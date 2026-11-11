España paralizada por una huelga general: los alquileres consumen casi todo el salario de los jóvenes y crece la presión sobre Sánchez

España amaneció este miércoles 11 de noviembre con cortes de rutas, transporte público reducido, fábricas paralizadas y protestas contra el encarecimiento de la vivienda. La primera huelga general en más de una década puso en el centro del conflicto una de las principales contradicciones de la economía española: tener trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda. La movilización también suma presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a menos de tres semanas de unas elecciones anticipadas en las que buscará su reelección.

El deterioro del acceso a la vivienda queda reflejado en un dato que afecta particularmente a las nuevas generaciones: el alquiler promedio en España alcanza los 1.176 euros mensuales, una cifra equivalente al 98,7% del salario mensual promedio de una persona joven, según el Consejo de la Juventud de España, citado por Reuters.

La comparación expone la magnitud del problema. Para muchos jóvenes españoles, independizarse implica destinar prácticamente todo su ingreso al alquiler, antes de considerar gastos de alimentación, transporte y servicios.

El conflicto se produce en un país que, según estimaciones del Banco de España, acumula un déficit de aproximadamente 750.000 viviendas, que podría superar el millón hacia 2028. La falta de oferta, la presión sobre los alquileres y las dificultades para comprar una propiedad alimentan un malestar social que terminó convirtiéndose en un problema político para el Gobierno socialista.

Huelga en España | Crédito: AFP

La huelga fue convocada por las dos principales centrales sindicales del país, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), que representan a más de un millón de trabajadores, junto con organizaciones de inquilinos que reclaman medidas para frenar los desalojos y facilitar el acceso a una vivienda.

Fábricas, puertos y transporte: el impacto económico de la huelga en España

La protesta comenzó con una adhesión desigual según la región y la actividad. Los sindicatos destacaron una participación especialmente elevada en los sectores industriales y en las zonas costeras, donde el problema habitacional es particularmente grave.

Según las primeras estimaciones difundidas por UGT y CCOO y recogidas por Reuters, el seguimiento alcanzó el 90% en los puertos y en la industria automotriz, con paralizaciones totales en algunas plantas, entre ellas las de Volkswagen en Navarra y SEAT en Barcelona.

La adhesión informada por los sindicatos también alcanzó al 85% de la industria cárnica, al 82% de la recolección de residuos y al 75% del sector energético. En cambio, fue menor en salud y servicios sociales, con un 38%, y en los servicios postales, con un 35%.

El bloque de derecha consolida su ventaja a tres semanas de las elecciones en España

Uno de los indicadores utilizados por las organizaciones sindicales para medir el impacto de la huelga fue la demanda de electricidad. Según señalaron, el consumo energético registró una caída del 10%, asociada a la reducción de la actividad en industrias de alto consumo, como la petroquímica, la siderurgia, el procesamiento de alimentos y el transporte.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), sin embargo, relativizó el alcance de la medida. Desde la patronal señalaron que la reducción de la demanda eléctrica fue inferior al 14% registrado durante la anterior huelga general y sostuvieron que el seguimiento resultó bajo en buena parte de la economía.

En Madrid, manifestantes colocaron grandes contenedores de reciclaje sobre las calles para interrumpir el tránsito, mientras que en Barcelona numerosos comercios permanecieron cerrados o protegieron sus vidrieras ante posibles incidentes.

Huelga en España | Crédito: AFP

El servicio de metro también se vio afectado. En la capital española, la frecuencia se redujo un 50% durante buena parte del día, aunque se elevó al 80% del funcionamiento habitual en las horas pico. En Barcelona, el metro suspendió su circulación fuera de los horarios de mayor demanda.

La jornada estuvo atravesada, además, por condiciones meteorológicas adversas. Dos temporales, denominados Charles y Bruna, llevaron a la agencia estatal AEMET a emitir alertas en 14 regiones por fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje, lo que podría complicar las manifestaciones previstas para la tarde.

La crisis de la vivienda: un trabajador de 36 años que todavía no puede independizarse

La dificultad para acceder a una vivienda se convirtió en uno de los principales motivos de la movilización. Reuters recogió el testimonio de Jesús González, un trabajador de 36 años del área de informática de un hospital de Madrid, que explicó por qué decidió apoyar la huelga.

"Tengo 36 años y todavía no puedo independizarme", señaló. "Los alquileres no paran de subir, los precios de las viviendas no paran de subir y es sencillamente imposible".

Su situación refleja un problema que afecta especialmente a los jóvenes, pero que también se extiende a las familias de ingresos medios. La combinación de salarios que no alcanzan para afrontar los gastos habitacionales y una oferta insuficiente de viviendas dificulta tanto el acceso a la propiedad como la posibilidad de alquilar.

En Madrid, un departamento de 50 metros cuadrados costaba en octubre unos 1.170 euros mensuales, según el portal inmobiliario Idealista. Frente a un salario bruto medio de aproximadamente 2.460 euros por mes, en 14 pagas anuales, el alquiler representa casi la mitad de una mensualidad salarial. La proporción supera el 30% que suele utilizarse como referencia para medir el esfuerzo económico de los hogares.

Empresarios cuestionan la huelga y proponen construir más viviendas y bajar impuestos

La posición de los empresarios contrasta con la de las centrales sindicales. Ángela de Miguel, vicepresidenta de la CEOE, sostuvo que la huelga resulta contraproducente porque la escasez de viviendas también perjudica a las pequeñas empresas, especialmente a aquellas que tienen dificultades para contratar trabajadores en ciudades donde los alquileres son elevados.

En declaraciones a la televisión pública española, planteó que la solución debe pasar por aumentar la construcción de viviendas y reducir los impuestos asociados a las obras y a la compraventa de propiedades.

Según su evaluación, las cargas fiscales vinculadas con el sector contribuyeron a encarecer en un 40% el precio final de compra de una vivienda nueva durante la última década.

La patronal también cuestionó las cifras de adhesión difundidas por las organizaciones sindicales y advirtió sobre los costos económicos que implica la paralización de actividades.

Incidentes con la policía y protestas contra los desalojos

La jornada registró incidentes en algunos puntos de Madrid. CCOO denunció que la policía utilizó gas pimienta contra manifestantes que participaban de un piquete en Mercamadrid, el principal mercado mayorista de la capital, donde una persona fue detenida y otras 13 necesitaron atención médica.

Un portavoz policial confirmó la detención, aunque no corroboró el uso de gas pimienta en ese lugar. Sí reconoció que se había utilizado ese elemento para dispersar otra concentración en el distrito de Carabanchel.

También se registraron intentos de bloquear la salida de colectivos desde una terminal municipal de Madrid.

Huelga en España | Crédito: AFP

La huelga es la culminación de varias semanas de movilizaciones que comenzaron después del desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después de haber sido expulsada de su vivienda.

Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo encendió las protestas por la vivienda en España



Su caso se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional y desató protestas y acampadas para reclamar mayores garantías para los inquilinos y medidas contra los desalojos.

Pedro Sánchez, ante una huelga que también interpela a su Gobierno

La movilización llega en un momento de particular sensibilidad política. El próximo 29 de noviembre España celebrará elecciones generales anticipadas, convocadas después de que el Parlamento rechazara medidas impulsadas por el Gobierno para limitar los desalojos y contener la presión sobre los alquileres.

Sánchez busca colocar la vivienda en el centro de la campaña electoral, en un contexto atravesado también por investigaciones judiciales que involucran a personas de su entorno y por las consecuencias políticas de un accidente ferroviario ocurrido en octubre, que dejó 69 muertos.

Sin embargo, el reclamo sindical no está dirigido exclusivamente contra la oposición. Los organizadores de la huelga y numerosos manifestantes también responsabilizan al Gobierno central por la falta de soluciones frente a la crisis habitacional.

El Ejecutivo, por su parte, atribuye parte de las dificultades a las administraciones regionales y municipales, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, que tienen competencias relevantes sobre el desarrollo urbano y la vivienda.

Para el líder opositor Alberto Núñez Feijóo, la convocatoria tiene un componente electoral y representa un error en un escenario político ya tensionado.

La protesta dejó así expuesta una discusión que va más allá de las elecciones: cómo resolver una crisis en la que la falta de viviendas y el encarecimiento de los alquileres absorben una parte cada vez mayor de los ingresos laborales.

En una economía donde los salarios no siempre alcanzan para cubrir el costo de vivir cerca del lugar de trabajo, la vivienda dejó de ser solamente un problema inmobiliario y pasó a convertirse en uno de los principales ejes del conflicto social y laboral español.

Fuente AFP y Reuters / lr