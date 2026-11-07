León XIV en Uruguay: las principales frases de su primera homilía en Paysandú

León XIV celebró este sábado su primera misa en Uruguay ante miles de fieles reunidos en Paysandú. En una homilía dedicada al beato Jacinto Vera, el pontífice llamó a continuar la misión evangelizadora, fortalecer los vínculos comunitarios y compartir la vida con quienes más lo necesitan.

El mensaje estuvo atravesado por tres símbolos característicos de la región: el puente internacional General Artigas, los palmares y el mate. A partir de ellos, el Papa reflexionó sobre la identidad uruguaya, la importancia de la fe y la necesidad de construir una Iglesia cercana, fraterna y comprometida con los demás.

Uruguay - Visita del Papa León XIV en Paysandú

En Paysandú, León XIV llamó a la unión, habló de puentes y destacó al mate como símbolo de amistad



Las principales frases de León XIV en Paysandú

- “¡Qué importante es ser constructor de puentes!”

- “Cristo cuenta con ustedes. Cristo cuenta contigo”

- “Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos donde se dialoga sin palabras”

- “La Iglesia es una comunidad de hermanos que hunden sus raíces y bebe de un manantial común”

Uruguay - Visita del Papa León XIV en Paysandú

- “Es necesario transmitirla a las futuras generaciones con valentía creativa”

- “El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho”

- “Sean puentes para que muchos se encuentren con Jesús”

- “Sean comunidad fraterna que se reúne y comparte la vida y los proyectos, los sueños y las esperanzas, especialmente con los más necesitados”

- “Sean comunidad orante que mantiene el diálogo con el Señor como un amigo habla con otro amigo”

Durante la celebración, León XIV también recordó la vida y el ministerio del beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, a quien definió como un testigo coherente de la fe, generoso en la caridad y entregado a la misión apostólica.

El pontífice evocó sus recorridas por el territorio uruguayo y su tarea durante la histórica defensa de Paysandú en 1864, cuando se instaló en la isla de la Caridad para atender a refugiados y heridos de ambos bandos. Destacó su compromiso con la paz y su capacidad para acompañar a quienes sufrían, incluso en medio de las dificultades.

León XIV recibirá una edición especial de L'Osservatore Romano en español, que el domingo se entregará con PERFIL



León XIV utilizó el puente internacional General Artigas, que conecta Paysandú con Colón, Entre Ríos, como una metáfora de la vocación cristiana de construir vínculos entre las personas y los pueblos “Un puente necesita los soportes adecuados para no desplomarse con la fuerza del viento y de las aguas”, sostuvo, y relacionó esa imagen con la necesidad de una sólida formación cristiana.

Sobre los palmares, explicó que las palmeras representan la resistencia, las raíces profundas y la capacidad de dar frutos. También señaló que, al crecer juntas, simbolizan a una Iglesia que comparte la Palabra de Dios, los sacramentos, la oración y la acción caritativa.

Uruguay - Visita del Papa León XIV en Paysandú

Finalmente, dedicó un pasaje de su homilía al mate, al que describió como un signo de familiaridad, amistad y encuentro. Incluso señaló que esa tradición sudamericana también llegó a Roma “Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan”, expresó.

En el tramo final de su homilía, el Papa exhortó a los fieles a continuar el legado de quienes llevaron el Evangelio a la región y a sostener la formación cristiana de las nuevas generaciones. También pidió acompañar a las familias, sostener a los ancianos y practicar las obras de caridad como parte de la misión de la Iglesia.

CS/HB