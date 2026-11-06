Polígono Logístico VM: solo queda disponible el 50% de sus lotes y proyecta una nueva etapa

La demanda de espacios destinados a logística, almacenamiento y distribución comienza a abrir nuevas oportunidades para el desarrollo inmobiliario industrial en el interior de Córdoba. En ese escenario, Polígono Logístico VM, completó la infraestructura de su predio de 10 hectáreas y alcanzó la comercialización del 50% de los lotes. Con esa primera etapa concluida, el proyecto pone en marcha una nueva fase orientada a la construcción de naves industriales y depósitos para pequeñas y medianas empresas.

Ubicado sobre la Autopista Ruta Nacional 9, en el acceso a Villa María por calle Buenos Aires, el emprendimiento fue concebido para aprovechar la conexión entre dos corredores estratégicos para el transporte de cargas: la Autopista RN 9, que vincula Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y la Ruta Nacional 158, que integra el corredor bioceánico entre Brasil y Chile.

Alejandro Díaz, desarrollista de Polígono Logístico, explicó que la localización fue uno de los principales factores considerados en la planificación del proyecto. El predio cuenta con acceso directo desde la autopista a través de un puente de conexión con ambos sentidos de circulación, lo que permite el ingreso y egreso de vehículos de gran porte sin necesidad de realizar recorridos adicionales.

Un detenido acusado de amenazar al ministro Juan Pablo Quinteros

A esa conectividad se suma el vínculo directo con el centro urbano de Villa María y la conexión con otros corredores provinciales, como la Ruta Provincial 4 y la Ruta Nacional 158 a través de la circunvalación de la Ruta PV N 2, que permite extender el alcance logístico hacia La Pampa y la Patagonia, por dicha Ruta 4 y a San Luis y Mendoza por la Nacional 158.

Un desarrollo de 10 hectáreas con infraestructura terminada

El proyecto demandó una inversión cercana a los dos millones de dólares y contempla, en su primera etapa, 45 lotes, entre los que se incluyen tres macrolotes de 8.600 m2 cada uno. La planificación también previó parcelas de distintas dimensiones, con módulos iniciales de 1200 m2 que permiten ampliar la superficie mediante la adquisición de lotes contiguos.

La Fundación Mediterránea advierte por el impacto económico de las restricciones durante la visita del Papa a Córdoba

Las obras de infraestructura quedaron completamente finalizadas entre julio y agosto. El predio cuenta con calles internas consolidadas y de amplias dimensiones, cordón cuneta, capacidad eléctrica preparada para actividades de alta demanda, conectividad por fibra óptica y un sistema de seguridad con monitoreo y control de acceso permanente.

Uno de los aspectos que destacó Díaz es que el emprendimiento fue concebido como un espacio de circulación exclusivamente privada. Esto permite organizar los movimientos de camiones, vehículos de carga y personal de acuerdo con las necesidades operativas de las empresas instaladas.

El esquema de funcionamiento contempla, además, vigilancia durante las 24 horas y acceso restringido a personas previamente autorizadas por los propietarios. Esta modalidad busca facilitar operaciones fuera del horario comercial, como el retiro de unidades, la recepción de mercadería o la prestación de servicios técnicos durante la madrugada.

La mitad de los lotes ya tiene comprador

Con la infraestructura concluida, Polígono Logístico comercializó el 50% de su capacidad inicial. Según explicó Díaz, uno de los datos más relevantes de esa primera etapa fue el perfil de los compradores: la totalidad de las operaciones concretadas correspondió a empresas usuarias finales, principalmente pymes que necesitaban ampliar sus espacios de almacenamiento y operación.

Cyber Monday 2026: las ventas online en Córdoba crecieron 47% y superaron los $5.650 millones



Además, con excepción de un comprador, las empresas adquirieron más de un lote estándar, una señal de que las necesidades de superficie superaron las dimensiones mínimas previstas originalmente.

El desarrollista vinculó parte de esta demanda con los cambios en la circulación del transporte pesado dentro de Villa María. La habilitación de la circunvalación y el reordenamiento vial impulsado por el municipio establecieron restricciones al ingreso de camiones de gran porte al casco urbano, lo que llevó a distintas empresas a evaluar alternativas para trasladar sus operaciones fuera de la ciudad.

En ese contexto, la disponibilidad de espacios con acceso directo a las rutas nacionales adquiere relevancia para compañías vinculadas con el transporte, la distribución, la actividad agroindustrial y el comercio electrónico.

A diferencia de la primera etapa, en la que predominó la compra para uso propio, el nuevo ciclo del proyecto también buscará captar inversores interesados en el segmento de unidades terminadas con destino de renta inmobiliario.

Depósitos llave en mano y una nueva alternativa para inversores

La segunda etapa tendrá como eje la construcción de naves industriales y depósitos llave en mano, especialmente orientados a pequeñas y medianas empresas que necesitan contar con infraestructura operativa sin tener que afrontar directamente el proceso de construcción.

Las unidades terminadas tendrán valores iniciales desde los US$ 75.000, según las tipologías y superficies. Para quienes prefieran desarrollar sus propios espacios, el valor de referencia de los terrenos consolidados con servicios ronda los US$ 60 por metro cuadrado. El esquema comercial contempla también alternativas de financiación que se adaptan al monto de entrega inicial y a los plazos requeridos por cada comprador.

La estrategia apunta, además, a incorporar un perfil de inversor inmobiliario que tradicionalmente concentró sus operaciones en el mercado residencial. La propuesta consiste en ofrecer depósitos y naves industriales para renta, en un segmento que presenta una demanda vinculada con las necesidades operativas de empresas y operadores logísticos.

En paralelo, el desarrollo contempla la posibilidad de comercializar superficies mayores mediante la integración de varios lotes, de acuerdo con los requerimientos de empresas de mayor escala.

Proyección de crecimiento y expansión

La ubicación sobre la Autopista y al centro de la intersección de las AP N9 y la RN158 constituye uno de los principales argumentos del proyecto para posicionarse dentro del mercado logístico regional. A la conexión con los principales centros productivos y de consumo del país se suma la cercanía con Villa María, que permite combinar la accesibilidad del transporte de cargas con la disponibilidad de servicios y recursos urbanos.

En términos de crecimiento, la desarrollista cuenta con tierras lindantes ya adquiridas para una eventual ampliación del emprendimiento.