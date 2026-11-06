Selección Argentina vs. Costa Rica en Córdoba: cuánto cuestan las entradas y cuándo salen a la venta

La cuenta regresiva para el regreso de la Selección Argentina a Córdoba ya comenzó. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves el esquema de venta de entradas para el amistoso frente a Costa Rica, que se jugará el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los tickets estarán disponibles únicamente de manera online a través de la plataforma Deportick. La venta comenzará este viernes 6 de noviembre, a las 16, y se espera una alta demanda por parte de los hinchas que buscarán ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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La AFA estableció los siguientes valores para presenciar el encuentro en Córdoba:

•Popular: $80.000. •Popular para menores de 3 a 10 años: $25.000. •Platea Gasparini: $125.000. •Platea Ardiles: $145.000.

Cómo será el retiro de las entradas

Quienes compren sus localidades deberán realizar un canje previo en el estadio Mario Alberto Kempes en alguna de las sigueintes fechas: Sábado 14 de noviembre: de 9 a 15; Domingo 15 de noviembre: de 9 a 15; Lunes 16 de noviembre: de 9 a 15.