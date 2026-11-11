Singles Day en China: la IA revoluciona las compras del Dia del Soltero y aventura cómo será el futuro del e-commerce

El Singles Day o como se conoce en occidente como "Día del Soltero" es un gigantesco festival de compras que se celebra cada 11 de noviembre en China, y este 2026 está mostrando cómo podría ser el futuro del comercio electrónico: consumidores que ya no necesitan buscar productos, comparar precios ni encontrar descuentos por su cuenta, porque la inteligencia artificial puede hacer todo ese trabajo e incluso completar la compra. Sin embargo, detrás de esta transformación tecnológica aparece una realidad menos alentadora para la segunda economía del mundo: el consumo sigue mostrando señales de debilidad.

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La edición 2026 del tradicional Día del Soltero se convirtió en un laboratorio para las grandes plataformas digitales chinas, que incorporaron asistentes virtuales capaces de recomendar productos, aplicar cupones, realizar pagos y programar entregas sin que el usuario tenga que salir de la aplicación.

Empresas como Alibaba, JD.com y PDD Holdings buscan aprovechar estas herramientas para estimular las compras en un mercado cada vez más competitivo, donde los consumidores se muestran cautelosos a la hora de gastar.

Los primeros resultados reflejan ese contraste. Las ventas del Singles Day aumentaron 2,4% entre el 7 y el 31 de octubre, según la plataforma de análisis Syntun, mientras que las ventas minoristas de China acumularon un crecimiento de apenas 1,1% en los primeros nueve meses del año.

El dato corresponde a un balance parcial del festival, que dejó de limitarse al 11 de noviembre y ahora se extiende durante varias semanas. Las cifras completas se conocerán este jueves 12 de noviembre. Reuters+1

De los descuentos a las compras automáticas: cómo cambia el Singles Day

Durante años, el Singles Day fue sinónimo de grandes promociones, transmisiones de ventas en vivo y una competencia feroz entre las plataformas para captar consumidores.

Día del Soltero en China | Crédito: AFP

Ahora, las empresas buscan diferenciarse mediante una tecnología que puede modificar la relación entre compradores y vendedores.

En plataformas de Alibaba como Taobao y Tmall, los usuarios pueden recurrir a asistentes de inteligencia artificial para investigar productos, probarse ropa virtualmente y encontrar ofertas.

La novedad es que estos sistemas ya no se limitan a recomendar artículos. También pueden completar operaciones, aplicar descuentos y organizar las entregas.

El analista tecnológico Liu Xingliang explicó a Reuters que un consumidor puede pedirle a un chatbot que encuentre un lavarropas adecuado para un balcón estrecho, que haga poco ruido durante la noche y que se ajuste a un presupuesto determinado.

La herramienta puede procesar todos esos requisitos y seleccionar productos sin necesidad de que el usuario revise decenas de publicaciones.

La integración es particularmente avanzada en China debido al predominio de las llamadas superapps, aplicaciones que concentran múltiples servicios en un mismo entorno digital.

Casi 80 millones de personas usaron el asistente de compras de JD.com

Uno de los datos más destacados de esta edición corresponde a JD.com, uno de los principales competidores de Alibaba.

La compañía informó que su asistente de compras con inteligencia artificial, Dongdong, recibió consultas de casi 80 millones de usuarios durante el festival, más del triple que el año pasado.

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El avance también se observa en Douyin, la plataforma china de videos cortos y comercio social. Según datos de WPIC Marketing + Technologies, alrededor del 5% de las compras realizadas en octubre estuvo vinculado con enlaces generados por chatbots.

En determinadas categorías de productos que requieren mayor investigación antes de comprar, como los suplementos, esa participación superó el 20%.

Día del Soltero en China | Crédito: AFP

Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC, consideró que los asistentes virtuales están abriendo un nuevo canal de descubrimiento y comercialización de productos, con potencial para alcanzar una relevancia comparable a las transmisiones de ventas en vivo y al comercio a través de redes sociales.

Pero el crecimiento de estas herramientas también plantea riesgos para las empresas.

Ben Cavender, director gerente de China Market Research Group, advirtió que algunas marcas podrían perder visibilidad si los consumidores dejan de utilizar los buscadores tradicionales de las plataformas y delegan las decisiones de compra en asistentes de inteligencia artificial.

En ese escenario, la manera en que los algoritmos seleccionan y priorizan productos puede convertirse en un factor decisivo para las ventas.

Robots, juguetes inteligentes y suscripciones a IA: los productos que más crecen

La inteligencia artificial no solo está cambiando la manera de comprar. También se convirtió en uno de los productos más buscados.

Alibaba informó que los juguetes con inteligencia artificial superaron los 100 millones de yuanes, equivalentes a unos 15 millones de dólares, en ventas acumuladas desde su incorporación como nueva categoría un año atrás.

Entre los productos se encuentra la cámara educativa Dr. Look, que permite a los niños fotografiar una hoja o un insecto para que el sistema lo identifique y explique sus características.

También crece el interés por los robots de compañía. Según Alibaba, las ventas de estos dispositivos se multiplicaron casi por cinco en términos interanuales durante la segunda mitad de octubre, aunque la empresa no difundió las unidades comercializadas.

Otro segmento con fuerte expansión es el de los llamados tokens de inteligencia artificial, unidades de procesamiento que los usuarios compran para utilizar modelos y servicios basados en esta tecnología.

Los números de la IA en el Singles Day 2026

Según datos reportados por Alibaba y JD.com, citados por Reuters.

- 80 millones de usuarios del asistente Dongdong de JD.com

- +700% ventas de tokens de IA en Tmall

- Casi 5 veces crecimiento interanual de robots de compañía

- 100 millones de yuanes vendidos en juguetes con IA en un año

Según se aclara, los períodos de comparación varían según la categoría.

En Tmall, las ventas de tokens de IA crecieron más del 700% entre el 15 de octubre y el 5 de noviembre, en comparación con el período comprendido entre el 15 de septiembre y el 5 de octubre.

Día del Soltero en China | Crédito: AFP

La demanda fue impulsada también por figuras del comercio digital chino. Austin Li, uno de los principales vendedores mediante transmisiones en vivo, incorporó productos de inteligencia artificial por primera vez y consiguió vender 100.000 suscripciones mensuales a QwenWork, de Alibaba, en apenas 30 minutos.

El consumo chino sigue sin despegar, pese a las promociones

La transformación tecnológica contrasta con las dificultades que enfrenta el consumo interno chino.

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El Singles Day funciona como un termómetro de la demanda doméstica, especialmente en un contexto de prolongada crisis inmobiliaria, debilidad de la confianza de los hogares y crecimiento limitado de los ingresos.

Según los datos de Syntun difundidos hasta fines de octubre, las ventas acumuladas del festival superaron el billón de yuanes, un nivel similar al observado en igual período del año pasado.

En 2025, el evento completo había alcanzado ventas cercanas a 1,7 billones de yuanes. Sin embargo, la extensión de las promociones durante más semanas dificulta comparar su desempeño con ediciones anteriores.

Los consumidores también muestran signos de agotamiento frente a la multiplicación de campañas de descuentos durante todo el año, que reducen el carácter excepcional de la celebración del 11 de noviembre.

Para las grandes plataformas, el desafío es demostrar que la inteligencia artificial no solo permite vender de manera más eficiente, sino que también puede aumentar efectivamente el consumo.

La experiencia de Amanda Gao, una empleada administrativa de Beijing de 40 años, refleja hasta qué punto algunas herramientas ya forman parte de los hábitos cotidianos. La consumidora contó a Reuters que utiliza la función de prueba virtual de Taobao cada vez que compra ropa, porque le resulta útil y entretenida.

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