Edenor entra al negocio de las estaciones Shell

Edenor ingresó al negocio de los combustibles. Lo informó a la Comisión Nacional de Valores: a través de su subsidiaria Edenor Inversiones, suscribió el 20% del capital y de los votos de Latam Downstream Holdings, la sociedad con la que Mercuria Energy Group se quedó con los activos de Raízen en la Argentina. Mercuria había tomado el control a comienzos de septiembre.

La compañía no informó cuánto pagó. Solo indicó que la operación combina un pago en efectivo con la asunción de deuda de las subsidiarias. Mercuria desembolsó US$1.420 millones por el negocio completo, el pago de Edenor es por el 20%.

El paquete incluye cerca de 900 estaciones con la marca Shell, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, las aeroplantas de Ezeiza y Aeroparque y las terminales de Arroyo Seco y Santa Fe. Tras el traspaso, el negocio pasó a llamarse Signar Energy, pero las estaciones conservan la marca, cuya licencia se firmó por 15 años renovables por otros 15. Shell es la segunda red del país, detrás de YPF.

Cargadores eléctricos

Edenor presentó la inversión como parte de su estrategia de crecimiento y de la transición energética. Según trascendidos, la distribuidora ve en las estaciones una plataforma para instalar cargadores de autos eléctricos y paneles solares, que se desarrollarían con un socio internacional y con acceso abierto a cualquier marca. Eso la diferenciaría de YPF, que anunció un acuerdo con Tesla para sus propios cargadores.

La expansión de Edenor

El vínculo con Mercuria pasa por José Luis Manzano. Edenor es controlada por el consorcio Edelcos, que integran Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, y Manzano y Mercuria ya son socios en la petrolera Phoenix Global Resources.

La movida es parte de una racha de operaciones del grupo. En abril, Edenor ofreció US$ 230 millones por la participación estatal en Transener y perdió ante Edison Energía-Genneia, que ofertó US$ 356 millones. Después compró a YPF el 70% de Metrogas por US$780 millones. Con la entrada en Shell, Manzano suma refinación y venta de combustibles a un portafolio que ya incluye distribución eléctrica y de gas, petróleo no convencional, medios y minería.

Para Raízen, en tanto, la venta cierra 15 años de presencia en el país y los fondos se destinarán a ordenar su estructura de capital, en medio de una negociación por una deuda de US$13.240 millones en Brasil.