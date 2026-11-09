Tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza

En Argentina, tener un empleo dejó de ser una garantía suficiente para eludir la pobreza. Las transformaciones en el mercado de trabajo consolidaron una dinámica signada por la precarización, el subempleo y la insuficiencia de ingresos, forzando a amplios sectores de la población a recurrir a estrategias de subsistencia como el pluriempleo y el endeudamiento para cubrir la canasta básica.

Esta radiografía del escenario sociolaboral surge del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al segundo trimestre de 2026, realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP). De acuerdo con sus estimaciones, un cuarto de los trabajadores ocupados vive en la pobreza, mientras un 4% se encuentra sumido en la indigencia.

En términos monetarios para el segundo trimestre del año, esto implicó que el 25% de los trabajadores habitó hogares con ingresos insuficientes para superar la línea de pobreza, de 1.600.905 pesos, y que el segmento indigente no logró alcanzar una canasta básica alimentaria de 724.391 pesos.

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El estudio del IPPyP subrayó que la informalidad constituye uno de los determinantes clave de esta vulnerabilidad. La tasa de no registración alcanzó al 45% del total de ocupados, golpeando con mayor dureza a los trabajadores por cuenta propia que a los asalariados. No obstante, al interior del empleo asalariado joven, el fenómeno adquirió proporciones alarmantes al trepar al 65%.

Esta precariedad conlleva una profunda penalización de ingresos: los asalariados no registrados y los cuentapropistas perciben remuneraciones entre un 30% y un 50% inferiores al promedio general, mientras que casi 1 de cada 5 personas ocupadas obtiene ingresos por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Cambios en el empleo

Frente a la brecha de ingresos, las familias han debido adoptar mecanismos extremos para sostener sus condiciones de vida. Por un lado, el pluriempleo y sobreocupación, que afectó al 11,7% de la población ocupada, con una incidencia sensiblemente mayor en las mujeres (14,7%) en comparación con los varones (9,4%). Por el otro, el endeudamiento y desahorro.

El análisis del IPPyP reveló un vertiginoso crecimiento en la apelación al crédito y el uso de reservas: en comparación con el mismo período de 2023, la proporción de personas que recurrió a préstamos de familiares o amigos saltó del 15,7% al 22,6%, mientras que el acceso a créditos bancarios o financieros creció del 9,8% al 18,5%. En la misma línea, un 38% de la población habitó hogares que debieron liquidar ahorros acumulados para cubrir sus gastos corrientes de fin de mes.

El deterioro laboral en Argentina ya no se manifiesta únicamente en la desocupación, sino en la pérdida de capacidad del trabajo registrado y no registrado para actuar como vehículo de inclusión económica y social.