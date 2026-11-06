Renunció Enrique Riera Escudero, ministro del Interior de Paraguay, en medio del escándalo por la crisis del Ueno Bank: quién lo reemplazará

Enrique Riera Escudero renunció a su cargo de ministro del Interior de Paraguay en una carta que presentó ante el Poder Ejecutivo luego del escándalo que generó el inesperado colapso de Ueno Bank.

Según La Nación, la salida de Riera se oficializó a través del Decreto N.º 7199, donde se le agradecieron los servicios prestados y se nombró como su reemplazo, de manera interina, al viceministerio de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González.

Santiago Peña

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La renuncia del presidente Peña

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia en medio de la crisis política, económica y social generada por el colapso del Ueno Bank, luego de que los ahorristas no puedan acceder a sus depósitos.

“Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia”, escribió Peña en su cuenta de X.

Y añadió: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

Santiago Peña rompió el silencio tras la renuncia: enfrentará el juicio político y pidió resolver la crisis de Ueno Bank

Para luego sumar: “Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”.

A continuación, afirmó que su prioridad será “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema financiero.

Santiago Peña X

Qué sucedió con el Ueno bank

El pasado martes, el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó la intervención de Ueno Bank, uno de los más grandes del país, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo que exige la regulación local.

Que pasó con el Ueno Bank en Paraguay y qué sucederá con los ahorros de casi 3 millones de clientes

Esa decisión provocó una crisis en el Gobierno, ante el temor de que otras entidades tuvieran problemas parecidos, y terminó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo por expreso pedido del presidente Peña, quien puso en su lugar a Pedro De Jesús Acosta.

Ueno bank

Los clientes del banco Ueno están muy preocupados por lo que pasará con sus ahorros, ya que el Fondo de Garantías de Depósitos cubre solo hasta 75 salarios mínimos, es decir, 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente 38,300 dólares.