Un hackeo masivo en Rusia reveló que habrían muerto cerca de 400.000 soldados en la guerra contra Ucrania

Una filtración masiva de registros informáticos del organismo estatal ruso Rosstat, obtenida tras ser vulnerados sus sistemas por las agrupaciones de hackers Cyber Partisans y Silent Crow, sacó a la luz datos oficiales que revelan que habrían muerto cerca de 400.000 soldados rusos que combatían en Ucrania desde el inicio de la contienda. Estos registros, basados en millones de certificados de defunción filtrados, ofrecen por primera vez una perspectiva sustentada en fuentes de la propia estructura estatal rusa y no en estimaciones de potencias occidentales. Mientras tanto, el Estado Mayor ucraniano asegura que entre muertos y heridos, Rusia ha perdido ya 1,6 millones de hombres en Ucrania.

Ejército ruso

Los documentos detallan de forma minuciosa las causas de los decesos mediante anotaciones explícitas en los expedientes, tales como "operaciones militares", "bombardeo" o "drones". Esta radiografía interna confirma el profundo impacto demográfico que la guerra está ejerciendo sobre la sociedad rusa, evidenciando además cómo ha mutado la composición del frente de combate a lo largo de los años. Entre el 24 de febrero de 2022 y el 30 de agosto de 2026, se registraron en la base de datos los certificados de esas 392.700 personas muertas en Rusia.

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Desde el inicio de la invasión, Rusia ha mantenido una política de estricta opacidad respecto al número real de sus víctimas en combate. Históricamente, las cifras disponibles procedían de estimaciones y extrapolaciones realizadas por el ejército ucraniano, centros de pensamiento europeos y servicios de inteligencia occidentales, ante la ausencia total de balances oficiales por parte del Kremlin.

La estrategia de ocultamiento institucional se remonta a 2015, año en que el presidente Vladimir Putin emitió un decreto que prohibía por ley la publicación de datos sobre pérdidas militares. Esta restricción se aprobó un año después de la anexión ilegal de la península de Crimea y del respaldo directo de Moscú a grupos armados separatistas en el sureste de Ucrania, bloqueando definitivamente el acceso de la sociedad rusa a la información oficial sobre las bajas.

El análisis de los registros de defunción revela que el volumen de fallecimientos se disparó drásticamente tras los primeros meses de la invasión, en coincidencia con el momento en que el avance de las tropas rusas quedó empantanado por la resistencia de las fuerzas defensivas ucranianas. A partir de esa fase de estancamiento operativo, la dinámica del conflicto mutó hacia una severa guerra de posiciones y desgaste.

Informes recientes elaborados por la inteligencia europea y ucraniana confirman que la pérdida de vidas para la Federación Rusa escaló a sus niveles más críticos durante el último año. A pesar de los limitados progresos territoriales sobre el terreno, las fuerzas rusas sufrieron solo en el pasado mes de octubre una cifra estimada de 54.000 bajas, sumando entre soldados muertos y heridos de gravedad.

De acuerdo con el análisis de los archivos filtrados, el Ejército ruso que comenzó la invasión, caracterizado por ser relativamente joven, dio paso con los años a una fuerza mucho más envejecida. Mientras que en la etapa inicial las bajas se concentraban en jóvenes y casi no afectaban a los varones de mayor edad, los registros exhiben un salto exponencial en sectores etarios avanzados: en los primeros meses de 2022 apenas fallecieron 146 hombres de entre 50 y 59 años, una cifra que escaló trágicamente hasta los 12.600 decesos en la misma franja de edad durante los primeros meses de 2025.

El impacto de la ofensiva tampoco recae de manera equitativa sobre el territorio de la Federación Rusa. Mientras que en los centros urbanos principales como Moscú o San Petersburgo menos del 10% de las muertes de hombres jóvenes registradas hasta mediados de 2024 respondían al conflicto bélico, en las repúblicas siberianas más alejadas, tales como Buriatia, Tuvá o Zabaikalie, esa proporción superaba holgadamente el 35%, exponiendo las profundas disparidades regionales en el reclutamiento y el costo de vidas.

El trasfondo del conflicto bélico en Ucrania y su devastador impacto en las bajas del ejército ruso

El enfrentamiento armado en Ucrania, desatado tras la invasión a gran escala ordenada por el presidente ruso Putin, se consolidó como la confrontación militar más destructiva en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, marcada por una prolongada guerra de desgaste, bombardeos masivos y trincheras.

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El estallido del conflicto en febrero de 2022 representó la escalada definitiva de una tensión geopolítica sostenida durante años entre Moscú y Kiev, impulsada por la aspiración ucraniana de integrarse a las estructuras de Occidente y la negativa de Rusia a tolerar dicho acercamiento.

Lejos de resolverse en una campaña rápida, la contienda derivó en un enfrentamiento prolongado de posiciones, donde el uso masivo de artillería, misiles balísticos y drones de combate transformó el campo de batalla en una trampa mortal para ambos bandos.

Rusia, Ucrania y Estados Unidos retomaron el diálogo en Abu Dabi en busca de una salida negociada

Las conversaciones trilaterales, celebradas en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) bajo el impulso diplomático de la administración de Donald Trump, marcaron la reactivación formal de los contactos directos entre las partes en conflicto, un canal que se encontraba suspendido desde febrero. El encuentro se concretó luego de que Rusia aceptara retomar los contactos tras reuniones previas mantenidas en el Kremlin con enviados especiales estadounidenses.

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El eje central de las tratativas gira en torno a las garantías de seguridad de posguerra, la desescalada militar y la gestión de complejos temas humanitarios. Asimismo, la agenda aborda discusiones complejas sobre acuerdos territoriales, el estatus de las regiones en disputa y cuestiones institucionales como la protección del idioma ruso y el papel de la Iglesia Ortodoxa.

El avance de las negociaciones se produce en un escenario marcado por la apertura mostrada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien en declaraciones recientes señaló la necesidad de congelar las líneas actuales del frente de combate como un paso realista indispensable para detener las hostilidades. No obstante, persistieron marcadas diferencias estructurales, ya que el Kremlin sostiene que los cambios territoriales en el terreno son "irreversibles" y exige soluciones que contemplen las demandas de seguridad a largo plazo planteadas por Moscú.

Si bien los diálogos no han arrojado todavía un pacto definitivo debido a la magnitud de los desacuerdos limítrofes, fuentes diplomáticas confirmaron que las delegaciones mantendrán abiertas las instancias de comunicación y prevén nuevas rondas de deliberaciones para afianzar los principios de un futuro acuerdo integral.

MP / EM