terminó en septiembre.

En este marco, Mora Bianchi, la actriz protagónica, visitó Córdoba para promocionar el espectáculo e invitar a los fanáticos locales. “Al cordobés le gusta la fiesta y en Margarita hay fiesta”, aseguró en diálogo con Revista Ocio.

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Además, contó que “es una historia nueva con un montón de canciones, coreografías, vestuarios, de todo”. Así, aseguró: “La idea es que sea como una experiencia para que valga la pena para quienes viajan, arranca temprano, con varias actividades para que compartan en familia”.

En tanto, sobre la posibilidad de llegar al interior con la propuesta, indicó: “Córdoba es divina, la gente también y si me proponen algo, lo firmo y los comprometo a todos”. No obstante, por el momento, no hay nada confirmado.

El fin de un cuento

“Margarita, que tu cuento valga la pena” concluyó luego de 3 temporadas que se emitieron por HBO Max y Telefé. Asimismo, recientemente Netflix agregó a su catálogo la primera entrega, la cual se estrenó en 2024. La misma sigue la historia de la hija de Floricienta y recupera personajes históricos de la novela original como Delfina Santillán (encarnada por Isabel Macedo) y Malala Torres Oviedo (Graciela Stefani).

A su vez, contó con la participación de Benjamín Rojas, quien dio vida a Franco Fritzenwalden, Lali Espósito que volvió a ponerse en la piel de “Robertita” y, finalmente, “el Conde” (Fabio Di Tomaso), padre de la protagonista quien se reencuentra con su hija después de aproximadamente 15 años.

Sobre la composición del papel, Bianchi destacó que el proceso fue cambiando a medida que avanzaba la trama. “Nosotros crecimos como personas y como profesionales. A la hora de grabar la última se disfrutaba desde otro lado, desde mi yo artista, yendo a trabajar y a cumplir sueños”, recordó.

La actriz también hizo referencia al entrenamiento que acompañó el inicio del proyecto y al desafío de interpretar a quien ya tenía un universo previo. Al respecto, sostuvo: “Uno tiene que estudiarse y saber de dónde viene y a dónde va”.

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Lo que se viene

Ahora, la actriz empieza a mirar hacia nuevos desafíos, aunque aseguró de su paso por el proyecto: “Me llevo a la gente, que espero que sigan estando, tenemos mucho para darles”. Y también agregó: “Aprendí a seguir soñando constantemente, ser positivos con lo que nos pasa y darnos lugar a llorar cuando se necesita”. “Más allá de equivocarse, uno tiene que ir por la vida y disfrutando todo al 100%, como hace Margarita”.

Por otra parte, comentó que le apasionan tanto la actuación como el canto, aunque reconoció que hoy se siente más cómoda en el terreno actoral y que le gustaría explorar otras facetas de la industria audiovisual.

“Me encantaría, el día de mañana, tener mi película o yo dirigirla”, reveló. También manifestó su interés por conocer más de cerca el trabajo detrás de cámara. Por último, cerró: “A largo plazo quiero ser una popstar, como Lali o Tini”