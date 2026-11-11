Murió "repentinamente" Alexander Darchiev, el embajador ruso en Estados Unidos

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, murió este miércoles a los 66 años, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Así se conoció a través de un breve comunicado de la Cancillería, quien anunció su fallecimiento como "repentino" , aunque no detalló inicialmente las circunstancias.

Más tarde, la vocera de la cartera, Maria Zakharova, precisó que el diplomático murió en Moscú a causa de una enfermedad crónica , sin especificar cuál. En el mismo mensaje lo definió como un "destacado diplomático" y un "brillante especialista en Estados Unidos" , y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

Posteo de MAE Rusia ru | Crédito: X

Vladimir Putin, presidente de Rusia | Crédito: Archivo

En el Kremlin tenían un objetivo claro al elegir a Darchiev. Su relación bilateral había llegado a uno de sus puntos más bajos después de que Rusia lanzara la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022. Desde entonces, Estados Unidos impuso sanciones económicas y financieras contra Moscú, reforzó su apoyo militar a Kiev y restringió distintos canales de cooperación. A las tensiones por la guerra se sumaron expulsiones de diplomáticos y dificultades para el funcionamiento de las respectivas embajadas.

Con la llegada de Trump al poder, en enero de 2025, se abrió una etapa de contactos directos entre ambos gobiernos. La intención de Washington y Moscú de volver a sentarse a negociar generó expectativas, y también preocupación en Ucrania y en las capitales europeas, ante la posibilidad de que las dos potencias avanzaran en un acuerdo sin la participación de Kiev.

Darchiev tuvo un papel activo en ese acercamiento incluso antes de asumir formalmente como embajador. En febrero de 2025 encabezó la delegación rusa que participó de las conversaciones con representantes estadounidenses en Estambul, uno de los primeros contactos de alto nivel entre ambos gobiernos desde el comienzo de la guerra.

Ya instalado en Washington, defendió varios de los reclamos de Moscú. Entre ellos, pidieron la devolución de seis inmuebles diplomáticos confiscados por Estados Unidos entre 2016 y 2018, en medio de las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, y la reanudación de los vuelos directos entre ambos países, suspendidos después de la invasión a Ucrania.

Vladimir Putin y Donald Trump | Crédito: AFP

En junio de 2025, además, anunció que las consultas sobre el funcionamiento de las embajadas se realizarían de manera alternada entre Moscú y Washington. Sin embargo, las conversaciones no avanzaron como esperaba el Kremlin y una tercera ronda de reuniones no llegó a concretarse.

Darchiev también integró la comitiva rusa que acompañó a Putin en la cumbre con Trump en Alaska, en agosto de 2025. Aquella reunión terminó sin un acuerdo sobre Ucrania.

Un soborno ruso del tamaño de Europa

Una extensa carrera en el servicio exterior ruso

El funcionario ruso había ingresado al servicio diplomático en 1992 y acumulaba más de tres décadas de experiencia en política exterior. Antes de llegar a Washington, fue embajador en Canadá entre 2014 y 2021 y, desde ese último año, estuvo al frente del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, un área clave para el vínculo con Estados Unidos y Canadá.

Su trayectoria también incluyó dos períodos en la embajada rusa en Washington. Primero como consejero, entre 1997 y 2002, y luego como ministro consejero, entre 2005 y 2010.

A Occidente le había dedicado más de una crítica pública. En 2022, acusó a Estados Unidos y Canadá de alimentar una "histeria rusófoba", una expresión que reflejaba la mirada del Kremlin sobre el endurecimiento de la posición occidental frente a Moscú.

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