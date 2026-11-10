Paul McCarntey ingresó al podio de los músicos más ricos del mundo: cuál es su patrimonio

El músico británico Paul McCartney entró en el podio de los músicos más ricos del mundo, con un patrimonio de al menos US$ 1.400 millones, según Forbes. De esta manera, el ex Beatle de 84 años se ubica como el tercer puesto del ranking, detrás de Taylor Swift (US$ 2.000 millones) y Jay-Z (US$ 2.800 millones).

Pocos meses antes de la separación de The Beatles en 1969, “Macca” fundó su propia editorial, MPL Communications, con el objetivo de gestionar los derechos de autor y las grabaciones originales solistas.

El objetivo era tener una mayor participación en los ingresos futuros por derechos de autor. A través de ella, también comenzó a comprar los derechos de las obras de otros artistas, décadas antes de que el auge de los catálogos musicales multiplicara su valor. Hoy MPL Communications está valuada en al menos US$ 250 millones, de acuerdo con la publicación.

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Entre las adquisiciones de MPL Communications están las canciones de Buddy Holly, partituras de musicales de Broadway y canciones navideñas tradicionales. Por ello, cada vez que suena "Blue Suede Shoes" en una plataforma de streaming o un grupo de teatro escolar representa "Grease", el músico recibe un pago.

Luego de litigios legales, pasaron muchos años hasta que los integrantes de The Beatles pudieron recuperar una mayor participación en los ingresos generados por su catálogo musical. La empresa que gestiona sus negocios, Apple Corps, hoy genera más de US$ 50 millones anuales a través de las reproducciones en plataformas de streaming, las ventas de discos de vinilo y los productos oficiales de la banda.

Los ingresos que generan The Beatles

Tanto Paul, como Ringo Starr y los herederos de John Lennon y George Harrison reciben cada uno el 25% de esos ingresos, una fuente de ganancias cuyo valor Forbes estima en más de US$ 150 millones para cada uno.

“Sin embargo, el activo más valioso para McCartney es su participación en los derechos de autor de las canciones que compuso para The Beatles. Tras dedicar las dos últimas décadas a recuperar esos derechos en Estados Unidos, el músico obtiene ahora al menos US$ 10 millones anuales por sus composiciones, cuyo valor se estima en un mínimo de US$ 200 millones”, según la publicación.

Con la suma del valor sus catálogos musicales, los ingresos acumulados por derechos de autor y los cientos de millones de dólares obtenidos durante sus giras internacionales, el patrimonio neto de McCartney alcanza al menos US$ 1.400 millones.

Para este monto también contribuyen las propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y los Hamptons, así como una colección de arte que incluye obras de Picasso y Magritte.





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