Presupuesto 2027: Llaryora promete alivio, la UCR desconfía y el juecismo exige recortar el gasto

La visita del papa León XIV marca una pausa en la tensión política cordobesa, pero también funciona como una cuenta regresiva para el próximo capítulo del choque entre el oficialismo y la oposición en la Unicameral. El Presupuesto 2027 de Martín Llaryora ya empezó a asomar en la discusión. Hubo una primera muestra del fuego cruzado que se viene y las advertencias opositoras anticipan un áspero debate en el tramo final del período legislativo.

En medio de una economía nacional en crisis y con una recaudación provincial que acumula nueve meses de caída, Llaryora comenzó a instalar uno de los ejes del Presupuesto 2027: una reducción de la presión impositiva. Por su parte, la oposición ya levantó la guardia. El radical Miguel Nicolás salió al cruce con la crítica de anuncios incumplidos y el Frente Cívico demandó aplicar motosierra al gasto para “parar la fiesta”.

El juecismo, con Walter Gispert y Walter Nostrala como principales voces, marcó la cancha sobre las condiciones para discutir el presupuesto para el 2027. A la embestida se sumó el parlamentario radical, quien cuestionó el adelanto del gobernador y puso en duda la credibilidad de sus promesas de alivio fiscal. Por ahora, fue apenas un anticipo. Después del paso del Sumo Pontífice por Córdoba, el paquete económico concentrará la discusión política que irá en aumento hacia el final del año.

El gobernador volvió a insistir en que “la gente no llega a fin de mes” y desafió al gobierno de Javier Milei a eliminar el impuesto a los combustibles ya que no hace obras.

“Hay que bajar para aliviar, entendiendo la situación” que atraviesan los cordobeses, sostuvo el mandatario. En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, anticipó una reducción impositiva para las pequeñas y medianas empresas: “De hecho voy a presentar una baja muy importante para las pymes en materia de Ingresos Brutos ahora cuando presente el presupuesto”.

Llaryora también defendió los beneficios fiscales del reciente régimen de promoción industrial aprobado por ley y precisó que para ese sector se prevé “cero el Ingreso Bruto; cero en Sellos, cero hasta el Inmobiliario en el cual se desarrolla la misma". "El campo paga cero Ingresos Brutos”, agregó. Sin embargo, trasladó parte del reclamo a la Nación: “Hay que empezar a bajar, pero la Nación también tiene que bajar”. En particular, cuestionó el impuesto a los combustibles mientras el gobierno nacional no ejecuta obras.

En modo anuncio, el gobernador también se refirió a las multas de la Policía Caminera, cuyos valores están atados al precio de los combustibles. Al respecto, reconoció que el aumento de las naftas dificulta el pago de las sanciones y adelantó que estudia alternativas para incorporar al presupuesto, entre ellas la posibilidad de cancelarlas mediante trabajo comunitario.

La ley industrial de Llaryora abrió otro frente con Milei y reavivó el reclamo por los impuestos en Córdoba

La UCR desconfía

La primera línea radical en la Unicameral | Crédito: Cedoc

Fue el legislador Nicolás (UCR), quien salió al cruce de las promesas del gobernador y las vinculó con la proximidad de la discusión presupuestaria. “Llaryora ahora promete bajar la presión impositiva, subir los salarios de los médicos, maestros y policías. Hoy se dio cuenta de que no llegan a fin de mes, después de tres años de impuestazos y de pagar sueldos que están por debajo del nivel de la pobreza”, disparó.

En su crítica, el radical vinculó los anuncios oficiales con la visita papal. “¿No se dará cuenta de que no puede seguir mintiendo a unos días de venir su Santidad el papa León XIV?”, chicaneó. Y remarcó: “¿Qué realidad pretende ocultar con falsos anuncios?”.

“¿O ahora le quiere hacer creer a los cordobeses que esta visita de su Santidad va a producir el milagro de que cumplan las promesas que no cumplieron en estos largos años de gobierno?”, lanzó el integrante de la bancada UCR. Nicolás redobló la apuesta con una advertencia electoral: “Los cordobeses ya no les creen más. En el 2027 la gente tiene decidido que se debe producir un cambio de gobierno en la provincia”.

En su embate, el opositor boina blanca también apuntó contra lo que definió como "el plan canje" que Llaryora y el intendente Daniel Passerini pretenden instalar con la Nación para avanzar en una reducción impositiva. “Llaryora propone: yo bajo Ingresos Brutos si la Nación saca el impuesto al cheque. Passerini propone: si la Nación saca los impuestos a los combustibles, él baja el 35% el transporte”, reprochó.

“A confesión de parte, relevo de pruebas. Queda clarísimo que son Nación dependientes. Se tiene que gobernar con lo propio, no depender del buen humor de un presidente de la República. Basta de improvisar. En el 2027 Córdoba debe encontrar su propio rumbo”, concluyó.

Visita del Papa León XIV a Córdoba: cuándo empiezan los cortes y qué zonas estarán restringidas

Recorte del gasto

Sin embargo, el frente más concreto de la discusión presupuestaria empezó a delinearse desde el Frente Cívico. Gispert y Nostrala elevaron el tono de las críticas y anticiparon que cualquier acompañamiento al Presupuesto -algo poco probable- estará condicionado a un achique del gasto público.

La advertencia llegó en la misma sesión en la que el oficialismo consiguió un amplio respaldo opositor para sancionar el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo. El acompañamiento a esa iniciativa no supone un cheque en blanco de la oposición ante el manejo de los recursos públicos.

Gispert fue explícito al fijar la posición del juecismo. “Venimos planteando con claridad la necesidad de la baja de impuestos. Pero no planteamos baja de impuestos desde la perspectiva demagógica”, aclaró.

El dirigente puso el foco en Ingresos Brutos, al que calificó como “el impuesto más regresivo de la historia de Argentina”. Y argumentó: “Lo pagamos todos. Los que estamos acá, que ganamos bien, y los desempleados también. Y, sin embargo, no lo tocan”.

La reducción tributaria, según su planteo, no puede discutirse sin revisar antes las erogaciones del Estado. “Las fuerzas de la política van a acompañar todas las acciones para bajar los impuestos, pero tienen que bajar el gasto”, demandó.

En ese marco, lanzó una advertencia directa al oficialismo: “Si no le alcanza la plata al Gobierno de la provincia, a pesar de que están aumentando los recursos, es porque gastan más. Y, de paso, le decimos: si no achican el gasto de la política, no les vamos a votar el presupuesto”.

El juecista Nostrala en sesión | Crédito: Cedoc

El jefe de la bancada juecista profundizó la embestida y apuntó contra el tamaño de la estructura estatal, los nombramientos y los costos de la obra pública. “Si nombrás personas a mansalva, si tenés ministerios a lo loco, si tenés sobreprecio en la obra pública, ¿dónde se va ese sobreprecio? ¿Quién se lleva esa plata? ¿A dónde va a parar? ¿Cómo hacés para bajar impuestos? No hay forma. Si vos no recortás, no podés bajar impuestos y Córdoba nunca lo hizo”, reprochó Nostrala.

El ultrajuecista también cuestionó la falta de controles sobre la administración provincial: “No quieren que los controlen. No hay forma entonces de tratar de lograr un beneficio impositivo cuando no hay manera de parar la fiesta”.

En el marco del debate por el régimen de promoción industrial que el Frente Cívico acompaño con su voto positivo, el halcón opositor calentó la previa del Presupuesto 2027 que abrirá una negociación política y fiscal mucho más exigente.

“Cuando venga el presupuesto, esperemos que venga el achique del gasto, aunque sea para el último año del gobierno de Llaryora”, reclamó Nostrala. Y endureció la advertencia: “Que no nos mientan, que no nos engañen y que no nos maten a impuestazos como lo vinieron haciendo hasta ahora”.

Su definición final apuntó también al resto de la oposición: “Espero que todo el sector de la oposición se dé cuenta antes de acompañarlos, que eso significa una trampa. Votar el presupuesto de ustedes está a la vista lo que significa: una trampa”.

Adela Arning va a la Corte Suprema para frenar el referéndum revocatorio en Mendiolaza

Cronograma

Tras la visita del papa León XIV, la Unicameral cordobesa se meterá de lleno en el tratamiento del Presupuesto 2027 y las otras dos iniciativas que integrarán el paquete económico de Llaryora. El viernes 13 está prevista la presentación del proyecto por parte del ministro de Economía Guillermo Acosta y su ingreso formal a la Unicameral. Luego, el miércoles 18, el paquete económico tomaría estado parlamentario durante la sesión.

A partir de allí se abrirá la discusión en los plenarios de comisiones, con la participación de cinco o seis ministros y funcionarios de las áreas técnicas del gobierno provincial, que defenderán las previsiones de ingresos y gastos y responderán a los cuestionamientos legislativos.

En un borrador de agenda que el oficialismo considera dinámico y sujeto a reordenamientos, la primera lectura se ubicaría entre el 2 y el 10 de diciembre. La segunda instancia tendría lugar en una sesión prevista entre el 15 y el 24 de ese mes. Entre ambas deberá realizarse la audiencia pública de rigor.

El calendario legislativo para el presupuesto empieza a tomar forma. En este marco, Llaryora defenderá su esquema económico con anuncios de alivio fiscal y una mayor presión sobre la Nación. La oposición ya le atribuye anuncios incumplidos y demanda aplicar motosierra al gasto superfluo para “parar la fiesta”.