La industria fintech argentina proyecta inversiones por US$ 2.200 millones durante 2027 y un crecimiento promedio del 28% real en su facturación, en un contexto en el que las compañías buscan dejar atrás la etapa de expansión acelerada para consolidar sus modelos de negocio. Con más de 1.100 empresas identificadas en el país, el sector apunta a profundizar su desarrollo tecnológico, ampliar su presencia internacional y sostener la creación de empleo, aunque advierte sobre los obstáculos que imponen la presión tributaria y el marco regulatorio.

La pelea por la mora: fintech apuntan a los bancos y reclaman cambios en el sistema de crédito

Las estimaciones forman parte de un informe elaborado por la Cámara Argentina Fintech con el apoyo técnico y metodológico de Taquion, en visperas de lo que será la novena edición del Argentina Fintech Forum, un encuentro que reunirá a autoridades regulatorias, líderes de empresas financieras y tecnológicas, inversores y referentes internacionales para discutir los desafíos y oportunidades que están redefiniendo el sistema financiero.

El relevamiento identificó 1.108 compañías que utilizan tecnología para desarrollar o distribuir servicios financieros y mostró que el 90% de las firmas ya definió sus planes de inversión para el próximo año.

El cambio de etapa se refleja en los indicadores de rentabilidad. El 71% de las empresas alcanzó el punto de equilibrio, mientras que el 73% aumentó su facturación en términos reales durante el último año. Además, entre las compañías que todavía no lograron cubrir sus costos con sus ingresos, el 47% espera alcanzar ese objetivo durante 2027.

En qué invertirán las fintech durante 2027

El desarrollo tecnológico encabeza las prioridades de inversión. El 68% de las empresas relevadas planea destinar recursos a esa área. Le siguen el marketing y la adquisición de clientes, con el 51%, y la expansión geográfica y la incorporación de talento, ambas mencionadas por el 38% de las compañías.

El monto previsto para el próximo año tiene un rango estimado de entre US$ 1.800 millones y US$ 2.650 millones, con una proyección central de US$ 2.200 millones. Las expectativas de facturación acompañan ese esfuerzo: las firmas esperan crecer un 28% real en promedio, mientras que las empresas que ya superaron la etapa inicial de desarrollo —conocidas como scale-ups— proyectan una mejora de hasta el 40%.

En paralelo, el sector mantiene su capacidad para generar empleo, aunque con señales de menor dinamismo. El 52,4% de las empresas amplió su plantilla durante el último año, aunque ese indicador se ubicó 10 puntos porcentuales por debajo del dato de 2025. La industria fintech reúne cerca de 50.000 trabajadores, según las estimaciones de la Cámara Argentina Fintech.

La expansión internacional como estrategia para ganar escala

La internacionalización aparece como otra de las principales apuestas del sector. El 49% de las fintech argentinas ya opera en otros países y la proporción asciende al 68% si se suman las compañías que planean desembarcar en mercados externos en el corto plazo.

Chile, Colombia, México, Uruguay y Perú concentran buena parte de la presencia actual de las empresas argentinas. Para las próximas expansiones, Paraguay aparece como uno de los destinos más buscados, seguido por México y Uruguay.

La búsqueda de nuevos mercados responde a la necesidad de ampliar la base de clientes y distribuir los costos de desarrollo tecnológico entre un mayor volumen de operaciones. En un ecosistema en el que predominan los recursos propios para financiar el crecimiento, la expansión regional también representa una vía para aumentar los ingresos sin depender exclusivamente de la demanda local.

El mapa del sector comprende diez grandes verticales y 26 subverticales de negocio. Los medios de pago constituyen el segmento más numeroso, con 438 empresas dedicadas a la emisión y el procesamiento y otras 307 vinculadas con la aceptación y las redes. También tienen una presencia relevante los negocios de activos financieros y mercados de capitales, crédito y financiamiento, infraestructura tecnológica y criptoactivos.

María Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech, sostuvo que “los resultados muestran una industria que creció, desarrolló modelos de negocio sostenibles y tiene capacidad para competir internacionalmente. Son empresas que generan empleo, incorporan nuevas tecnologías y mantienen una fuerte apuesta por la inversión” y afirmó que “la Argentina tiene una oportunidad importante para seguir ampliando el aporte de la industria fintech a su economía”.

La presión tributaria, el principal reclamo del sector

Las perspectivas de crecimiento conviven con dificultades que las empresas consideran centrales para sostener su desarrollo. La presión tributaria fue señalada como el principal desafío por el 59% de las compañías consultadas, mientras que el 52% mencionó la necesidad de modernizar el marco regulatorio.

El peso de los impuestos también aparece como un obstáculo para desarrollar nuevos productos y servicios en la industria. Tal es así, que el 41% de las firmas lo identificó entre los principales obstáculos, mientras que el 40% reclamó una reforma fiscal.

Dentro de esa discusión, el impuesto a los Ingresos Brutos concentra parte de las críticas de la industria por su impacto sobre los costos de las operaciones y los márgenes de los negocios. La demanda de cambios regulatorios, por su parte, apunta a contar con reglas más modernas y adaptadas a la diversidad de empresas que integran el ecosistema. Pese a los cuestionamientos, el 61% de las compañías considera adecuado el marco normativo vigente para su actividad.

FN/ML