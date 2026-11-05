Cyber Monday 2026: las ventas online en Córdoba crecieron 47% y superaron los $5.650 millones

Las tiendas online de Córdoba que comercializan sus productos a través de Tiendanube facturaron más de $5.650 millones durante los tres días del Cyber Monday 2026, lo que representó un incremento del 47% en comparación con la edición del año pasado. El desempeño estuvo acompañado por un crecimiento en la cantidad de operaciones y cambios en los hábitos de consumo de los compradores de la provincia.

De acuerdo con los datos de la plataforma de comercio electrónico, el número de órdenes aumentó un 13%, mientras que el ticket promedio pasó de aproximadamente $100.000 en 2025 a cerca de $131.000 en esta edición, una suba nominal del 30%.

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Sin embargo, al contrastar ese resultado con la inflación interanual del 33,4% registrada por el INDEC en septiembre, el crecimiento de la facturación se traduce en una mejora cercana al 10% en términos reales. Esto significa que, más allá del aumento nominal de los montos, el movimiento estuvo impulsado principalmente por una mayor cantidad de compras y no por un incremento significativo del gasto por operación. Una dinámica que también se replicó en el desempeño nacional de las tiendas que utilizan la plataforma.

Uno de los rasgos distintivos del consumidor cordobés estuvo en la composición de cada compra. En promedio, los pedidos incluyeron 4,1 productos, una cantidad superior a la registrada a nivel nacional. El dato refleja una tendencia a concentrar más artículos en una misma operación.

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito se mantuvo como la principal alternativa, con el 46% de las órdenes, aunque su participación quedó tres puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. En contrapartida, la transferencia bancaria explicó el 31% de las compras y la tarjeta de débito, el 9%. En conjunto, ambas modalidades representaron cuatro de cada diez operaciones, frente a aproximadamente un tercio en el total del país.

Por su parte, las billeteras virtuales concentraron el 8% de las transacciones y también incrementaron su participación respecto de la edición 2025.

Más cuotas para las compras de mayor valor

El comportamiento de los consumidores cordobeses también mostró modificaciones en las alternativas de financiación. El pago en una sola cuota concentró el 63% de las órdenes, mientras que el plan de tres cuotas perdió participación: su peso sobre el total cayó un 22%.

En paralelo, ganaron terreno las opciones de financiación más extensas. La participación de las 12 cuotas se duplicó respecto de 2025, mientras que la de nueve cuotas casi se triplicó. La tendencia muestra una mayor utilización de planes largos para concretar determinadas compras, en un contexto en el que el financiamiento continúa siendo una variable relevante para las decisiones de consumo.

Otro aspecto que diferenció a Córdoba del comportamiento general del país fue el tipo de productos más demandados. Mientras que a nivel nacional la composición de los artículos vendidos presentó otras características, en la provincia se destacaron especialmente las raquetas y paletas, los suplementos deportivos y los neumáticos, dentro de un perfil de consumo con fuerte presencia de indumentaria.

El perfil del comprador cordobés

Al analizar los resultados, Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, señaló que los datos permiten identificar particularidades en la manera en que los consumidores de Córdoba realizan sus compras online. "El comprador cordobés suma más productos en cada pedido y resuelve una parte mayor de sus compras con transferencia o débito. Cuando el gasto es más grande, recurre a planes de 9 o 12 cuotas", explicó.

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En ese sentido, el ejecutivo sostuvo que los resultados dejan una señal para las marcas de la provincia respecto de cómo estructurar sus propuestas comerciales: combinar precios competitivos para quienes eligen pagar de manera inmediata con alternativas de financiación más extensas para productos de mayor valor o que implican decisiones de compra a largo plazo.

Mercado Libre superó los cuatro millones de productos vendidos

En paralelo al desempeño de las tiendas cordobesas que operan con Tiendanube, Mercado Libre informó que superó los cuatro millones de productos vendidos durante el Cyber Monday 2026. El dato corresponde al relevamiento difundido el 4 de noviembre, durante las primeras horas del tercer día del evento.

Según el comunicado de la plataforma, entre los artículos más vendidos por cantidad de unidades se ubicaron productos de cuidado personal y consumo cotidiano, como óleo de nutrición capilar, sérum facial con ácido hialurónico, cápsulas de café y cajas de sidra. También apareció el kit de internet Starlink.

En cambio, al observar los productos que concentraron mayor facturación, el ranking estuvo encabezado por los aires acondicionados split inverter. Le siguieron el kit de internet Starlink, los televisores Smart TV de 55 pulgadas, el iPhone 17 Pro Max y las consolas PlayStation 5.

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La empresa también destacó el desempeño de su operación logística durante las primeras jornadas: el 84% de los envíos fue gratuito y el 68% de las compras se entregó en un plazo de hasta 48 horas. La propuesta comercial incluyó descuentos de hasta el 45%, financiación de hasta 18 cuotas sin interés y envíos gratuitos para determinados usuarios y compras.

Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina, destacó las inversiones realizadas para fortalecer la logística en el país y facilitar el acceso de los consumidores a una mayor variedad de productos, descuentos y alternativas de financiación.

Así, los primeros datos del Cyber Monday mostraron un movimiento significativo tanto en las tiendas online cordobesas como en las grandes plataformas de comercio electrónico. En Córdoba, el crecimiento de la facturación estuvo acompañado por más operaciones y una mayor cantidad de productos por pedido, mientras que a nivel nacional las categorías de cuidado personal, tecnología, conectividad y consumo cotidiano concentraron buena parte de las ventas.