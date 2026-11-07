Vuelve Emprende+: Córdoba reúne a su comunidad emprendedora con rondas de negocios y networking

La comunidad emprendedora de Córdoba tendrá una nueva oportunidad para capacitarse, intercambiar experiencias y generar vínculos comerciales. El próximo 2 de diciembre se realizará una nueva edición de Emprende+, el encuentro impulsado por Córdoba Emprendedora que busca reunir a emprendedores de toda la provincia y acercarles herramientas para potenciar sus proyectos.

La actividad tendrá lugar desde las 15 en el Centro de Convenciones y es organizada por la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y la Fundación Banco de Córdoba. La propuesta incluirá charlas con referentes y especialistas, espacios de networking, rondas de negocios y distintas dinámicas orientadas a conectar proyectos, identificar necesidades y abrir nuevas oportunidades.

La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas y las definió como “un tiempo ganado para la comunidad”. “Volvemos a apostar por otro Emprende+ porque el sector necesita acompañamiento y más oportunidades de profesionalización. Muchas veces emprender es una actividad muy solitaria. Por eso estas jornadas son tan valiosas, porque permiten conectarse con potenciales clientes, proveedores, socios y con personas que atraviesan las mismas dificultades, y por supuesto llevarse nuevas herramientas para seguir potenciando la gestión de cada proyecto”, señaló.

Networking y rondas de negocios



Uno de los principales ejes de Emprende+ será la vinculación entre emprendedores y empresas. Para eso, la jornada contará con diferentes propuestas de networking que permitirán presentar proyectos, intercambiar necesidades, compartir experiencias y establecer nuevos contactos.

Entre las actividades previstas se encuentra el speed dating, una dinámica de encuentros breves para conocer a otros emprendedores, profesionales y potenciales aliados. También habrá un espacio denominado match de soluciones, pensado para que cada participante pueda mostrar qué ofrece, qué necesita y con quiénes le interesa vincularse. La agenda incluirá además rondas de negocios con empresas invitadas y conversatorios con especialistas, con el objetivo de acercar conocimientos y nuevas posibilidades de desarrollo al ecosistema emprendedor cordobés.

La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a que los cupos son limitados. Los interesados ya pueden registrarse a través de la plataforma Eventbrite.

Inscripción: Emprende+ 2026

Una comunidad de 25 mil emprendedores: desde fines de 2020, Córdoba Emprendedora impulsa el desarrollo de proyectos de toda la provincia mediante una propuesta integral que contempla capacitación, mentoreo, financiamiento y espacios de visibilización.

Actualmente, el programa acompaña a una comunidad de 25 mil emprendedoras y emprendedores, a quienes acerca herramientas y oportunidades para avanzar en la profesionalización de sus negocios. Más información en Córdoba Emprendedora.