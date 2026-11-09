Tras el aumento de la mora las fintech priorizan a los buenos pagadores a la hora de prestar

El crédito privado en la Argentina se duplicó en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) desde el cambio de Gobierno en 2023, aunque todavía representa menos de la mitad del promedio regional. La expansión del financiamiento, sin embargo, coincidió con un cambio en las condiciones económicas y en los hábitos de consumo que puso a prueba la capacidad de pago de los hogares y elevó los niveles de morosidad.

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Los datos del Banco Central (BCRA) muestran que el proceso de expansión del crédito comenzó a moderarse durante 2026. En agosto, el saldo total de los préstamos al sector privado creció 3,6% interanual en términos reales, aunque el financiamiento a las familias prácticamente no registró variaciones respecto de julio.

En el segmento de proveedores no financieros de crédito, que incluye a las fintech, el saldo de financiamiento había alcanzado los $13,9 billones en febrero, con alrededor de 12,1 millones de personas financiadas. Dentro de ese universo, las empresas fintech superaban los siete millones de clientes.

En ese contexto, las compañías comenzaron a ajustar sus estrategias para administrar el riesgo sin cerrar el acceso al crédito. Según Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit Fintech Factory y miembro del directorio de la Cámara Argentina Fintech, el sector atraviesa una etapa de adaptación y aprendizaje, luego de varios años de crecimiento acelerado.

"El crédito en la Argentina venía de un parate estructural muy largo, llegando a mínimos históricos durante el período 2019-2023. La confianza que generó el cambio de Gobierno en 2023 y la estabilización de la macro duplicó el crédito privado en relación con el PBI", señaló Friedberg ante la consulta de PERFIL.

Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit Fintech Factory y miembro del directorio de la Cámara Argentina Fintech

Las fintech ajustan el riesgo y priorizan a los buenos pagadores

El economista explicó que el aumento de la mora debe entenderse en relación con ese proceso. Durante años, la inflación elevada licuó el valor de las cuotas y modificó los incentivos para endeudarse. Con una dinámica inflacionaria diferente, esa lógica dejó de funcionar y tanto las entidades financieras como los clientes debieron adaptarse a nuevas condiciones.

Las estadísticas del sistema financiero reflejan la dimensión del problema. Según el último Informe sobre Bancos publicado por el BCRA, correspondiente a agosto de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en el 7,75%. Entre las familias alcanzó el 12,81%, mientras que en las empresas llegó al 3,80%.

Sin embargo, las estimaciones privadas anticiparon una mejora durante septiembre. De acuerdo con los cálculos de la consultora 1816, elaborados a partir de la Central de Deudores del BCRA, la mora total del sector privado bajó al 7,5%, mientras que la correspondiente a las familias retrocedió al 12,20%. En las empresas, en cambio, registró un leve incremento, hasta el 3,82%.

Para Friedberg, la suba de los incumplimientos no representa un problema sistémico de los bancos o las fintech, sino parte de un reacomodamiento del mercado. El desafío de corto plazo será estabilizar la morosidad y, en paralelo, mejorar la calidad del financiamiento.

Frente al aumento de la mora, las empresas del sector no avanzaron necesariamente hacia un endurecimiento generalizado de las condiciones de acceso. En cambio, modificaron sus modelos de evaluación para identificar mejor el perfil de cada solicitante.

"Más que endurecer en forma generalizada, el sector aprendió a segmentar mejor. Se ajustaron los modelos de riesgo, se cuidaron los montos iniciales para clientes nuevos y se priorizó a quienes muestran buen comportamiento de pago", explicó el cofundador de Ixpandit para PERFIL.

Un relevamiento de Fortress Consulting basado en la Central de Deudores del BCRA mostró que en septiembre de 2026 el 31,04% de la deuda de los hogares con prestamistas no bancarios se encontraba en situación irregular. La categoría comprende billeteras virtuales, emisoras de tarjetas no bancarias, cooperativas y mutuales. Un año antes, el indicador era del 19,28%. Se trata de una medición más amplia que la de las fintech y no debe interpretarse como una tasa exclusiva de ese segmento.

En paralelo, las entidades financieras avanzaron en acuerdos con sus clientes para facilitar la regularización de las deudas. De acuerdo con Friedberg, más de medio millón de personas ya refinanciaron sus compromisos con bancos y fintechs mediante esquemas adaptados a su capacidad de pago actual.

Ese proceso, sostuvo, permite trabajar sobre la morosidad sin interrumpir por completo el acceso al financiamiento. De hecho, desde Ixpandit observan que la demanda de crédito se mantiene y que los clientes que regularizaron su situación comienzan a volver al mercado con un comportamiento de pago más ordenado.

El crédito también se usa para llegar a fin de mes

Otro de los cambios que identificó Friedberg está vinculado con el destino del financiamiento. En un contexto de ingresos que todavía enfrentan dificultades para acompañar los gastos de los hogares, algunas personas recurren al crédito para cubrir consumos corrientes y llegar a fin de mes, en lugar de utilizarlo exclusivamente para financiar compras o proyectos.

El economista explicó que durante los años de inflación elevada tomar deuda podía funcionar como una estrategia de protección, debido a que las cuotas perdían valor con el paso del tiempo. Con el cambio de escenario, esa lógica se modificó y el crédito comenzó a cumplir otras funciones dentro de la economía familiar.

A su entender, utilizar financiamiento para ordenar el consumo cuando los ingresos fluctúan no es necesariamente negativo. El riesgo aparece cuando una persona toma nuevos préstamos para cancelar obligaciones anteriores, una dinámica que puede profundizar los problemas de endeudamiento.

Por eso, Friedberg planteó que las entidades deben analizar la situación financiera integral de cada cliente y no limitarse a observar su comportamiento con una sola compañía. "Es clave mirar el endeudamiento total de cada persona y no solo su relación con una entidad", remarcó.

La estabilidad macroeconómica, una condición para ampliar el crédito

Más allá de los cambios en los modelos de evaluación y cobranza, Friedberg consideró que la principal limitación para desarrollar el mercado crediticio argentino sigue siendo la falta de previsibilidad de la economía.

"El problema del crédito es estructural. La economía argentina hace años que no brinda confianza y, por ende, se toman decisiones de corto plazo. El crédito no es la excepción", afirmó. Según su diagnóstico, mientras no se consolide una estabilidad de mediano y largo plazo, el financiamiento continuará siendo corto y de menor calidad.

También identificó algunas herramientas que podrían contribuir a ampliar el acceso sin incrementar los incumplimientos. Entre ellas mencionó la actualización más rápida de la información crediticia, el desarrollo de sistemas de scoring en tiempo real y la incorporación de mecanismos de cobranza más eficientes.

A eso sumó el potencial de la inteligencia artificial (IA), que podría reducir costos operativos y mejorar los modelos de evaluación para ofrecer mejores condiciones a una mayor cantidad de personas.

Sin embargo, insistió en que los avances tecnológicos y regulatorios tienen un alcance limitado si no están acompañados por un contexto macroeconómico más estable. "No hay mucho que podamos hacer por el crédito si la macro no ayuda", sintetizó.

El desafío del sector hacia 2027

Las perspectivas para el financiamiento también fueron parte de las discusiones del Argentina Fintech Forum. Friedberg, quien participó como moderador de uno de los paneles, destacó que las empresas del sector muestran una mayor madurez después de la experiencia reciente con el aumento de la mora.

A su juicio, existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de contar con previsibilidad, confianza y herramientas que permitan acompañar a los deudores que buscan regularizar su situación.

De cara a 2027, identificó dos factores contrapuestos: por un lado, el aprendizaje que dejó el proceso de expansión del crédito y el posterior aumento de los incumplimientos; por otro, la incertidumbre que podría condicionar las decisiones de las empresas y los consumidores.

Pese a ese escenario, consideró que el potencial de crecimiento permanece vigente. La Argentina todavía se encuentra muy por debajo de los niveles de crédito sobre el PBI que registra el promedio regional, por lo que existe margen para ampliar el financiamiento si se consolidan condiciones macroeconómicas que permitan sostenerlo en el tiempo.

FN