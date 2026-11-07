Adela Arning va a la Corte Suprema para frenar el referéndum revocatorio en Mendiolaza

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, atraviesa un conflicto institucional que podría derivar en un referéndum para revocar su mandato. En una entrevista radial, cuestionó el procedimiento impulsado por la Junta Electoral Municipal, denunció presuntas irregularidades en la recolección y validación de firmas y sostuvo que se avanzó con el proceso sin que estuviera firme la resolución judicial.

La jefa municipal confirmó en Punto a Punto Radio que su equipo jurídico, encabezado por el estudio del doctor Gentile, realizó tres presentaciones y que existe un planteo para acudir a la Corte Suprema. Además, respondió a las acusaciones de los vecinos que promueven la revocatoria, entre ellas el supuesto uso de maquinaria y personal municipal para limpiar su domicilio, y los cuestionamientos por su intervención en la comisaría durante la recolección de firmas.

—¿En qué situación se encuentra el proceso de revocatoria y cuáles son los planteos que realizaron ante la Justicia?

—Se está avanzando con un proceso de revocatoria aun cuando la resolución judicial no ha quedado firme. A partir de la decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de no dar lugar al recurso de casación, voy a tratar de hablar con palabras simples, porque es un tema complejo para que la gente pueda entenderlo. El estudio Gentile hizo, en principio, tres presentaciones, justamente señalando que se avanzó desde la Junta Electoral Municipal con un proceso que todavía estaba suspendido y no estaba firme. También denunciamos que la jueza que conformó la Junta Electoral Municipal y que desde un principio llevó adelante este proceso está afiliada a un partido político. Una persona que trabaja en la Justicia no puede estar afiliada a un partido, porque debe tener una posición independiente, sin una posición política, y mucho más cuando estamos hablando de un proceso electoral. Hoy me cierran un montón de cosas que nunca me cerraron: cómo se avanzó y se facilitaron todas las condiciones desde el principio para la junta de firmas. Se habilitó durante 24 horas a la Policía. Nadie veía cuáles eran las causales del pedido de revocatoria. Había planillas con tachones, borrados con corrector, certificaciones de firmas que estaban mal. Hay un montón de irregularidades que la jueza tenía que analizar. Tampoco me dio lugar para presentar mi defensa. Cuando se convoca a elecciones tiene que estar el motivo por el cual se llama a este proceso de revocatoria y también mi defensa.

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—Si la Corte Suprema no se pronuncia antes de la fecha prevista, ¿el referéndum se realiza

—Todavía no se habían cumplido los plazos. El proceso estaba en curso y hay tiempos que la jueza tiene que respetar. La ley establece un procedimiento que debe cumplir y no lo cumplió. Hizo todo junto, el mismo día y en el mismo momento, y me notificó. Después no había días ni horarios de atención de la Junta Electoral. Cuando corrigió eso, estableció que la Junta Electoral iba a atender los martes y jueves de 9 a 11, para que las personas pudieran acercarse a decir, por ejemplo, que habían firmado pero que ahora no estaban de acuerdo, o para que quienes están a favor pudieran hacer alguna presentación. También podía acercarse cualquier vecino que quisiera expresar su posición. ¿Por qué lo hace ahora? Porque, si no, no le dan los 30 días previos para realizar las elecciones el día 29. Además, presentamos otra cuestión: hay una ley electoral que establece que el padrón debe imprimirse y ponerse a disposición 30 días antes de la elección. El día anterior nos enviaron una nota a la Municipalidad solicitando los recursos para imprimir los padrones y llevar adelante todo el proceso. Ya no dan los días. No están cumpliendo la ley. No la cumplen desde el primer día y hacen una interpretación totalmente favorable al proceso de revocatoria.

—Los procesos de revocatoria o de juicio político siempre tienen una motivación política.

—No estoy de acuerdo. No debería ser así. Es un derecho que tiene el ciudadano. Siempre pongo el caso de que yo hubiera cometido una gravedad o que alguno de los funcionarios hubiera hecho algo que ameritara que la gente, de manera espontánea, pudiera presentar un pedido para decir que esta persona no puede seguir siendo intendente de nuestra ciudad. Acá estuvieron seis meses juntando firmas y regalando cosas para que la gente fuera a firmar. No hay un hecho de gravedad. Quieren dar vuelta una elección que fue elegida democráticamente. Estoy terminando mi gestión, me falta el último año, y hemos demostrado con creces cómo se ordenó la administración y cómo se está trabajando en Mendiolaza. Eso es lo que le importa a la gente: que la ciudad avance, que haya hogares en construcción, que mejoremos la calidad de vida y que estemos transparentando la gestión. Lo demás es politiquería.

—Entre los motivos que plantean los vecinos para impulsar la revocatoria aparece el supuesto uso de recursos públicos en beneficio propio, por ejemplo, la utilización de máquinas y empleados municipales para limpiar el jardín de su casa. También mencionan abuso de poder y aprietes durante el proceso de recolección de firmas. ¿Qué responde?

—¿Vos creés que yo hice eso? Ellos estuvieron durante seis meses parados en la puerta de la comisaría y nadie les sacó una foto ni los acusó de nada. Yo fui con mis abogados porque tenía que constatar cómo se estaban tomando las firmas en la comisaría. Nadie amenazó ni amedrentó absolutamente a nadie. Es una mentira. Sobre el otro caso, el de la Bobcat para limpiar mi casa, esto sucedió el 28 de octubre. La revocatoria se inició hace dos años y pico. Es mentira. Levantaron la poda como lo hacen habitualmente. Andá y preguntá a los vecinos de Mendiolaza con qué equipamiento se retira la poda. Hay dos equipos: se trabaja con dos camiones y con la Bobcat. Así retiramos la poda en absolutamente todos los domicilios de la ciudad. Lo que pasó es que llamaron a Dalmaso para que viniera a filmar cuando estuvieron 45 minutos en mi casa. Por eso los empleados tuvieron una sanción. No porque yo me haya vengado de ellos, sino porque estuvieron 45 minutos desayunando en la puerta de mi casa, sacaron fotos dentro de mi domicilio y convocaron al señor Dalmaso para aprovechar esa situación. En eso son especialistas: en difamar.

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—También se habla del despido de 60 empleados y contratados para incorporar monotributistas que usted conocía. ¿Niega todos los hechos que le atribuyen los vecinos?

—Esto es falso. Con mucho gusto te envío la presentación que hicimos de mi defensa para que lo puedas constatar. Preguntale a los vecinos de Mendiolaza cómo está la ciudad.

—Pero el planteo es por mal desempeño. No se está discutiendo solamente cómo está la ciudad o cómo lleva adelante la gestión. ¿Cuál es su respuesta frente a esas denuncias?

—Decime cuál es el mal desempeño y yo te puedo decir si es verdad o no. No hay hechos reales para querer sacarme del gobierno. Es una cuestión política. Hace tres años que estoy a cargo de esta gestión. Agarré una Municipalidad que estuvo 24 años con un intendente y antes con el suegro. Era una Municipalidad quebrada. Hemos puesto a disposición todos los balances, están en la página de la Municipalidad. Hoy tiene recursos, está haciendo obras. Hemos ordenado la administración y estamos transformando la ciudad.

—¿Por qué cree que el Tribunal Superior de Justicia rechazó su presentación?

—Yo también me lo pregunto. El fiscal que hizo el dictamen para que la Cámara resolviera, Gómez Demel, me da la razón y plantea todos los fundamentos. Acá hay cuestiones políticas que toman decisiones. No voy a juzgar al Tribunal. Confío en la ley y por eso sigo haciendo presentaciones y pido acudir a la Corte Suprema. A pesar de que todo este proceso avanzado en mi contra es una cuestión política, como yo no soy del partido que tiene poder en la provincia, probablemente hayan tratado de que abandone la gestión. Quieren tenerme cansada con todos los palos en la rueda que me vienen poniendo desde el día uno. Pero, ¿sabés qué hice en lugar de eso? Seguir trabajando todos los días y dejando absolutamente todo para transformar la ciudad.

—Si finalmente se llega al referéndum, ¿cree que tendrá el apoyo de la gente o que le revocarán el mandato?

—Por supuesto que voy a dar la pelea. Hay que movilizar a la gente, porque creo que hoy es momento de que quienes apoyaron esta gestión salgan a expresarse. Me he encontrado con mucha gente que me dice: “Yo no te voté, pero la verdad es que acá voy a votar y te apoyo”. Creo que tienen miedo de que yo vaya a la elección de 2027. Por eso están haciendo esto y movilizaron. Porque saben que, en una elección donde hay cuatro, cinco o seis candidatos, voy a ganar yo, lo tengo clarísimo. Hacen esto para sacarme antes. Es difícil movilizar a la gente para votar en esta situación.