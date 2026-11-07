Pedro Alliana sustituyó a Santiago Peña: quién es el nuevo presidente de Paraguay

Pedro Alliana asumió este viernes la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por la crisis del caso Ueno Bank y los cuestionamientos a su gestión. La jura se concretó ante el Congreso de la Nación, mientras que Antonio Barrios fue nombrado como nuevo vicepresidente del país.

En simultáneo con la transmisión de mando y la jura ante el Congreso, la Policía Nacional desplegó un operativo alrededor de la residencia del mandatario saliente para proceder a su detención. La destitución de Peña ocurre en medio de severos cuestionamientos a su administración económica.

Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay

Nacido en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, el 19 de febrero de 1974, Alliana cuenta con una amplia trayectoria en la Asociación Nacional Republicana (ANR - Partido Colorado). De todas formas, sus inicios en el ojo público tuvieron lugar en el ámbito deportivo, integrando la selección nacional de básquetbol de Paraguay en 1991.

Tras un intento fallido por ser intendente de Pilar en 2006, el dirigente paraguayo continuó consolidado su capital político y dos años después, en 2008, se convirtió en gobernador del Departamento de Ñeembucú a sus 33 años. Se mantuvo en dicho cargo hasta 2013.

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La trayectoria política del actual mandatario continuó dentro del movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, y pasó al ámbito legislativo, convirtiéndose en diputado por Ñeembucú y ejerciendo el cargo en los períodos 2013-2018 y 2018-2023, hasta ser presidente de la Cámara Baja en cuatro periodos consecutivos entre 2015 y 2022.

Dentro del Partido Colorado la figura de Alliana continuó tomando peso hasta que llegó a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR en abril de 2016, puesto directivo que mantuvo durante dos períodos consecutivos hasta enero de 2023, conformando la maquinaria electoral del espacio.

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En abril de 2023 formó parte de la fórmula presidencial junto al ahora destituido Peña, asumiendo el rol de vicepresidente el 15 de agosto del mismo año. Tres años antes, en 2020, junto a Luis Castiglioni, José Alderete y Javier Zacarías Irún fue mencionado como miembro del "nuevo Cuatrinomio de Oro", como forma de identificar a un grupo de aliados más cercanos a Alfredo Stroessner durante su dictadura.

Durante su carrera pública, el actual mandatario enfrentó cuestionamientos por presunto nepotismo debido a la designación de diversos familiares en cargos del Estado, entre ellos su hija Montserrat Alliana, quien fue contratada en la Cámara de Diputados de Paraguay sin contar con un título académico que avalara su desempeño en el puesto. Además, su esposa Fabiana Souto es diputada, su cuñado trabaja en la Vicepresidencia de la República y dos primos suyos integran el directorio de la represa Yaciretá.

AS / EM